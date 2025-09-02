ऊना: हिमाचल प्रदेश में जिला ऊना के ख्वाजा बसाल में 27 जुलाई को हुई दिन दहाड़े सैलून में बैठे राकेश कुमार उर्फ गग्गी जट्ट को अपराधियों ने गोलियों से छलनी कर मौत के घाट उतार दिया था. इस सनसनीखेज वारदात ने पुलिस के लिए बड़ी चुनौती खड़ी कर दी थी. मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए दो आरोपियों को प्रोडक्शन वारंट पर लेकर पूछताछ कर रही है.

पुलिस अधीक्षक अमित यादव ने बताया, "दोनों आरोपियों से पूछताछ की जा रही है और इस आधार पर आगे की जांच को आगे बढ़ाया जाएगा. पुलिस की कोशिश है कि जल्द से जल्द इस पूरे हत्याकांड की साजिश और इसमें शामिल सभी चेहरों को बेनकाब किया जा सके".

हत्याकांड में शामिल नेटवर्क का होगा खुलासा

गौरतलब है कि गग्गी हत्याकांड के बाद से ऊना पुलिस पर सवाल खड़े हो रहे थे. हत्याकांड के बाद से ही पुलिस लगातार जांच में जुटी हुई थी और अब इस मामले में अहम सफलता हाथ लगी है. पुलिस ने दो आरोपियों को प्रोडक्शन वारंट पर लेकर तफ्तीश तेज कर दी है. पुलिस अधिकारियों का कहना है कि दोनों आरोपियों से पूछताछ के बाद हत्या की साजिश और इसमें शामिल नेटवर्क का खुलासा होने की पूरी संभावना है.

गग्गी हत्याकांड में पुलिस की बड़ी कार्रवाई (ETV Bharat)

प्रोडक्शन वारंट पर दो आरोपियों को लाई ऊना पुलिस

पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, राकेश कुमार उर्फ गग्गी हत्याकांड मामले में पुलिस ने दो लोगों को गिरफ्तार कर रिमांड पर हासिल किया है. पुलिस की ओर से जिन आरोपियों को वारंट पर लाया गया है, उनमें एक शूटर विपिन कुमार शामिल है, जो मूल रूप से पंजाब के होशियारपुर का रहने वाला है. उसे कुछ समय पहले पंजाब पुलिस की एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स ने खरड़ से हथियार सहित गिरफ्तार किया था.

पूछताछ में विपिन ने ख्वाजा बसाल हत्याकांड में अपनी संलिप्तता भी कबूल की थी. इसके बाद हिमाचल पुलिस ने उसे प्रोडक्शन वारंट पर पंजाब से ऊना मंगाया है. इसके साथ ही पुलिस ने ऊना जिला के देहलां निवासी कुख्यात गैंगस्टर राजीव कौशल उर्फ गग्गू को भी इस केस में प्रोडक्शन वारंट पर हासिल किया है.

