AAP विधायक अमानतुल्लाह खान के बेटे की तलाश कर रही पुलिस, घर पर नहीं मिले बाप-बेटे - Noida fuel station ruckus

By ETV Bharat Delhi Team Published : May 9, 2024, 9:23 AM IST | Updated : May 9, 2024, 9:29 AM IST

पुलिस से बातचीत करते अमानतुल्लाह खान ( ETV Bharat File Photo )

नई दिल्ली/नोएडा: नोएडा के सेक्टर-95 स्थित शहीद रामेंद्र प्रताप सिंह फिलिंग स्टेशन पर आम आदमी पार्टी के ओखला से विधायक अमानतुल्लाह खान के बेटे की मारपीट के मामले में पुलिस ने कार्रवाई तेज कर दी है. नोएडा पुलिस ने विधायक के बाटला हाउस आवास सहित अन्य जगहों पर पहुंची पर दोनों वहां नहीं मिले. उधर, पुलिस की एक अन्य टीम ने पीड़ित सेल्समैन और अन्य कर्मचारियों के बुधवार को बयान भी लिए. बयान के बाद मामले में धाराओं में कुछ परिवर्तन भी किया जा सकता है. मारपीट का वीडियो वायरल होने के बाद फेज वन पुलिस ने पेट्रोल पंप के संचालक की शिकायत पर विधायक और उसके पुत्र के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था. विधायक को भी नोटिस भेजने की तैयारी: पुलिस अमानतुल्लाह खान से भी पूछताछ के लिए नोटिस भेजने की तैयारी कर रही है. सोशल मीडिया पर मारपीट का वीडियो वायरल होने के बाद फेज वन पुलिस ने पेट्रोल पंप के संचालक की शिकायत पर विधायक और उसके पुत्र के खिलाफ केस दर्ज किया था. अमानतुल्लाह के बेटे को तलाश रही पुलिस: इस मामले में एडिशनल डीसीपी मनीष कुमार मिश्र का कहना है कि मुकदमे की विवेचना चल रही है. शुरुआती जांच में यह पता चला कि पंप कर्मियों से मारपीट करने वालों के साथ अमानतुल्लाह खान का पुत्र अनस था. उसे और उसके साथियों को पकड़ने के लिए संभावित स्थानों पर दबिश दी जा रही है. यह भी पढ़ें- नोएडा में AAP विधायक अमानतुल्लाह खान के बेटे ने पेट्रोल पंप कर्मचारियों से की मारपीट, केस दर्ज CCTV में कैद हुई वारदात: मंगलवार को, खान और उनके बेटे पर नोएडा पुलिस ने सेक्टर 95, नोएडा में एक पेट्रोल पंप पर एक कर्मचारी को धमकाने और मारपीट करने के आरोप में मामला दर्ज किया था. घटना के सीसीटीवी फुटेज सोशल मीडिया पर खूब शेयर किए गए हैं और इसमें एक व्यक्ति को पेट्रोल पंप के एक कर्मचारी से बहस करते हुए देखा जा सकता है. इसके बाद वह व्यक्ति कार की डिग्गी में गया, एक डंडा/रॉड निकाला और कर्मचारियों पर हमला करना शुरू कर दिया. वीडियो में दिखाया गया है कि कार में बैठे दो अन्य लोग भी उस व्यक्ति के साथ मिलकर कर्मचारियों पर हमला करने लगे. दूसरे वीडियो में अमानतुल्लाह खान को उसी पेट्रोल पंप के एक ऑफिस में कुछ लोगों से गहन बातचीत करते हुए दिखाया गया, जिसमें दो पुलिसकर्मी भी मौजूद हैं. यह भी पढ़ें- AAP विधायक अमानतुल्लाह और उनके बेटे पर FIR दर्ज, पेट्रोल पंप के कर्मचारियों से मारपीट का है आरोप

