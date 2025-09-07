रांची में पुलिस ने गर्ल्स हॉस्टल में की छापेमारी, हिरासत में ली गई 5 लड़कियां
रांची के लालपुर में पुलिस ने एक गर्ल्स हॉस्टल में छापेमारी की है. वहां से 5 लड़कियों को हिरासत में लिया गया है.
Published : September 7, 2025 at 1:00 PM IST
रांचीः राजधानी के लालपुर थाना क्षेत्र स्थित एक गर्ल्स हॉस्टल इन दिनों देह व्यापार में शामिल लड़कियों का ठिकाना बना हुआ था. मामले की जानकारी मिलने के बाद रांची पुलिस के द्वारा बड़ी कार्रवाई की गई है, गर्ल्स हॉस्टल में रेड कर 5 से ज्यादा लड़कियों को हिरासत में लिया गया है.
डीआईजी सह एसएसपी को मिली थी गुप्त सूचना
रांची पुलिस ने संगठित रूप से चल रहे एक बड़े देह व्यापार गिरोह का खुलासा किया है. रैकेट का लालपुर थाना क्षेत्र स्थित एक गर्ल्स हॉस्टल से संचालन किया जा रहा था. डीआईजी सह एसएसपी रांची चंदन कुमार सिन्हा ने बताया की रैकेट चलाने की सूचना मिली थी, जानकारी यह हासिल हुई थी कि कुछ लोग गर्ल्स हॉस्टल की आड़ में रांची में जिस्मफरोशी का धंधा चला रहे हैं.
मामले की जांच करवाने के बाद इसमें सत्यता पाई गई, जिसके बाद सिटी डीएसपी के नेतृत्व में एक टीम का गठन कर उसमें बड़ी संख्या में महिला पुलिसकर्मियों को भी शामिल किया गया. टीम ने लालपुर थाना क्षेत्र स्थित ओम गर्ल्स हॉस्टल में छापेमारी कर अभी तक पांच लड़कियों को हिरासत में लिया है. सभी से पूछताछ की जा रही है.
गर्ल्स हॉस्टल में रखा जाता था
पुलिस की प्रारंभिक जांच में पता चला है कि इन लड़कियों को हॉस्टल रखा जाता था. वहीं से लड़कियों को विभिन्न जगहों पर ग्राहकों के पास भेजा जाता था. सभी से पुलिस गहन पूछताछ कर रही है ताकि रैकेट से जुड़े अन्य लोगों और इसके नेटवर्क का खुलासा हो सके.
पुलिस का कहना है कि पूछताछ के बाद इस मामले में और भी महत्वपूर्ण खुलासे होने की संभावना है, साथ ही रैकेट के सरगना को भी जल्द गिरफ्तार किया जाएगा. अभी तक जो जानकारी मिली है उसके अनुसार इस रैकेट का संचालन एक महिला के द्वारा किया जा रहा था.
होटल से बदला गया ठिकाना
डीआईजी सह एसएसपी रांची चंदन कुमार सिन्हा ने बताया कि हाल के दिनों में रांची पुलिस के द्वारा होटल में चलने वाले देह व्यापार गिरोह के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई थी. इसके बाद से ही रैकेट चलाने वाले लोग अपना ठिकाना बदल रहे थे. इसी क्रम में जानकारी मिली कि अब गर्ल्स हॉस्टल के जरिए रैकेट चलाया जा रहा है. फिलहाल इस पूरे रैकेट में गर्ल्स हॉस्टल के संचालक की क्या भूमिका है, इसकी भी जांच की जा रही है. अगर संचालक की भूमिका सामने आती है तो उस पर भी कार्रवाई की जाएगी.
ये भी पढ़ेंः
देह व्यापार गिरोह के मास्टरमाइंड के खिलाफ गंभीर धाराओं में एफआईआर दर्ज, महिलाओं की मजबूरी का उठाया जाता था फायदा
हजारीबाग में देह व्यापार में संलिप्त 17 होटल संचालक और कर्मी गए जेल, 60 युवक युवतियों को पूछताछ के बाद छोड़ा
गुमला में देह व्यापार गिरोह का भंडाफोड़, 3 महिला समेत 4 आरोपी गिरफ्तार