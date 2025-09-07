ETV Bharat / state

रांची में पुलिस ने गर्ल्स हॉस्टल में की छापेमारी, हिरासत में ली गई 5 लड़कियां

रांचीः राजधानी के लालपुर थाना क्षेत्र स्थित एक गर्ल्स हॉस्टल इन दिनों देह व्यापार में शामिल लड़कियों का ठिकाना बना हुआ था. मामले की जानकारी मिलने के बाद रांची पुलिस के द्वारा बड़ी कार्रवाई की गई है, गर्ल्स हॉस्टल में रेड कर 5 से ज्यादा लड़कियों को हिरासत में लिया गया है.

डीआईजी सह एसएसपी को मिली थी गुप्त सूचना

रांची पुलिस ने संगठित रूप से चल रहे एक बड़े देह व्यापार गिरोह का खुलासा किया है. रैकेट का लालपुर थाना क्षेत्र स्थित एक गर्ल्स हॉस्टल से संचालन किया जा रहा था. डीआईजी सह एसएसपी रांची चंदन कुमार सिन्हा ने बताया की रैकेट चलाने की सूचना मिली थी, जानकारी यह हासिल हुई थी कि कुछ लोग गर्ल्स हॉस्टल की आड़ में रांची में जिस्मफरोशी का धंधा चला रहे हैं.

जानकारी देते डीआईजी सह एसएसपी (Etv Bharat)

मामले की जांच करवाने के बाद इसमें सत्यता पाई गई, जिसके बाद सिटी डीएसपी के नेतृत्व में एक टीम का गठन कर उसमें बड़ी संख्या में महिला पुलिसकर्मियों को भी शामिल किया गया. टीम ने लालपुर थाना क्षेत्र स्थित ओम गर्ल्स हॉस्टल में छापेमारी कर अभी तक पांच लड़कियों को हिरासत में लिया है. सभी से पूछताछ की जा रही है.



गर्ल्स हॉस्टल में रखा जाता था

पुलिस की प्रारंभिक जांच में पता चला है कि इन लड़कियों को हॉस्टल रखा जाता था. वहीं से लड़कियों को विभिन्न जगहों पर ग्राहकों के पास भेजा जाता था. सभी से पुलिस गहन पूछताछ कर रही है ताकि रैकेट से जुड़े अन्य लोगों और इसके नेटवर्क का खुलासा हो सके.