ETV Bharat / state

अयोध्या के गेस्ट हाउस में चल रहा था सेक्स रैकेट; पुलिस छापेमारी के बाद हिरासत में ली गईं 6 महिलाएं

अयोध्या के गेस्ट हाउस में चल रहा था सेक्स रैकेट. ( Photo Credit: ETV Bharat )

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team Published : September 20, 2025 at 11:07 AM IST | Updated : September 20, 2025 at 11:31 AM IST 2 Min Read

अयोध्या: शहर में पुलिस चौकी के पास संचालित गेस्ट हाउस में सेक्स रैकेट चल रहा था. शुक्रवार रात पुलिस टीम ने गेस्ट हाउस पर छापेमारी की. इस दौरान रैकेट से जुड़ी 6 महिलाओं को हिरासत में लिया गया है. इनसे पूछताछ की जा रही है, ताकि पूरे नेटवर्क को खंगाला जा सके. सीओ नगर शैलेंद्र सिंह ने बताया कि स्थानीय स्तर पर काफी समय से गेस्ट हाउस में सेक्स रैकेट चलने की शिकायत मिल रही थी. इसके पहले भी कई बार पूछताछ की गई, लेकिन मामले का खुलासा नहीं हो सका था. स्थानीय लोगों ने भी कई बार शिकायत की थी, कि गेस्ट हाउस में गलत काम हो रहा है. पुलिस टीम करीब एक महीने से गेस्ट हाउस की गतिविधियों पर नजर रख रही थी. ज्यादा महिलाओं के पहुंचने की मिली सूचना: सीओ शैलेंद्र ने बताया कि रात में यह जानकारी मिली की बड़ी संख्या में महिलाएं गेस्ट हाउस में मौजूद हैं. इसके बाद कई थानों की फोर्स बुलाई गई और गेस्ट हाउस को घेरकर छापेमारी की गई.

Last Updated : September 20, 2025 at 11:31 AM IST