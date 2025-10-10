ETV Bharat / state

घर में बना रखा था अवैध पटाखों का गोदाम, पुलिस ने 17 लाख की विस्फोटक सामग्री की जब्त

रुड़की: यूपी के कानपुर और अयोध्या की घटना के बाद उत्तराखंड पुलिस ने भी अवैध पटाखों को लेकर सख्ती बरतनी शुरू कर दी है. हरिद्वार जिले के पिरान कलियर थाना क्षेत्र में पुलिस ने अवैध पटाखा गोदाम पर छापा मारा है. मौके से पुलिस ने करीब 17 लाख रुपए के अवैध पटाखे बरामद किए हैं. इस मामले में पुलिस ने एक आरोपी को भी गिरफ्तार किया है. पुलिस ने मौके से बरामद विस्फोटक सामग्री को सील कर कब्जे में लेते हुए आरोपी के खिलाफ संबंधित धाराओं में केस दर्ज कर लिया है. घर में बना रखा था अवैध पटाखों का गोदाम (ETV Bharat) बता दें कि यूपी के कानपुर और अयोध्या में बीते दिनों अवैध पटाखों के कारण बड़ा विस्फोट हुआ था, जिसमें कई लोग बुरी तरह झुलस भी गए थे. इसी को ध्यान में रखते हुए हरिद्वार में अवैध पटाखों के भंडार के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है. हरिद्वार एसएसपी प्रमेंद्र डोबाल ने भी इस मामले में सभी थाना प्रभारियों को दिशा-निर्देश जारी किए थे, जिस पर ये कार्रवाई हो रही है. इसी के साथ सभी आमजन से भी अपील की गई है कि उनके क्षेत्र में अवैध पटाखों के गोदाम या बिक्री की जा रही है तों इसकी सूचना तत्काल पुलिस को दें, जिससे किसी बड़ी घटना होने से पहले उसे रोका जा सके. इसी क्रम में दीपावली पर्व को लेकर जनपद में अवैध पटाखों के भंडारण और बिक्री के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष अभियान के चलते पिरान कलियर थाना पुलिस द्वारा बड़ी कार्रवाई की है.

