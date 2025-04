ETV Bharat / state

सहरसा के रेड लाइट एरिया से नाबालिग लड़की का रेस्क्यू, 5 साल पहले ट्रेन में माता-पिता से बिछड़ गई थी - SAHARSA POLICE

सहरसा में नाबालिग लड़की का रेस्क्यू ( ETV Bharat )

Published : April 8, 2025 at 11:41 PM IST | Updated : April 9, 2025 at 7:32 AM IST

सहरसा: बिहार के सहरसा में रेड लाइट एरिया में पुलिस ने छापेमारी कर एक नाबालिग लड़की को बरामद किया है. बच्ची ने बताया कि वो करीब छह-सात साल की थी उसी समय अपने मां-बाप से किसी रेलवे स्टेशन पर बिछड़ गई थी. जिसके बाद मानव व्यापार करानेवालों के चंगुल में फंस गई. सहरसा में नाबालिग लड़की का रेस्क्यू: डीएसपी कमलेश्वर प्रसाद सिंह ने बताया कि सोमवार की देर शाम डायल-112 टीम को रेड लाइट एरिया से एक बच्ची ने जानकारी दी कि उसके साथ जबरन देह व्यापार कराया जा रहा है. सूचना पुलिस अधीक्षक को दी गई. एसपी के निर्देश पर एक टीम का गठन किया गया. आरोपी का घर सील: गठित टीम द्वारा रेड लाइट एरिया में छापेमारी की गई. इस दौरान एक कमरे से एक नाबालिग बच्ची को बरामद किया गया. पुलिस ने देह व्यापार में शामिल विराज नट को गिरफ्तार किया गया. वहीं पुलिस ने आरोपी के घर को सील कर दिया है. 5 साल पहले मां-बाप से बिछड़ गई थी : काउंसलिंग के दौरान बच्ची ने पुलिस को बताया कि वो करीब 5 साल की थी उसी समय अपने मां-बाप से किसी रेलवे स्टेशन पर बिछड़ गई थी. जिसके बाद मानव व्यापार करानेवालों के चंगुल में फंस गई. घर का काम कराने के नाम पर बच्ची को लाया गया था. जहां कुछ सालों के बाद जबरन उससे देह व्यापार कराए जाने लगा.

