रांची के एक बड़े होटल में रेड, जुआ खेलते रंगे हाथ पकड़े गए 10 सफेदपोश - RANCHI POLICE RAID

रांची के एक बड़े होटल में पुलिस ने रेड की है. रेड में करीब 3 लाख नकदी बरामद की गई है.

Ranchi Police Raid
कॉन्सेप्ट इमेज (Etv Bharat)
By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : August 13, 2025 at 12:40 PM IST

रांची: राजधानी रांची के चुटिया थाना क्षेत्र स्थित एक बड़े होटल में शहर के कई सफेदपोश जुआ खेलते रंगेहाथ पकड़े गए हैं. डीआईजी सह एसएसपी रांची चंदन कुमार सिन्हा को मिली गुप्त सूचना के आधार पर यह कार्रवाई की गई है.

10 हिरासत में, करीब 3 लाख की नकदी बरामद

रांची के कुछ सफेदपोश राजधानी के सबसे बड़े होटल में कमरे बुक कराकर जुए का धंधा चला रहे थे. सूचना मिलने के बाद रांची पुलिस ने अचानक होटल में छापेमारी की, जहां से 10 लोगों को हिरासत में लिया गया है. मौके से 3 लाख से अधिक की नकदी भी बरामद की गई है.

पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, होटल के दो कमरे बुक कराकर जुए का धंधा चलाया जा रहा था. इसी बीच, डीआईजी सह एसएसपी रांची चंदन कुमार सिन्हा को इस अवैध धंधे की गुप्त सूचना मिली. मामले का तुरंत संज्ञान लेते हुए एसएसपी ने रांची के सिटी एसपी, सिटी डीएसपी, चुटिया थाना प्रभारी और कई अन्य थानों की टीम को होटल में रेड के लिए भेजा. पुलिस की रेड के बाद होटल में हड़कंप मच गया, लेकिन पुलिस ने होटल को इस तरह घेर रखा था कि जुआ खेल रहे सभी लोग पकड़े गए.

बेईमानी भी हो रही थी

सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि रांची के सबसे बड़े होटल में कमरे बुक करके अवैध जुआ चल रहा था, साथ ही हिडन कैमरा लगाकर एक-दूसरे के साथ बेईमानी भी की जा रही थी. रांची पुलिस ने हिडन कैमरा भी जब्त कर लिया है.

पूछताछ जारी

डीआईजी सह एसएसपी रांची चंदन कुमार सिन्हा ने बताया कि होटल में जुआ अड्डा संचालित होने की गुप्त सूचना मिली थी, जिसके बाद यह कार्रवाई की गई. मौके से 10 लोगों को हिरासत में लिया गया है, सभी से पूछताछ की जा रही है. मामले के सभी आरोपियों को पूछताछ के बाद जेल भेजा जाएगा.

