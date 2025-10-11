ETV Bharat / state

रमेश रूलानिया हत्याकांड के आरोपी गैंगस्टर वीरेंद्र चारण के घर पुलिस की दबिश, 4 लोग डिटेन

चूरू: कुचामन में व्यापारी की हत्या मामले में शनिवार को चूरू पुलिस भी एक्शन मोड़ में दिखी और सुजानगढ़ के निकटवर्ती गांव बोबासर में कुख्यात गैंगस्टर और 5 लाख के इनामी बदमाश वीरेन्द्र चारण के घर पर पुलिस ने दबिश दी. व्यापारी रमेश रूलानिया मर्डर केस के बाद पुलिस की इस बड़ी कार्रवाई से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई.

सुजानगढ़ सदर थानाधिकारी पुष्पेंद्र झाझड़िया ने बताया कि प्रारंभिक अनुसंधान में इन सभी के तार किसी न किसी रूप में वीरेन्द्र चारण गैंग से जुड़े हुए हैं. एएसपी दिनेश कुमार, डीएसपी दरजाराम बोस और सदर थानाधिकारी पुष्पेन्द्र झाझड़िया के नेतृत्व में तीन थानों की पुलिस की 10 से अधिक गाड़ियों और आरएसी के जवानों के साथ गांव बोबासर पहुंचे. टीम ने गैंगस्टर के घर की तलाशी ली और चार लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की.