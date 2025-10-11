ETV Bharat / state

रमेश रूलानिया हत्याकांड के आरोपी गैंगस्टर वीरेंद्र चारण के घर पुलिस की दबिश, 4 लोग डिटेन

गैंगस्टर वीरेंद्र चारण पर रमेश रूलानिया हत्याकांड का आरोप है. आरोपी पर 5 लाख का इनाम भी है.

Sujangarh Police Station
पुलिस थाना सुजानगढ़ (ETV Bharat File Photo)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : October 11, 2025 at 3:35 PM IST

चूरू: कुचामन में व्यापारी की हत्या मामले में शनिवार को चूरू पुलिस भी एक्शन मोड़ में दिखी और सुजानगढ़ के निकटवर्ती गांव बोबासर में कुख्यात गैंगस्टर और 5 लाख के इनामी बदमाश वीरेन्द्र चारण के घर पर पुलिस ने दबिश दी. व्यापारी रमेश रूलानिया मर्डर केस के बाद पुलिस की इस बड़ी कार्रवाई से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई.

सुजानगढ़ सदर थानाधिकारी पुष्पेंद्र झाझड़िया ने बताया कि प्रारंभिक अनुसंधान में इन सभी के तार किसी न किसी रूप में वीरेन्द्र चारण गैंग से जुड़े हुए हैं. एएसपी दिनेश कुमार, डीएसपी दरजाराम बोस और सदर थानाधिकारी पुष्पेन्द्र झाझड़िया के नेतृत्व में तीन थानों की पुलिस की 10 से अधिक गाड़ियों और आरएसी के जवानों के साथ गांव बोबासर पहुंचे. टीम ने गैंगस्टर के घर की तलाशी ली और चार लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की.

सुजानगढ़ सदर थानाधिकारी ने बताया कुचामन में व्यापारी रमेश रूलानिया की हत्या की जिम्मेदारी रोहित गैंग के सदस्य वीरेन्द्र चारण ने सोशल मीडिया पर ली थी. इसके बाद चूरू एसपी जय यादव के निर्देश पर यह कार्रवाई की गई. गैंगस्टर वीरेन्द्र चारण पर हत्या, हत्या के प्रयास, लूट, आर्म्स एक्ट सहित कुल 27 मामले दर्ज हैं. वह 2022 में राजू देहठ हत्याकांड के बाद से फरार चल रहा है, जिसकी तलाश में पुलिस लगातार दबिश दे रही है. गैंगस्टर वीरेन्द्र चारण को पकड़ने के लिए पुलिस लगातार प्रयास कर रही है.

