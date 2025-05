ETV Bharat / state

संभल हिंसा के पांच फरार आरोपियों के घर पर पुलिस ने लगाया नोटिस, ढोल बजाकर कराई मुनादी - SAMBHAL VIOLENCE

पुलिस ने चस्पा किए नोटिस. ( Photo Credit; ETV Bharat )

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team Published : May 20, 2025 at 10:02 PM IST | Updated : May 20, 2025 at 10:42 PM IST 2 Min Read

संभल : संभल हिंसा के पांच आरोपियों के घर पर मंगलवार को पुलिस ने नोटिस चस्पा किए. पुलिस ने बाकायदा ढोल बजाकर और अनाउंसमेंट कर मुनादी कराई. 24 नवंबर 2024 को जामा मस्जिद सर्वे के दौरान बवाल हुआ था. इसमें पांच लोगों की जान गई थी. 29 लोग घायल हुए थे. पुलिस ने सपा सांसद जियाउर्रहमान बर्क और सपा विधायक इकबाल महमूद के बेटे सुहैल इकबाल सहित 2750 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था. पुलिस ने अब तक जामा मस्जिद के सदर जफर अली एडवोकेट सहित 85 आरोपियों को जेल भेज चुकी है, जबकि कई आरोपी अभी भी फरार हैं. फरार आरोपियों के खिलाफ पुलिस का एक्शन. (Video Credit; ETV Bharat)

संभल : संभल हिंसा के पांच आरोपियों के घर पर मंगलवार को पुलिस ने नोटिस चस्पा किए. पुलिस ने बाकायदा ढोल बजाकर और अनाउंसमेंट कर मुनादी कराई. 24 नवंबर 2024 को जामा मस्जिद सर्वे के दौरान बवाल हुआ था. इसमें पांच लोगों की जान गई थी. 29 लोग घायल हुए थे. पुलिस ने सपा सांसद जियाउर्रहमान बर्क और सपा विधायक इकबाल महमूद के बेटे सुहैल इकबाल सहित 2750 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था. पुलिस ने अब तक जामा मस्जिद के सदर जफर अली एडवोकेट सहित 85 आरोपियों को जेल भेज चुकी है, जबकि कई आरोपी अभी भी फरार हैं. फरार आरोपियों के खिलाफ पुलिस का एक्शन. (Video Credit; ETV Bharat) 74 आरोपियों के लगाए गए थे पोस्टर : पुलिस ने वबाल में शामिल 74 आरोपियों के पोस्टर भी सार्वजनिक स्थलों पर लगाए थे. वहीं संभल पुलिस ने अब हिंसा मामले में फरार चल रहे पांच आरोपियों के घर पर नोटिस चस्पा किए हैं. कोर्ट के आदेश पर नोटिस चस्पा किया : असमोली सीओ और SIT प्रभारी कुलदीप सिंह ने बताया कि कोर्ट की आदेश पर थाना नखासा के फरार दंगाई अता पुत्र मुल्ला सुखा निवासी इमाम बाड़े के सामने खग्गू सराय, फैजान उर्फ पिल्लू पुत्र कल्लू मास्टर निवासी दफ्तरियों खग्गू सराय, समद पुत्र भूरा निवासी सम्मन शहीद हिन्दू पुरा खेड़ा, राहिल पुत्र जावेद निवासी न्योरियों वाली मस्जिद के पास मोहल्ला खग्गू सराय और शारिक पुत्र असलम निवासी न्योरियो वाली मस्जिद मोहल्ला खग्गू सराय अभियुक्तों के यहां की गई है. ये सभी आरोपी जानबूझकर फरार थे. इसके चलते गैर जमानती वारंट तामील नहीं हो पा रहे हैं. इसी की विवेचना के क्रम में एसआईटी ने धारा 84 बीएनएस के तहत हाजरी की अपेक्षाकृत निर्गत नोटिस चस्पा किए हैं. यह भी पढ़ें: पशोपेश में नियामक आयोग: UPPCL का तर्क- घाटा हो रहा, 30% बिजली दर बढ़ाना जरूरी, उपभोक्ता परिषद बोला- 45% रेट कम हो

Last Updated : May 20, 2025 at 10:42 PM IST