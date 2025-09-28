आजमगढ़ में चोर पकड़ने पहुंची पुलिस की पीआरवी गाड़ी में तोड़फोड़; एक महिला पुलिसकर्मी घायल
थाना प्रभारी हिमेंद्र सिंह ने बताया कि पीआरवी की गाड़ी में तोड़फोड़ की गयी. सात लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : September 28, 2025 at 11:28 PM IST
आजमगढ़: जिले के सिधारी थाना क्षेत्र के जाफरपुर गांव में रविवार की रात 8 बजे चोरी के विवाद ने हिंसक रूप ले लिया. यहां दो बच्चों के बीच चोरी के आरोप को लेकर मारपीट शुरू हो गई. इसी दौरान एक पक्ष के परिजन मौके पर पहुंचे और पत्थरबाजी करने लगे.
पुलिस को चोर पकड़ने की सूचना मिली थी: थाना प्रभारी हिमेंद्र सिंह ने बताया कि पुलिस की टीम को वहां मौजूद किसी ने कॉल किया था. मामले की सूचना मिलने पर पीआरवी डायल 112 पुलिस की टीम मौके पर पहुंची. पुलिस की टीम के पहुंचने पर दलित बस्ती के लोगों ने पीआरवी के वाहन में तोड़फोड़ शुरू कर दी.
पथराव में महिला पुलिसकर्मी घायल: पथराव के कारण पीआरवी की गाड़ी का शीशा टूट गया और एक महिला पुलिसकर्मी घायल हो गई. दलित बस्ती में स्थानीय लोगों ने एक युवक को चोरी के आरोप में पकड़ रखा था और पुलिस को सूचना दी थी. तभी युवक के परिजन मौके पर पहुंच गये और उन्होंने पत्थरबाजी करनी शुरू कर दी.
परिजनों ने पुलिस पर किया पथराव: युवक के परिजनों ने पुलिस पर भी पथराव शुरू कर दिया. लोगों ने पुलिस के वाहन में तोड़फोड़ की. पथराव में महिला पुलिसकर्मी घायल हो गयी. सूचना मिलने पर सिधारी थाने से भी अतिरिक्त पुलिस बल को मौके पर भेजा गया.
पुलिस ने 7 लोगों को हिरासत में लिया: थाना प्रभारी हिमेंद्र सिंह ने बताया कि दलित बस्ती में पुलिस ने सात युवकों को हिरासत में लिया है. वारदात के बाद इलाके में भारी पुलिस बल तैनात किया गया है. पत्थरबाजी करने वाले युवकों की वीडियोग्राफी कर निशानदेही कराई जा रही है. हिरासत में लिये गये लोगों से पूछताछ की जा रही है.
यह भी पढ़ें- कानपुर में सोशल मीडिया पर ऑडियो पोस्ट करके रची थी हिंसा की साजिश, मुख्य आरोपी जुबैर गिरफ्तार