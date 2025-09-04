पलामूः पुलिस, ये नाम आते ही खाकी वर्दी में रौबदार आकार आंखों के सामने कौंध जाता है. समाज की सुरक्षा के लिए पुलिस भले ही सख्त हो लेकिन पलामू के मनातू के बच्चों के लिए ये गुरु की तरह हैं.

एक हाथ में लाठी तो दूसरे हाथ में बच्चों की किताब, आजकल कुछ ऐसा चेहरा है पलामू के मनातू की पुलिस का. पलामू पुलिस की इस पहल से बच्चों के बीच किताबी ज्ञान के साथ-साथ उनमें सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ जागरुकता भी पैदा की जा रही है. जिससे बच्चे बेसिक शिक्षा के साथ-साथ सामाजिक ज्ञान का पाठ भी पुलिस पदाधिकारियों से पढ़ रहे हैं.

पलामू पुलिस का शिक्षक स्वरूप! देखें संवाददाता नीरज कुमार की रिपोर्ट (ETV Bharat)

पुलिस एक साथ कई मोर्चो पर लड़ाई लड़ रही है. मार्च 2026 तक नक्सली मुक्त बनाने के लिए अभियान चलाया जा रहा है. वहीं संगठित अपराध से निपटने के लिए भी कई बिंदुओं पर कार्य किया जा रहा है. इन सबके बीच पुलिस का सामाजिक चेहरा भी निकाल कर सामने आ रहा है.

झारखंड की पलामू पुलिस एक साथ सभी मोर्चो पर लड़ाई लड़ रही है. इस लड़ाई के बीच पलामू पुलिस का शिक्षक स्वरूप भी निकाल कर सामने आ रहा है. पलामू पुलिस एक अभियान चलाकर सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ बच्चों को जागरुक कर रही है और यौन हिंसा के बारे में जानकारी भी दे रही है. पलामू पुलिस के इस अभियान का नेतृत्व मनातू के थाना प्रभारी निर्मल उरांव, टाउन की महिला थाना प्रभारी रूपा बाखला, छतरपुर की महिला थाना प्रभारी मुन्नी कुमारी और हुसैनाबाद की महिला थाना प्रभारी पार्वती कुमारी कर रही हैं.

मनातू में चलाया जा रहा कोचिंग

पलामू जिला के मनातू के थाना प्रभारी निर्मल उरांव फुर्सत के दौरान स्कूल में बच्चों को पढ़ते थे. बच्चों को पढ़ाई काफी पसंद आई जिसके बाद के थाना में ही खाली वक्त में हुए बच्चों का कोचिंग क्लास ले रहे हैं. इस कोचिंग क्लास में लगातार बच्चों की संख्या बढ़ रही है.

बच्चों के साथ पुलिस पदाधिकारी (ETV Bharat)

निर्मल उरांव खुद एक शिक्षक रह चुके हैं. पुलिस सेवा करने से पहले भी शिक्षक का कार्य करते थे. आज निर्मल उरांव की कोचिंग में 70 से अधिक बच्चे थाना में पढ़ने के लिए पहुंचते हैं. थाना प्रभारी निर्मल उरांव बताते हैं कि कई स्तर पर पहल किया जा रहा है बच्चों को पढ़ाया भी जा रहा है और खेल के माध्यम से उन्हें शिक्षित भी किया जा रहा है. खेल भी एक तरह से शिक्षा का अंग है.

महिला थाना प्रभारी शिक्षक बन सामाजिक कुरीतियों के बारे में दे रहीं शिक्षा

पलामू पुलिस का कई स्तर पर शिक्षक स्वरूप है. पुलिस अधिकारी शिक्षक बनकर बच्चों को यौन हिंसा सामाजिक कुरीतियों के बारे में भी शिक्षित कर रहे है. पलामू के टाउन छतरपुर और हुसैनाबाद के थाना प्रभारी विभिन्न स्कूलों एवं कॉलेज में जाते हैं और बच्चों को कई बिंदुओं पर शिक्षा देते हैं. इस दौरान स्कूली बच्चों को वह यौन हिंसा सामाजिक कुरीति एवं उनके अधिकारों के बारे में जानकारी देते है.

तीनों थाना प्रभारी विभिन्न मौके पर स्कूल एवं कॉलेज का दौरा कर रहे हैं. छतरपुर की महिला थाना प्रभारी मुन्नी कुमारी बताती है कि वह ग्रामीण स्कूल में जाते हैं और बच्चों को कई बिंदुओं पर जानकारी देते है. बच्चे कई तरह का सवाल पूछते हैं और उनसे जानकारी लेते हैं.

टाउन महिला थाना प्रभारी रूप बाखला बताती हैं कि बच्चों के मन में जिज्ञासा होती है और वह जानना चाहते है. कई बार या पुलिसिंग को लेकर भी होता है लेकिन अधिकतर पढ़ाई से जुड़ा हुआ होता है. हुसैनाबाद की महिला थाना प्रभारी पार्वती कुमारी बताती है कि बच्चों के बीच जाकर जानकारी देना या बढ़ाना अच्छा लगता है.

पुलिस अधिकारी विभिन्न स्कूलों कॉलेजों में जा रहे हैं और बच्चों को पढ़ाई के साथ-साथ यौन हिंसा साइबर अपराध सामाजिक कुरीतियों के बारे में भी जानकारी दे रहे हैं. मनातू थाना प्रभारी खुद एक शिक्षक है और कई बार बच्चों ने उनसे पढ़ने का आग्रह भी किया है. बच्चे उनके क्लास में लगातार बढ़ रहे है.

सामुदायिक पुलिसिंग के माध्यम से पुलिस कई इलाकों में बच्चों को पढ़ा भी रही है. मनातू में हर दिन बच्चे स्कूल से पहले थाना आते हैं और प्रभारी से पढ़ना चाहते हैं. प्रभारी खाली वक्त में बच्चों को पढ़ाते भी है. अन्य थाना भी विभिन्न स्तर पर बच्चों को जागरुक कर रहे हैं और उन्हें पढ़ाई में मदद भी कर रहे हैं. -रीष्मा रमेशन, एसपी, पलामू.

पलामू पुलिस के इस अभियान से मनातू के बच्चों को फायदा जरूर मिल रहा है. इस नयी पहल से बच्चों के साथ साथ पुलिस पदाधिकारी भी अपने इस नये रोल से काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं. क्योंकि नौनिहालों के मन में अभी से अच्छा के बीज बोने का एक अच्छा मौका उनको प्राप्त हो रहा है.

