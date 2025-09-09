पुलिस कर्मियों पर महिलाओं से अभद्र व्यवहार का आरोप, डीआईजी को मिला है शिकायत पत्र
पलामू में पुलिस कर्मियों पर महिलाओं से अभद्र व्यवहार का आरोप लगा है.
Published : September 9, 2025 at 5:49 PM IST
पलामूः जिला के मोहम्मदगंज थाना क्षेत्र से हैरान करने वाली तस्वीर सामने आई है. मोहम्मदगंज थाना क्षेत्र के सबनवा गांव में रविवार देर रात अचानक मोहम्मदगंज थाना पुलिस पर एक व्यक्ति की तलाश में पहुंची. इसी कार्रवाई के दौरान महिलाओं से अभद्र व्यवहार हुआ.
सबनवा गांव निवासी एक महिला ने पलामू क्षेत्र के डीआईजी को आवेदन देकर कहा है कि 7 सितंबर की रात मोहम्मदगंज पुलिस जबरन उनके घर में घुस गई. उनके साथ एक भी महिला पुलिस नहीं थी. उन्होंने घर की तलाशी ली, जब घर में कोई नहीं मिला तो घर में मौजूद महिलाओं के साथ अभद्र व्यवहार करने लगे. यह आरोप भुक्तभोगियों ने लगाया है.
शिकायत पत्र में उन्होंने बताया कि महिलाओं के साथ मारपीट की गयी, जाते-जाते घर की दिवार को गिराने का भी आरोप पुलिसकर्मियों पर लगाया है. इस मामले में पलामू डीआईजी से पीड़ित परिवार पूरे मामले में जांच कर दोषी पुलिस वालों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है.
शिकायतकर्ता ने डीआईजी को दिए पत्र में आरोप लगाया है कि मोहम्मदगंज थाना कांड संख्या 83/2024 में पुलिस ने गलत तरीके से कुछ लोगों का नाम दर्ज किया है. आवेदन में कहा गया है कि 2024 में एक सड़क दुर्घटना हुई थी. जिसमें दो लोगों की मौत हुई थी. इस दुर्घटना के बाद जानकारी मिलने पर अनीश खान और इस्राफील मदद करने घटनास्थल पहुंचे थे. उन्होंने घायलों को अस्पताल पहुंचाया था लेकिन पुलिस ने दोनों के खिलाफ केस कर दिया.
इस मामले में अब अचानक रविवार 07 सितंबर को दो गाड़ी मोहम्मदगंज थाना पुलिस घर पर पहुंची और पुलिसवाले घर में जबरन घुस गए. दरवाजा नहीं खुलने पर दिवार को तोड़ दिया गया. इसके बाद घर में घुस कर महिलाओं के साथ अभद्र व्यवहार का आरोप भी लगाया गया है. आरोप है कि पुलिस उन्हें साथ थाना ले जाकर रात भर बिना किसी वारंट के बैठाकर रखा. इस घटना का एक वीडियो भी वायरल है. जिसमें इस पूरी कार्रवाई में कहीं भी कोई महिला पुलिस नहीं दिखी है.
महिला ने पलामू डीआईजी से मामले में दोषी पुलिस कर्मियों पर कार्रवाई की मांग की है. इस मामले में डीआईजी नौशाद आलम ने बताया कि उन्हें शिकायत पत्र मिला है. उन्होंने बताया कि 2024 में हुई सड़क दुर्घटना और 7 सितंबर को पुलिस के खिलाफ लगाए गए आरोप की जांच का आदेश दिया जा चुका है. उन्होंने बताया कि एसडीपीओ (आईपीएस) हुसैनाबाद को जांच कर रिपोर्ट मांगी गई है. जांच के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी.
