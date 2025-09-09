ETV Bharat / state

पुलिस कर्मियों पर महिलाओं से अभद्र व्यवहार का आरोप, डीआईजी को मिला है शिकायत पत्र

पलामूः जिला के मोहम्मदगंज थाना क्षेत्र से हैरान करने वाली तस्वीर सामने आई है. मोहम्मदगंज थाना क्षेत्र के सबनवा गांव में रविवार देर रात अचानक मोहम्मदगंज थाना पुलिस पर एक व्यक्ति की तलाश में पहुंची. इसी कार्रवाई के दौरान महिलाओं से अभद्र व्यवहार हुआ.

सबनवा गांव निवासी एक महिला ने पलामू क्षेत्र के डीआईजी को आवेदन देकर कहा है कि 7 सितंबर की रात मोहम्मदगंज पुलिस जबरन उनके घर में घुस गई. उनके साथ एक भी महिला पुलिस नहीं थी. उन्होंने घर की तलाशी ली, जब घर में कोई नहीं मिला तो घर में मौजूद महिलाओं के साथ अभद्र व्यवहार करने लगे. यह आरोप भुक्तभोगियों ने लगाया है.

शिकायत पत्र में उन्होंने बताया कि महिलाओं के साथ मारपीट की गयी, जाते-जाते घर की दिवार को गिराने का भी आरोप पुलिसकर्मियों पर लगाया है. इस मामले में पलामू डीआईजी से पीड़ित परिवार पूरे मामले में जांच कर दोषी पुलिस वालों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है.

शिकायतकर्ता ने डीआईजी को दिए पत्र में आरोप लगाया है कि मोहम्मदगंज थाना कांड संख्या 83/2024 में पुलिस ने गलत तरीके से कुछ लोगों का नाम दर्ज किया है. आवेदन में कहा गया है कि 2024 में एक सड़क दुर्घटना हुई थी. जिसमें दो लोगों की मौत हुई थी. इस दुर्घटना के बाद जानकारी मिलने पर अनीश खान और इस्राफील मदद करने घटनास्थल पहुंचे थे. उन्होंने घायलों को अस्पताल पहुंचाया था लेकिन पुलिस ने दोनों के खिलाफ केस कर दिया.