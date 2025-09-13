ETV Bharat / state

खेलकूद प्रतियोगिता में पुलिस जवानों ने दिखाया दमखम, मनवाया अपना लोहा

मौके पर संगठन सचिव सह पुलिस अधीक्षक निधि द्विवेदी, दुमका एसपी पिताम्बर कुमार खेरवार, डीसी मनीष कुमार के अलावे प्रमंडल के 6 जिलों पाकुड़, साहिबगंज, गोड्डा, दुमका, देवघर एवं जामताड़ा जिले के महिला व पुरुष जवान बतौर प्रतिभागी मौजूद रहे. प्रतियोगिता के उदघाटन की घोषणा डीआईजी द्वारा की गयी.

पाकुड़: पुलिस केंद्र में तीन दिवसीय संथाल परगना क्षेत्रीय खेलकूद प्रतियोगिता के पहले दिन दर्जनों जवानों ने अपना दमखम दिखाया और लक्ष्य भेदकर जीत का मुकाम हासिल की. तीन दिनों तक चलने वाले खेलकूद प्रतियोगिता का उद्घाटन संथाल परगना क्षेत्र के पुलिस उप महानिरीक्षक अंबर लकड़ा ने बतौर मुख्य अतिथि किया.

मैदान में दिखा महिला-पुरुष जवानों का दमखम

सभी जिलों के प्रतिभागियों द्वारा मार्च पास्ट निकाला गया. जैप जवानों के बैंड की धुन पर मार्च पास्ट हुआ. पहले दिन 100 से 1500 मीटर दौड़, गोला फेक प्रतियोगिता करायी गयी, जिसमें महिला और पुरुष जवानों ने हिस्सा लिया. पुलिस पदाधिकारियों की 100 मीटर दौड़ में पुलिस उपाधीक्षक संजीव कुमार, आकाश भारद्वाज, अजय आर्यण, 800 मीटर पुरुष वर्ग के दौड़ में दिनेश किस्कु, मुंशी मुर्मू, मुन्ना शंकर मरांडी, महिला वर्ग में संगीता कुमारी, शर्मिला हांसदा, तन्नु खातुन, पुरुष वर्ग के गोला फेक प्रतियोगिता असरफ अली खान, मुन्ना कुमार पासवान, शशांक चौधरी, महिला वर्ग में संगीता कुमारी, रेणुका मरांडी, अनिता हेम्ब्रम, 1500 मीटर पुरुष वर्ग के दौड़ में बबलु हांसदा, दिनेश किस्कु, संजय बास्की एवं महिला वर्ग में शर्मिला हांसदा, अंजनी कुमारी एवं बबीता कुमारी ने क्रमशः प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थान प्राप्त किया.

दौड़ के लिए तैयार पुलिस जवान (ETV BHARAT)

डीआइजी अंबर लकड़ा ने बताया कि क्षेत्रीय खेलकूद प्रतियोगिता का शुभारंभ किया गया. जिसमें संथाल परगना के सभी 6 जिलों के जवानों और अधिकारियों ने भाग लिया. उन्होंने बताया कि खेल को बढ़ावा देने का काम किया जा रहा है, ताकि खेल के माध्यम से जवान व अधिकारी पुलिस विभाग एवं झारखंड सहित देश का नाम रौशन कर सके.

