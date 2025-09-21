ETV Bharat / state

युवती पर चाकू से हमला करने वाले युवक की पुलिस ने बाजार में निकाली परेड

चूरू के तारानगर में युवती पर चाकू से हमला करने वाले आरोपी की पुलिस ने बाजार में पैदल परेड निकाली.

युवती पर चाकू से हमला
युवती पर चाकू से हमला (ETV Bharat Churu)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : September 21, 2025 at 3:08 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

चूरू : तारानगर में कॉलेज प्रैक्टिकल देने जा रही छात्रा पर चाकू से हमला करने के आरोप में गिरफ्तार आरोपी की तारानगर पुलिस ने रविवार को मुख्य बाजार में पैदल परेड निकाली. परेड निकालकर पुलिस ने अपराधियों में भय और आमजन में विश्वास के अपने स्लोगन का संदेश देते हुए बदमाश प्रवृत्ति के लोगों की अपराध के बाद की स्थिति का वर्णन करना था. गिरफ्तार आरोपी विकास को पुलिस ने तारानगर पुलिस थाने से बस स्टैंड व मुख्य बाजार तक पैदल परेड निकालते हुए घुमाया.

थाना अधिकारी गौरव खिड़िया ने बताया कि शनिवार को 22 वर्षीय युवती कॉलेज में प्रैक्टिकल देने जा रही थी. इसी दौरान बात न करने पर खफा आरोपी विकास ने छात्रा पर चाकू से ताबड़तोड़ वार कर दिए थे. कॉलेज छात्रा पर हमले की पूरी घटना पास में ही लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई. वारदात के बाद आस पड़ोस के लोगों ने गंभीर घायल छात्रा को अस्पताल पहुंचाया

पुलिस ने बाजार में निकाली परेड (ETV Bharat Churu)

पढ़ें. बात न करने से खफा सनकी युवक ने कॉलेज छात्रा को चाकू से गोद डाला, हालत गंभीर

CCTV में कैद वारदात : साथ ही आरोपी को पकड़ पुलिस के हवाले कर दिया. थाना अधिकारी ने बताया है कि अपराध करने वालों की ऐसी ही दशा होती है. मामले को लेकर डीएसपी रोहित सांखला ने बताया कि युवक-युवती की पिछले करीब 5 साल से दोस्ती थी. पिछले कुछ समय से दोनों में किसी बात को लेकर अनबन के चलते आरोपी ने इस वारदात को अंजाम दिया.

For All Latest Updates

TAGGED:

MAN STABBED COLLEGE STUDENTCOLLEGE STUDENT STABBED IN CHURUयुवती पर चाकू से हमलाPOLICE PARADED MAN

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

Explainer: भारत सहित दुनिया भर के देशों पर कैसा पड़ेगा H1B Visa का असर, USA लड़खाएगा या दौड़ पड़ेगा, जानें A to Z

फ्री में होगा आधार का आवेदन और अपडेट, जानें किसे मिलेगा इस सुविधा का लाभ

मलयालम सुपरस्टार मोहनलाल को मिलेगा दादासाहेब फाल्के अवार्ड, इस दिन दिया जाएगा सर्वोच्च सिनेमा सम्मान

शुक्ल योग में शुरू हो रहा शारदीय नवरात्रि 2025.. जानें कलश स्थापना और पूजा सामग्री की लिस्ट

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.