युवती पर चाकू से हमला करने वाले युवक की पुलिस ने बाजार में निकाली परेड
चूरू के तारानगर में युवती पर चाकू से हमला करने वाले आरोपी की पुलिस ने बाजार में पैदल परेड निकाली.
Published : September 21, 2025 at 3:08 PM IST
चूरू : तारानगर में कॉलेज प्रैक्टिकल देने जा रही छात्रा पर चाकू से हमला करने के आरोप में गिरफ्तार आरोपी की तारानगर पुलिस ने रविवार को मुख्य बाजार में पैदल परेड निकाली. परेड निकालकर पुलिस ने अपराधियों में भय और आमजन में विश्वास के अपने स्लोगन का संदेश देते हुए बदमाश प्रवृत्ति के लोगों की अपराध के बाद की स्थिति का वर्णन करना था. गिरफ्तार आरोपी विकास को पुलिस ने तारानगर पुलिस थाने से बस स्टैंड व मुख्य बाजार तक पैदल परेड निकालते हुए घुमाया.
थाना अधिकारी गौरव खिड़िया ने बताया कि शनिवार को 22 वर्षीय युवती कॉलेज में प्रैक्टिकल देने जा रही थी. इसी दौरान बात न करने पर खफा आरोपी विकास ने छात्रा पर चाकू से ताबड़तोड़ वार कर दिए थे. कॉलेज छात्रा पर हमले की पूरी घटना पास में ही लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई. वारदात के बाद आस पड़ोस के लोगों ने गंभीर घायल छात्रा को अस्पताल पहुंचाया
पढ़ें. बात न करने से खफा सनकी युवक ने कॉलेज छात्रा को चाकू से गोद डाला, हालत गंभीर
CCTV में कैद वारदात : साथ ही आरोपी को पकड़ पुलिस के हवाले कर दिया. थाना अधिकारी ने बताया है कि अपराध करने वालों की ऐसी ही दशा होती है. मामले को लेकर डीएसपी रोहित सांखला ने बताया कि युवक-युवती की पिछले करीब 5 साल से दोस्ती थी. पिछले कुछ समय से दोनों में किसी बात को लेकर अनबन के चलते आरोपी ने इस वारदात को अंजाम दिया.