युवती पर चाकू से हमला करने वाले युवक की पुलिस ने बाजार में निकाली परेड

चूरू : तारानगर में कॉलेज प्रैक्टिकल देने जा रही छात्रा पर चाकू से हमला करने के आरोप में गिरफ्तार आरोपी की तारानगर पुलिस ने रविवार को मुख्य बाजार में पैदल परेड निकाली. परेड निकालकर पुलिस ने अपराधियों में भय और आमजन में विश्वास के अपने स्लोगन का संदेश देते हुए बदमाश प्रवृत्ति के लोगों की अपराध के बाद की स्थिति का वर्णन करना था. गिरफ्तार आरोपी विकास को पुलिस ने तारानगर पुलिस थाने से बस स्टैंड व मुख्य बाजार तक पैदल परेड निकालते हुए घुमाया.

थाना अधिकारी गौरव खिड़िया ने बताया कि शनिवार को 22 वर्षीय युवती कॉलेज में प्रैक्टिकल देने जा रही थी. इसी दौरान बात न करने पर खफा आरोपी विकास ने छात्रा पर चाकू से ताबड़तोड़ वार कर दिए थे. कॉलेज छात्रा पर हमले की पूरी घटना पास में ही लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई. वारदात के बाद आस पड़ोस के लोगों ने गंभीर घायल छात्रा को अस्पताल पहुंचाया