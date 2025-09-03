ETV Bharat / state

हजारीबाग में सुरक्षा की तैयारी, पुलिस ने दंगा नियंत्रण करने के लिए किया मॉक ड्रिल - POLICE MOCK DRILL IN HAZARIBAG

ईद मिलाद-उन-नबी पर्व को लेकर हजारीबाग के झंडा चौक में पुलिस बल ने मॉक ड्रिल का आयोजन किया.

POLICE MOCK DRILL IN HAZARIBAG
हजारीबाग में मॉक ड्रिल (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : September 3, 2025 at 8:21 PM IST

4 Min Read

हजारीबाग: ईद मिलाद-उन-नबी पर्व को सौहार्द्रपूर्ण और शांतिपूर्ण वातावरण में संपन्न कराने के उद्देश्य से हजारीबाग झंडा चौक पर पुलिस बल द्वारा मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया. इस अभ्यास में कई पुलिसकर्मी और फोर्स के जवान शामिल हुए. मॉक ड्रिल का नेतृत्व हजारीबाग एएसपी अमित कुमार और प्रशिक्षु आईएएस आंनद शर्मा ने किया.

स्थिति से निपटने के लिए मॉक ड्रिल

मॉक ड्रिल में दंगा एवं भीड़ नियंत्रण और अफवाहों से उत्पन्न परिस्थितियों के नियंत्रण की रणनीति पर अभ्यास किया गया. पुलिस बल को आंसू गैस के गोले, दंगाइयों की पहचान के लिए रंगीन पानी का छिड़काव और तेज प्रतिक्रिया दल की तैनाती की जानकारी दी गई. यह अभ्यास किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए पुलिस बल की तत्परता को दर्शाता है.

हजारीबाग में पुलिस की मॉक ड्रिल (Etv Bharat)

मॉक ड्रिल के माध्यम से यह जता दिया है कि वह शांतिपूर्ण तरीके से पर्व को संपन्न कराने को लेकर जिला प्रशासन तैयार है: आंनद शर्मा, प्रशिक्षु आईएएस

उपद्रवियों से निपटने के लिए सीखे गुर

मॉक ड्रिल के दौरान दंगा फसाद की काल्पनिक स्थिति पैदा की गई. इस दौरान पुलिस ने नकली उपद्रवियों पर लाठी बरसाई और आंसू गैस के गोले छोड़े. उपद्रवी की भूमिका में भी पुलिसकर्मी ही थे और इसे नियंत्रित करने वाले भी पुलिसकर्मी. उपद्रवी तत्वों से निपटने पत्थरबाजी से लेकर आंसू गैस छोड़ने, हवाई फायरिंग, पानी की बौछार करने, लाठीचार्ज से लेकर रबड़ की गोली चलाने के तरीके आजमाए गए.

कैसे करें उपद्रवियों की गिरफ्तारी?

पुलिस को भीड़ में गिरफ्तार करने की कार्रवाई के तरीके की जानकारी दी गई. जवानों को बताया गया कि किसी घायल को कैसे तुरंत अस्पताल पहुंचाना है. एंबुलेंस को भीड़ से कैसे निकालना है? इसकी भी जानकारी दी गई.

बड़कागांव में मॉक ड्रिल का आयोजन

बड़कागांव थाना क्षेत्र के बादम मुख्य चौक पर शाम को जिला प्रशासन के निर्देश पर बड़कागांव प्रखंड प्रशासन के नेतृत्व में मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया. इस अवसर पर प्रखंड विकास पदाधिकारी जितेंद्र कुमार मंडल, पुलिस अनुमंडल पदाधिकारी पवन कुमार, इंस्पेक्टर ललित कुमार, थाना प्रभारी कृष्ण कुमार गुप्ता, बादम पंचायत के पूर्व मुखिया दीपक दास समेत बड़ी संख्या में पुलिस पदाधिकारी एवं जवान मौजूद रहे.

Mock drill organized in Barkagaon
बड़कागांव में मॉक ड्रिल का आयोजन (Etv Bharat)

पहले भीड़ को दी जाती है चेतावनी

मॉक ड्रिल से पूर्व पुलिस प्रशासन द्वारा बादम मुख्य चौक से मस्जिद चौक तक फ्लैग मार्च निकाला गया. इस मौके पर प्रशासन ने कहा किसी भी लोकतांत्रिक तरीके से शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन के दौरान प्रशासन सीधे कार्रवाई नहीं करता है, बल्कि सर्वप्रथम प्रदर्शनकारियों द्वारा विधि व्यवस्था को भंग किए जाने के बाद, उग्र भीड़ को पहले हटाने की कोशिश की जाती है. जब प्रदर्शनकारी हटने का नाम नहीं लेते तो कई बार प्रदर्शनकारियों को चेतावनी दी जाती है. बावजूद इसके लोग समझने को तैयार नहीं होते हैं तो उन पर पानी की बौछार और आंसू गैस से भीड़ को तितर बितर किया जाता है, फिर भी भीड़ नियंत्रण में नहीं होती है आखिर में लाठीचार्ज, हवाई फायरिंग और अंतिम स्थिति में गोली चलाई जाती है.

भीड़ पर सीधी कार्रवाई नहीं करती पुलिस

जिला प्रशासन ने बताया कि मॉल ड्रिल के माध्यम से लोगों को यह संदेश देने की कोशिश है कि भीड़ पर कभी भी पुलिस प्रशासन सीधे कार्रवाई नहीं करती है. इसलिए कहीं भी यदि धरना प्रदर्शन लोग करते हैं और विधि व्यवस्था को भंग करते हैं तो भीड़ को हटाने की पहले हर संभव कोशिश की जाती है. इस दौरान प्रशासन उग्र होती भीड़ पर दंडात्मक कार्रवाई भी कर सकता है.

मॉक ड्रिल के दौरान ग्रामीणों की भीड़ इसे देखने उमड़ पड़ी, जिन ग्रामीणों ने इससे पहले कभी मॉल ड्रिल नहीं देखी थी वे इस प्रदर्शनी को देखकर अचंभित रह गए. ईद मिलादुन्नबी एवं करमा पर्व पर बड़कागांव प्रखंड प्रशासन के नेतृत्व में बादम मुख्य चौक में मॉक ड्रिल किया गया.

ये भी पढ़ें: ईद मिलाद उन नबी पर्व को लेकर विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश, डीजे और भड़काऊ पोस्ट पर रहेगी विशेष नजर

देवघर में ईद की धूम, विभिन्न मस्जिद और ईदगाहों में अता की गयी ईद की नमाज

रांची के मस्जिदों और ईदगाहों में अदा की गई ईद की नमाज, अल्लाह से मांगी गई अमन-चैन की दुआ

हजारीबाग: ईद मिलाद-उन-नबी पर्व को सौहार्द्रपूर्ण और शांतिपूर्ण वातावरण में संपन्न कराने के उद्देश्य से हजारीबाग झंडा चौक पर पुलिस बल द्वारा मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया. इस अभ्यास में कई पुलिसकर्मी और फोर्स के जवान शामिल हुए. मॉक ड्रिल का नेतृत्व हजारीबाग एएसपी अमित कुमार और प्रशिक्षु आईएएस आंनद शर्मा ने किया.

स्थिति से निपटने के लिए मॉक ड्रिल

मॉक ड्रिल में दंगा एवं भीड़ नियंत्रण और अफवाहों से उत्पन्न परिस्थितियों के नियंत्रण की रणनीति पर अभ्यास किया गया. पुलिस बल को आंसू गैस के गोले, दंगाइयों की पहचान के लिए रंगीन पानी का छिड़काव और तेज प्रतिक्रिया दल की तैनाती की जानकारी दी गई. यह अभ्यास किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए पुलिस बल की तत्परता को दर्शाता है.

हजारीबाग में पुलिस की मॉक ड्रिल (Etv Bharat)

मॉक ड्रिल के माध्यम से यह जता दिया है कि वह शांतिपूर्ण तरीके से पर्व को संपन्न कराने को लेकर जिला प्रशासन तैयार है: आंनद शर्मा, प्रशिक्षु आईएएस

उपद्रवियों से निपटने के लिए सीखे गुर

मॉक ड्रिल के दौरान दंगा फसाद की काल्पनिक स्थिति पैदा की गई. इस दौरान पुलिस ने नकली उपद्रवियों पर लाठी बरसाई और आंसू गैस के गोले छोड़े. उपद्रवी की भूमिका में भी पुलिसकर्मी ही थे और इसे नियंत्रित करने वाले भी पुलिसकर्मी. उपद्रवी तत्वों से निपटने पत्थरबाजी से लेकर आंसू गैस छोड़ने, हवाई फायरिंग, पानी की बौछार करने, लाठीचार्ज से लेकर रबड़ की गोली चलाने के तरीके आजमाए गए.

कैसे करें उपद्रवियों की गिरफ्तारी?

पुलिस को भीड़ में गिरफ्तार करने की कार्रवाई के तरीके की जानकारी दी गई. जवानों को बताया गया कि किसी घायल को कैसे तुरंत अस्पताल पहुंचाना है. एंबुलेंस को भीड़ से कैसे निकालना है? इसकी भी जानकारी दी गई.

बड़कागांव में मॉक ड्रिल का आयोजन

बड़कागांव थाना क्षेत्र के बादम मुख्य चौक पर शाम को जिला प्रशासन के निर्देश पर बड़कागांव प्रखंड प्रशासन के नेतृत्व में मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया. इस अवसर पर प्रखंड विकास पदाधिकारी जितेंद्र कुमार मंडल, पुलिस अनुमंडल पदाधिकारी पवन कुमार, इंस्पेक्टर ललित कुमार, थाना प्रभारी कृष्ण कुमार गुप्ता, बादम पंचायत के पूर्व मुखिया दीपक दास समेत बड़ी संख्या में पुलिस पदाधिकारी एवं जवान मौजूद रहे.

Mock drill organized in Barkagaon
बड़कागांव में मॉक ड्रिल का आयोजन (Etv Bharat)

पहले भीड़ को दी जाती है चेतावनी

मॉक ड्रिल से पूर्व पुलिस प्रशासन द्वारा बादम मुख्य चौक से मस्जिद चौक तक फ्लैग मार्च निकाला गया. इस मौके पर प्रशासन ने कहा किसी भी लोकतांत्रिक तरीके से शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन के दौरान प्रशासन सीधे कार्रवाई नहीं करता है, बल्कि सर्वप्रथम प्रदर्शनकारियों द्वारा विधि व्यवस्था को भंग किए जाने के बाद, उग्र भीड़ को पहले हटाने की कोशिश की जाती है. जब प्रदर्शनकारी हटने का नाम नहीं लेते तो कई बार प्रदर्शनकारियों को चेतावनी दी जाती है. बावजूद इसके लोग समझने को तैयार नहीं होते हैं तो उन पर पानी की बौछार और आंसू गैस से भीड़ को तितर बितर किया जाता है, फिर भी भीड़ नियंत्रण में नहीं होती है आखिर में लाठीचार्ज, हवाई फायरिंग और अंतिम स्थिति में गोली चलाई जाती है.

भीड़ पर सीधी कार्रवाई नहीं करती पुलिस

जिला प्रशासन ने बताया कि मॉल ड्रिल के माध्यम से लोगों को यह संदेश देने की कोशिश है कि भीड़ पर कभी भी पुलिस प्रशासन सीधे कार्रवाई नहीं करती है. इसलिए कहीं भी यदि धरना प्रदर्शन लोग करते हैं और विधि व्यवस्था को भंग करते हैं तो भीड़ को हटाने की पहले हर संभव कोशिश की जाती है. इस दौरान प्रशासन उग्र होती भीड़ पर दंडात्मक कार्रवाई भी कर सकता है.

मॉक ड्रिल के दौरान ग्रामीणों की भीड़ इसे देखने उमड़ पड़ी, जिन ग्रामीणों ने इससे पहले कभी मॉल ड्रिल नहीं देखी थी वे इस प्रदर्शनी को देखकर अचंभित रह गए. ईद मिलादुन्नबी एवं करमा पर्व पर बड़कागांव प्रखंड प्रशासन के नेतृत्व में बादम मुख्य चौक में मॉक ड्रिल किया गया.

ये भी पढ़ें: ईद मिलाद उन नबी पर्व को लेकर विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश, डीजे और भड़काऊ पोस्ट पर रहेगी विशेष नजर

देवघर में ईद की धूम, विभिन्न मस्जिद और ईदगाहों में अता की गयी ईद की नमाज

रांची के मस्जिदों और ईदगाहों में अदा की गई ईद की नमाज, अल्लाह से मांगी गई अमन-चैन की दुआ

For All Latest Updates

TAGGED:

ईद मिलाद उन नबी पर्व की तैयारीEID MILAD UN NABI 2025हजारीबाग में पुलिस की मॉक ड्रिलMOCK DRILL ORGANIZED IN BARKAGAONPOLICE MOCK DRILL IN HAZARIBAG

Quick Links / Policies

ख़ास ख़बरें

धनबाद में भू-धंसान की त्रासदी: धरती फटी और पाताल में समा गए लोग! पुनर्वास के इंतजार में मौत से जंग लड़ रहीं बची जिंदगियां

संपत्ति जांच का खौफ! अपराधी और नक्सली आत्मसमर्पण की फिराक में, पुलिस ने कई को लिया है रडार पर

तीन पहिया गाड़ी चलाने के लिए भी चाहिए ड्राइविंग लाइसेंस, ई-रिक्शा का भी होना चाहिए रजिस्ट्रेशन

बेटियों के लिए प्रेरणा बनीं अर्जुन अवार्डी अलका तोमर, देश की महिला पहलवानों को दी नई दिशा

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.