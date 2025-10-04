ETV Bharat / state

पुलिस ओपन चेस चैंपियनशिप, शतरंज की बिसात पर दिखा कौशल, सामाजिक जागरुकता की मिसाल

पुलिसकर्मियों ने भी खेला चेस : डीएसपी तुलसी नेताम और यातायात टीआई प्रियेस जॉन ने खुद भी शतरंज की बाजी खेली और खिलाड़ियों के साथ बिसात पर अपनी रणनीति आजमाई. पुलिस के अलावा जिले के अन्य विभाग के अधिकारी भी इसमें हिस्सा किया. जिसमें बलौदाबाजार तहसीलदार राजू पटेल ने भी इस खेल में हिस्सा लिया था.इस पल ने पूरे आयोजन को और ज्यादा जीवंत और आकर्षक बना दिया.

शतरंज के जरिए जागरुकता अभियान : यह आयोजन केवल बलौदाबाजार जिले के लिए ही नहीं, बल्कि पूरे छत्तीसगढ़ प्रदेश के लिए ऐतिहासिक है. पहली बार पुलिस प्रशासन ने बौद्धिक खेल को सामाजिक जागरूकता का माध्यम बनाया. अब तक खेलकूद को आमतौर पर फिटनेस या मनोरंजन से जोड़ा जाता था, लेकिन इस पहल ने यह साबित कर दिया कि खेल समाज में सकारात्मक बदलाव भी ला सकते हैं.

बलौदाबाजार : बलौदाबाजार में फर्स्ट ओपन चेस चैंपियनशिप 2025 का शुभारंभ हुआ.इस प्रतियोगिता में प्रदेश के अलग-अलग जिलों से आए करीब 200 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया. छोटे बच्चों से लेकर युवाओं तक हर कोई शतरंज की बिसात पर अपना जौहर दिखाता नजर आया. इस आयोजन की सबसे खास बात ये थी कि केवल खिलाड़ी ही नहीं, बल्कि जिले के कई वरिष्ठ पुलिस अधिकारी भी इस खेल का हिस्सा बने. एएसपी अभिषेक सिंह, डीएसपी तुलसी नेताम, एसडीओपी निधि नाग, यातायात थाना प्रभारी प्रियेस जॉन, सहित अन्य डीएसपी, एसडीओपी और अन्य पुलिसकर्मी प्रतियोगिता के दौरान मौजूद थे

इस दौरान एसपी भावना गुप्ता ने बताया कि यह आयोजन पुलिस की सामाजिक जिम्मेदारी का हिस्सा है. पुलिस केवल कानून व्यवस्था संभालने तक सीमित नहीं रह सकती, बल्कि समाज में जागरूकता फैलाने की भी जिम्मेदारी लेनी चाहिए.

शतरंज की बिसात पर दिखा कौशल (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

शतरंज हमें संयम, धैर्य और सही निर्णय की सीख देता है.सड़क पर सुरक्षित चलना और डिजिटल दुनिया में सजग रहना भी उसी अनुशासन की मांग करता है। यही कारण है कि हमने इस प्रतियोगिता को रोड सेफ्टी और साइबर सिक्योरिटी अवेयरनेस प्रोग्राम से जोड़ा है- भावना गुप्ता,एसपी





खिलाड़ियों में दिखा उत्साह : प्रतियोगिता में शामिल खिलाड़ियों के चेहरे पर उत्साह साफ झलक रहा था. खिलाड़ी खुशबू वर्मा ने कहा ये पहली बार है जब पुलिस प्रशासन ने हमें इतना बड़ा मंच दिया है.अच्छा लगता है कि खेल के साथ हमें समाज के लिए भी कुछ सीखने का मौका मिल रहा है.

मुझे बहुत खुशी है कि बलौदाबाजार में खेल का आयोजन अब हो रहा हैं हमें मंच मिला. इससे पहले कई खेल हुए लेकिन शतरंज प्रतियोगिता बलौदाबाजार में पहली बार हुआ. मैंने 2 राउंड खेला जिसमे पहले राउंड में जीत हासिल की हूं. अब तीसरे राउंड में एसआई SI सर हैं उसके साथ खेलूंगी- खुश्बू वर्मा, शतरंज प्लेयर



इसी तरह जिले से बाहर से आए खिलाड़ियों ने कहा कि आज के समय में साइबर सुरक्षा बहुत जरूरी है. इस प्रतियोगिता ने हमें यह समझाया कि जैसे शतरंज की हर चाल सोच-समझकर करनी होती है, वैसे ही डिजिटल दुनिया में हर कदम सावधानी से उठाना चाहिए. आपको बता दें कि पिछले कुछ वर्षों में पुलिस पर आम जनता के साथ जुड़ाव की कमी का आरोप लगता रहा है. बलौदाबाजार पुलिस की यह पहल उस दूरी को कम करने की दिशा में एक अहम कदम है. जब युवा वर्ग सीधे पुलिस के संपर्क में आता है और सकारात्मक अनुभव लेकर जाता है, तो विश्वास और सहयोग दोनों बढ़ते हैं.



बलौदाबाजार में ओपन चेस प्रतियोगिता से यातायात और साइबर जागरुकता का मिलेगा संदेश: एसपी भावना गुप्ता

बलौदाबाजार शिक्षा विभाग में नस्ती चोरी का मामला, जेडएलपीओ पर दस्तावेजों पर कब्जा करने का आरोप

बलौदाबाजार में ETV भारत की पड़ताल के बाद एक्शन, एक महीने से स्कूल से गैरमौजूद टीचर वागेंद्र देवांगन निलंबित