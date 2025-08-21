ETV Bharat / state

थाना पहुंचने पर पानी पिलाएगी पुलिस! किरायेदारों का होगा वेरिफिकेशन - INSTRUCTIONS OF PALAMU POLICE

पलामू जोन के सभी पुलिस अधिकारियों को आम लोगों के साथ बेहतर व्यवहार करने का निर्देश दिया गया है.

पुलिस पदाधिकारियों की हाई लेवल बैठक (ETV BHARAT)
By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : August 21, 2025 at 6:56 PM IST

पलामू: अगले कुछ दिनों में पुलिसिंग का बदलता हुआ स्वरूप देखने को मिलेगा. थानों में आगंतुकों को पुलिस पानी देकर स्वागत करेगी. साथ ही सभी तरह के आवेदनों की रिसीविंग देगी. पलामू के जोनल आईजी सुनील भास्कर ने पलामू, गढ़वा एवं लातेहार के पुलिस अधिकारियों को निर्देश दिया है.

दरअसल, बुधवार को लातेहार के बेतला में पलामू जोन के सभी टॉप अधिकारियों की हाई लेवल बैठक हुई थी. इसी बैठक में आम लोगों के साथ व्यवहार को लेकर चर्चा हुई. पलामू जोन के सभी थाना में पर्याप्त संख्या में कुर्सी की व्यवस्था की जाएगी ताकि आगंतुक बैठ सके. थाने में आने वाले सभी लोगों का पुलिस पानी देकर स्वागत करेगी. साथ ही लोगों से सादगी के साथ व्यवहार करेगी और उनकी समस्याओं को सुनेगी. इसके अलावा थाना में आने वाले सभी तरह के आवेदन एवं कागजात की रिसीविंग आम जनता को उपलब्ध करवाई जाएगी. थाना में आम लोगों से गलत व्यवहार करने वाले पुलिस अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी.

जानकारी देते पलामू आईजी (ETV BHARAT)

किरायेदारों का होगा सत्यापन

पलामू, गढ़वा एवं लातेहार में पुलिस सभी किरायेदारों का सत्यापन करेगी. होटल में रहने वाले लोगों का भी नियमित तौर पर सत्यापन किया जाएगा. पुलिस होटल में जाकर जांच भी करेगी. पुलिस आम लोगों से यह भी आग्रह करेगी कि जब वह घर को खाली छोड़कर बाहर जाए तो इसकी जानकारी पुलिस के साथ साझा करें. सभी थाना क्षेत्र में प्रभारी अपने नंबर और हेल्पलाइन नंबर को सार्वजनिक करेंगे और आम लोगों के साथ अपने संबंध को बढ़ाएंगे. अपराध एवं नक्सल को लेकर भी योजनाएं तैयार की जाएगी और कार्रवाई की जाएगी.

थाना स्तर पर सुधार के लिए कई बिंदुओं पर निर्देश दिया गया है. यदि कोई आवेदक समस्याओं को लेकर थाना पहुंचे तो उन्हें बैठाना है और पानी देना है. पुलिस अधिकारी गंभीरता पूर्वक शिकायतकर्ता की बात को सुनेंगे और उनका निराकरण करेंगे. अगर थाना में गलत व्यवहार को लेकर वरीय अधिकारियों के पास शिकायत पहुंचती है तो संबंधित अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी- सुनील भास्कर, आईजी, पलामू

हफ्ते में एक दिन का आराम और मनोरंजन का पूरा इंतजाम! जानें, मवेशियों के प्रति किसानों की ये अनोखी परंपरा

ऐसा गांव जहां आज तक नहीं बनी सड़क, ग्रामीणों का आरोप- नक्शे में रोड पर जमीन पर नहीं!

वीर सपूतों की कुर्बानी की याद दिलाता है रांची का शहीद स्थल, 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में थी अहम भूमिका

चेरो साम्राज्यः राजा से मजदूर तक की कहानी!

