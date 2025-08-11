ETV Bharat / state

बिहार में एक और थानेदार ने की खुदकुशी की कोशिश, खून से लथपथ पड़े थे - DAROGA TRYING TO KILL HIMSELF

गया में एक और थानाध्यक्ष ने आत्महत्या करने की कोशिश की. गंभीर हालत में उन्हें अस्पताल में भर्ती किया गया है. पढ़ें खबर.

DAROGA TRYING TO KILL HIMSELF
गया का अतरी थाना (ETV Bharat)
Published : August 11, 2025 at 1:18 PM IST

गया : बिहार के गया में दारोगा अनुज कश्यप खुदकुशी मामले के बाद एक बार फिर पुलिस महकमे में सनसनी है. इस बार गया जी के अतरी थाना अध्यक्ष ने आत्महत्या करने का प्रयास किया. गंभीर हालत में उन्हें बेहतर इलाज के लिए मगध मेडिकल कॉलेज अस्पताल भर्ती कराया गया है. इस घटना से पुलिस महकमे में हड़कंप है.

खुदकुशी का किया प्रयास : अतरी थानेदार संजय कुमार (30 वर्ष) ने किन कारणों से खुदकुशी का प्रयास किया यह स्पष्ट नहीं हो सका है. वहीं, इस घटना की जानकारी होते ही उन्हें तुरंत पुलिसकर्मियों के द्वारा स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया गया. इसके बाद मगध मेडिकल कॉलेज अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है.

खाना खाने के बाद क्वार्टर में सोने गए थे थानेदार : जानकारी के अनुसार, रविवार रात में खाना खाने के बाद अतरी थाना अध्यक्ष संजय कुमार क्वार्टर में सोने चले गए थे. इस बीच में करीब 12:00 बजे के आसपास नीमचक बथानी एसडीपीओ सुरेंद्र कुमार सिंह ने किसी कार्य से उन्हें फोन किया.

हालांकि थानेदार की ओर से कॉल रिसीव नहीं हुआ. कई बार कॉल किया तो कोई जवाब नहीं मिला. इसके बाद एसडीपीओ ने अतरी थाने में तैनात एक पुलिसकर्मी को फोन लगाया, तो उस पुलिसकर्मी ने भी थानेदार को फोन किया, लेकिन फिर फोन रिसीव नहीं हुआ.

कमरे में फैला था खून : इसके बाद कई तरह की हुई आशंका को लेकर पुलिसकर्मी उनके कमरे की ओर गए. दरवाजा अंदर से बंद था. इस स्थिति में दीवार फांदकर पुलिसकर्मी अंदर पहुंचे, तो वहां की स्थिति देखकर हड़कंप मच गया. कमरे में खून फैला था और थाना अध्यक्ष बेहोश पड़े थे. इसके बीच तुरंत उन्हें सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया और फिर वहां से बेहतर इलाज के लिए मगध मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया गया है.

''घटना की जानकारी के बाद पूरे मामले का पता किया जा रहा है. अभी विस्तृत जानकारी नहीं मिल पाई है. थाना अध्यक्ष के खुदकुशी के प्रयास की वजह का पता लगाया जाएगा. पूरे मामले पर नजर रखी जा रही है.''- मनोज कुमार, एएसपी ग्रामीण, गया

अनुज कश्यप आत्महत्या मामला : बता दें कि 7 और 8 अगस्त की दरम्यानी रात को दारोगा अनुज कश्यप ने आत्महत्या कर ली थी. इस मामले में एक महिला एसआई को गिरफ्तार किया गया है. आरोप है कि वह शादी का दबाव बना रही थी.

GAYA NEWSBIHAR NEWSथानेदार ने आत्महत्या की कोशिश कीअतरी थानाध्यक्ष संजय कुमारDAROGA TRYING TO KILL HIMSELF

