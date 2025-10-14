ETV Bharat / state

आईजी अभियान ने वर्ष 2025 की सफलताओं का आंकड़ा किया पेश, कहा- नक्सलियों के साथ संगठित गिरोह है टारगेट

झारखंड पुलिस मुख्यालय में आईजी अभियान ने साल 2025 के पुलिस के सफल ऑपरेशन का आंकड़ा पेश किया.

police now taking action against organized criminal gangs along with Naxalites In Jharkhand
आईजी अभियान डॉक्टर माइकल राज (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : October 14, 2025 at 4:17 PM IST

9 Min Read
Choose ETV Bharat

रांचीः झारखंड में नक्सलियों के खिलाफ लगातार बड़ी कार्रवाई कर रही झारखंड पुलिस अब संगठित अपराधी गिरोहों के खिलाफ भी नकेल कसने में लग गई है. मंगलवार को झारखंड पुलिस मुख्यालय में आईजी अभियान ने वर्ष 2025 की सफलताओं का आंकड़ा पेश किया. वहीं यह भी बताया कि अर्बन पुलिस को मजबूत करने के लिए विशेष तैयारिया की गई हैं.

हथियार और गोला-बारूद बरामद कर नक्सलियों पर किया जा रहा दोहरा प्रहार

आईजी अभियान डॉक्टर माइकल राज ने बताया कि साल 2025 का वर्ष नक्सलियों के लिए भयावह साबित हो रहा है. इस वर्ष अब तक 32 नक्सली एनकाउंटर में मारे जा चुके हैं. हथियार और गोला-बारूद रिकवर करने में भी झारखंड पुलिस लगातार कामयाब हो रही है. वर्ष 2025 के माह जनवरी से सितंबर तक नक्सलियों से कुल-157 हथियार बरामद किए गए हैं.

जिनमें पुलिस से लूटा गया हथियार-58, रेगुलर हथियार 20 और देसा हथियार- 68 शामिल हैं. इसके अतिरिक्त गोली 11,950, डेटोनेटर- 18,884, विस्फोटक पदार्थ- 394.5 किग्रा, 39,53,547 (उनचालिस लाख तिरपन हजार पांच सौ सैंतालिस) रुपये लेवी की राशि की बरामदगी की गयी. सथ ही नक्सलियों द्वारा बिछाये गये 228 आईईडी को बरामद कर विनिष्ट किया गया और नक्सलियों के 37 बंकर विनिष्ट किया गया.

क्या है गिरफ्तारी का आंकड़ा

वर्ष 2025 माह जनवरी से सितंबर तक कुल 266 नक्सलियों को गिरफ्तार किया गया. जिसमें मुख्य रूप से रिजनल कमिटी मेंबर- 02 जोनल कमांडर- 01, सब जोनल कमांडर- 02 और एरिया कमांडर- 09 शामिल हैं.

  1. आक्रमण गंझू उर्फ रविन्द्र गंझु RCM (TSPC) 15 लाख इनामी.
  2. रणविजय महतो, 15 लाख इनामी RCM (Mao).
  3. कुंदन खेरवार उर्फ सुधीर सिंह ZCM (Mao) 10 लाख का इनामी.
  4. गौतम यादव SZC (Mao).
  5. संदीप उर्फ हिडिमा पडेयम् SZC (Mao).
  6. सुनील मुंडा उर्फ भारत जी AC (TSPC).
  7. रूपेश कुमार AC (TSPC).
  8. संजीत कुमार उर्फ संजीत गिरि उर्फ संजीत दास उर्फ विक्रांत जी AC (TSPC).
  9. कृष्णा यादव उर्फ तुफान जी उर्फ सुल्तान जी AC (PLFI), 02 लाख का इनामी.
  10. दुर्गा सिंह उर्फ पंजरी सिंह AC (PLFI).
  11. जितेन्द्र सिंह खेरवार उर्फ जितेन्द्र जी उर्फ बजरंगी AC (JJMP).
  12. मुरली भुईया उर्फ छोटु जी उर्फ पप्पु जी AC (JJMP).
  13. प्रचीन एक्का AC (JJMP).
  14. शिवा बोदरा उर्फ शिबू AC (Mao) की गिरफ्तारी की गई है.

30 नक्सलियों ने डाले हथियार

वर्ष 2025 में माह जनवरी से सितंबर तक 30 नक्सलियों ने पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण किये हैं. जिसमें मुख्य रूप से रविन्द्र यादव, ZC, आनंद सिंह उर्फ कल्तू सिंह उर्फ भगवान SZC (Mao), जिला-लातेहार, दिनांक-03.03.2025 एवं लवलेश गंझू उर्फ लोकेश गंझू SZC (JJMP), जिला-लातेहार, दिनांक 15.07.2025 और अखिलेश यादव. SZC (5) ध्रुव जी उर्फ राजू राम, AC ने सरेंडर किया.

32 नक्सली मारे गए

  1. वर्ष 2025 में जनवरी से सितंबर तक पुलिस-नक्सली मुठभेड़ में 32 नक्सली मारे गये.
  2. विवेक उर्फ प्रयाग मांझी CCM (Mao)- एक करोड़ इनामी.
  3. अनुज उर्फ सहदेव सोरेन, CCM (Mao)- एक करोड़ इनामी.
  4. अरबिंद यादव उर्फ अशोक SAC (Mao).
  5. बीरसेन मांझी उफ चंचल, SAC (Mao).
  6. मार्टिन केरकेट्टा, RCM (PLFI).
  7. साहेब राम मांझी उर्फ राहुल, ZCM (Mao) 10 लाख का इनामी.
  8. विनय गंझु उर्फ संजु गंझू, ZCM (Mao).
  9. खेलवान गझु उर्फ रामखेलवान उफ छोटा बीरसेन, ZCM (Mao).
  10. अपतन उर्फ अमित हांसदा, ZCM (Mao).
  11. पप्पू लोहरा उर्फ सूर्यदेव लोहरा ZCM (JJMP), 10 लाख का इनामी.
  12. मनीष यादव उर्फ मनीष जी SZC (Mao), 5 लाख का इनामी.
  13. सुदेश गंझू उर्फ प्रभात जी, SZC (JJMP), 5 लाख का इनामी.
  14. कुंवर माझी उर्फ शहदेव मांझी उर्फ सडे SZC CPI (Mao) 05 लाख का इनामी.
  15. मुखदेव यादव उर्फ तुफान जी. SZC (TSPC).
  16. लालू लोहरा, SZC (JJMP).
  17. छोटू उरांव, SZC (JJMP).
  18. हेमंती मझियान, AC (Mao).
  19. शांति देवी AC (Mao).
  20. अरूण उर्फ वरूण उर्फ निलेश मकदम AC (Mao).
  21. सुजीत उरांव AC (JJMP).
  22. दिलीप लोहरा उर्फ दिपक लोहरा (JJMP).
  23. समुद्र लोहरा (JJMP).
  24. सुनिल मुंडा (JJMP).
  25. राहुल तुरी उर्फ आलोक जी, TSPC के साथ एवं अन्य आठ नक्सली शामिल रहे.

2025 अगस्त और सितंबर में साइबर अपराध पर प्रतिबिंबर ऐप से की गई कार्रवाई

अगस्त और सितंबर 2025 में साइबर अपराध से संबंधित कुल- 128 कांड प्रतिवेदित हुए हैं. इन मामलों में कुल 105 अपराधियों को गिरफ्तार करते हुए कुल- 139 मोबाइल फोन, 166 सिम कार्ड, 60 एटीएम कार्ड, 15 विभिन्न बैंकों के पासबुक, 11 विभिन्न बैंको के चेकबुक, 02 लैपटॉप, 03 बाइक के साथ कुल 2,81,500/- (दो लाख एकासी हजार पांच सौ) रुपये नकद बरामद किया गया.

वहीं अगस्त-सितंबर में NCRP (National Cyber Crime Reporting Portal) अंतर्गत डायल- 1930 साइबर हेल्पलाइन नंबर के माध्यम से कुल शिकायत 4281 दर्ज किये गये. जिसमें कुल 7.42 करोड़ रुपये फ्रीज और न्यायालय के माध्यम से वादी के खाते में कुल-37.28.805/- (सैतीस लाख अठाईस हजार आठ सौ पांच) रुपये वापस कराया गया.

अगस्त एवं सितंबर 2025 में साइबर अपराध की रोकथाम के लिए प्रतिबिंब ऐप का सार्थक प्रयोग करते हुए राज्य के विभिन्न जिलों में कुल- 03 कांड प्रतिवेदित किया गया. इन मामलों में कुल- 08 अपराधियों को गिरफ्तार करते हुए कुल- 08 मोबाइल फोन, 09 सिम कार्ड बरामद किया गया.

वर्ष 2025 के अगस्त-सितंबर का अपराध नियंत्रण से संबंधित विवरणी

  • ️कुल वारंट निष्पादन की संख्या- 12,651.
  • ️कुल गिरफ्तारी की संख्या-4,186.
  • ️कुल जब्त वाहनों की संख्या- 413.
  • ️कुल हथियार की संख्या- 136.
  • ️कुल गोली की संख्या- 1221.

वर्ष 2025 के अगस्त-सितंबर का महिला के विरूद्ध अपराध पर कार्रवाई

ITSSO (Investigation Tracking System For Sexual Offences) में 60 दिनों के अंदर कुल निष्पादित कांडों की संख्या- 297. वर्ष-2025 के माह अगस्त में कुल प्रतिवेदित/निष्पादित/लंबित कांडों की विवरणी इस प्रकार है.

  • ️माह जुलाई-2025 के अंत में कुल लंबित कांडों की संख्या- 48,808.
  • ️माह अगस्त में कुल प्रतिवेदित कांडों की संख्या- 4926.
  • माह अगस्त में कुल निष्पादित कांडों की संख्या- 6090.
  • माह अगस्त में पूर्व के लंबित कांडों की कुल संख्या- 45644.

वर्ष 2025 के माह अगस्त-सितंबर का महत्वपूर्ण अपराध

भदानीनगर (पतरातू) थाना कांड सं0-175/22 में अमन साहु गिरोह के प्रमुख सक्रिय अपराधकर्मी सुनिल कुमार उर्फ सुनील कुमार मीणा उर्फ मयंक सिंह को दिनांक-23.08. 2025 को एटीएस रांची द्वारा गिरफ्तार कर अजरबैजान (बाक) से प्रत्यार्पण कराकर भारत लाया गया एवं उक्त कांड में न्यायिक हिरासत में भेजा गया.

दिल्ली स्पेशल टीम एवं एटीएस, रांची के संयुक्त टीम द्वारा राँची जिला स्थित लोअर बाजार थाना अंतर्गत तबारक लॉज से कट्टरपंथी संगठनों से जुड़े एक व्यक्ति को दिनांक-10.09.2025 को गिरफ्तार किया गया. उसके पास से 01 अवैध हथियार एवं बम बनाने में प्रयुक्त किये जाने वाले रसायनिक पदार्थ बरामद किया गया.

️दिनांक 14.09.2025 को गिरिडीह जिला के निमियाघाट थाना अंतर्गत एटीएस, रांची एवं गिरिडीह पुलिस के संयुक्त टीम द्वारा 05 अभियुक्तों को 41,600 लीटर स्प्रिीट जैसा द्रव्य पदार्थ एवं 02 चारपहिया वाहन के साथ गिरफ्तार किया गया.

️रामगढ़ जिला अंतर्गत डकैती की घटना से संबंधित रामगढ़ थाना कांड सं0-258/25 में एटीएस, रांची एवं रामगढ़ पुलिस के संयुक्त टीम द्वारा दिनांक-23.09.2025 को उक्त कांड में शामिल 04 अभियुक्तों को 04 अवैध हथियार एवं 21 जिन्दा गोली के साथ गिरफ्तार किया गया.

️दिनांक-29.09.2025 को खूंटी पुलिस द्वारा अड़की थाना अंतर्गत कुल-838.33 किग्रा डोडा (अनुमानित कीमत 1,40,74,850/-) जब्त किया गया.

️हजारीबाग जिला के मुफ्फसिल थाना कांड सं0-155/25 दिनांक-15.09.2025 धारा-310(2) बीएनएस कांड का उद्‌भेदन किया गया. इस कांड में संलिप्त 09 अभियुक्तों को 1.1 किग्रा सोना के आभूषण, 25 पीस चांदी का सिक्का, 01 देसी पिस्टल, 02 जिन्दा गोली, 06 मोबाइल एवं 02 बाइक के साथ गिरफ्तार किया गया.

दिनांक-13.09.2025 को बोकारो पुलिस द्वारा लगातार हो रहे गृहभेदन के मामलों का उद्भेदन करते हुए अंतर्राज्यीय गिरोह के कुल-05 अपराधियों को 3,07,600/- रुपये, करीब 100 ग्रा सोना, 01 किलो चांदी, चांदी के कई अन्य आभूषण, सोने का तौलने वाला तराजू, ताला तोड़ने में उपयोग किये जाने वाले औजार, मोटरसाइकिल 02 पीस एवं सोना को गलाने में उपयोग किये जाने वाले गैस सिलेन्डर एवं पाईप के साथ गिरफ्तार किया गया.

️जमशेदपुर जिला के बिष्टुपुर थाना कांड सं0-136/25 दिनांक-04.09.2025 धारा-309 (6) बीएनएस एवं 27 आर्म्स एक्ट का उद्भेदन करते हुए कुल-07 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है. उनके पास से 01 देसी पिस्टल, मैगजीन, नकद-10,69,700/- रुपये, 01 चार चक्का वाहन एवं 04 मोबाइल बरामद कर जब्त किया गया.

️दिनांक-08.08.2025 को दुमका पुलिस द्वारा लूट-डकैती जैसे मामलों में संलिप्त गिरोह के 04 अपराधियों को गिरफ्तार किया. इस कार्रवाई में उनके पास से देसी क‌ट्टा- 04, कारतूस- 02, चाकू- 01, बाइक- 02 एवं नकद 28,600/- रुपये बरामद कर जब्त किया गया.

️गोड्डा जिला के मेहरमा थाना कांड सं0-142/25 दिनांक-30.08.25 गृहभेदन मामले का उद्‌भेदन करते हुए गोड्‌डा पुलिस द्वारा 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया. चोरी गए सामान में नकद 65,600/- रुपये, सोनानुमा झुमका/देला/नाक का बेसर एवं टीका, चांदीनुमा- 08 पीस, सिक्का/कटोरी/100 ग्रा ढेला एवं 01 पीस मछली बरामद कर जब्त किया गया.

️दिनांक-17.08.2025 को बोकारो जिला के जरीडीह थाना क्षेत्र अंतर्गत 02 अभियुक्तों को अवैध गांजा के साथ गिरफ्तार किया गया. उनकी निशानदेही पर अलग-अलग थाना क्षेत्रों से 153 कि०ग्रा० अवैध गांजा एवं 523 लीटर अवैध अंग्रेजी शराब को बरामद किया गया.

️दिनांक-16.08.2025 को बोकारो पुलिस द्वारा बाइक चोरी के विरूद्ध सघन जांच अभियान चलाया गया. जांच के क्रम में मोटरसाइकिल चोर गिरोह के 02 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया. उनकी निशानदेही पर 08 मोटरसाइकिल बरामद किया गया.

️खूंटी पुलिस द्वारा माह अगस्त में 700 ग्राम अफीम, 358 किग्रा डोडा चूर्ण एवं 180 लीटर अवैध महुआ शराब बरामद किया गया.

इसे भी पढे़ं- धनबाद पुलिस की बड़ी कार्रवाई, गैंगस्टर प्रिंस खान के 12 गुर्गे गिरफ्तार

इसे भी पढे़ं- नशे पर नकेलः जमशेदपुर में लगभग 40 लाख की ब्राउन शुगर के साथ तीन आरोपी गिरफ्तार

इसे भी पढे़ं- गैंगस्टर प्रिंस खान गैंग के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई, गुर्गे अदनान का आवास की कुर्की जब्त

TAGGED:

JHARKHAND POLICE HEADQUARTERS
ORGANIZED CRIMINAL GANGS
NAXALITES IN JHARKHAND
आईजी अभियान डॉक्टर माइकल राज
POLICE ACTION

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

धनबाद में भू-धंसान की त्रासदी: धरती फटी और पाताल में समा गए लोग! पुनर्वास के इंतजार में मौत से जंग लड़ रहीं बची जिंदगियां

संपत्ति जांच का खौफ! अपराधी और नक्सली आत्मसमर्पण की फिराक में, पुलिस ने कई को लिया है रडार पर

तीन पहिया गाड़ी चलाने के लिए भी चाहिए ड्राइविंग लाइसेंस, ई-रिक्शा का भी होना चाहिए रजिस्ट्रेशन

बेटियों के लिए प्रेरणा बनीं अर्जुन अवार्डी अलका तोमर, देश की महिला पहलवानों को दी नई दिशा

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.