आईजी अभियान ने वर्ष 2025 की सफलताओं का आंकड़ा किया पेश, कहा- नक्सलियों के साथ संगठित गिरोह है टारगेट

अगस्त एवं सितंबर 2025 में साइबर अपराध की रोकथाम के लिए प्रतिबिंब ऐप का सार्थक प्रयोग करते हुए राज्य के विभिन्न जिलों में कुल- 03 कांड प्रतिवेदित किया गया. इन मामलों में कुल- 08 अपराधियों को गिरफ्तार करते हुए कुल- 08 मोबाइल फोन, 09 सिम कार्ड बरामद किया गया.

वहीं अगस्त-सितंबर में NCRP (National Cyber Crime Reporting Portal) अंतर्गत डायल- 1930 साइबर हेल्पलाइन नंबर के माध्यम से कुल शिकायत 4281 दर्ज किये गये. जिसमें कुल 7.42 करोड़ रुपये फ्रीज और न्यायालय के माध्यम से वादी के खाते में कुल-37.28.805/- (सैतीस लाख अठाईस हजार आठ सौ पांच) रुपये वापस कराया गया.

अगस्त और सितंबर 2025 में साइबर अपराध से संबंधित कुल- 128 कांड प्रतिवेदित हुए हैं. इन मामलों में कुल 105 अपराधियों को गिरफ्तार करते हुए कुल- 139 मोबाइल फोन, 166 सिम कार्ड, 60 एटीएम कार्ड, 15 विभिन्न बैंकों के पासबुक, 11 विभिन्न बैंको के चेकबुक, 02 लैपटॉप, 03 बाइक के साथ कुल 2,81,500/- (दो लाख एकासी हजार पांच सौ) रुपये नकद बरामद किया गया.

2025 अगस्त और सितंबर में साइबर अपराध पर प्रतिबिंबर ऐप से की गई कार्रवाई

वर्ष 2025 में माह जनवरी से सितंबर तक 30 नक्सलियों ने पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण किये हैं. जिसमें मुख्य रूप से रविन्द्र यादव, ZC, आनंद सिंह उर्फ कल्तू सिंह उर्फ भगवान SZC (Mao), जिला-लातेहार, दिनांक-03.03.2025 एवं लवलेश गंझू उर्फ लोकेश गंझू SZC (JJMP), जिला-लातेहार, दिनांक 15.07.2025 और अखिलेश यादव. SZC (5) ध्रुव जी उर्फ राजू राम, AC ने सरेंडर किया.

वर्ष 2025 माह जनवरी से सितंबर तक कुल 266 नक्सलियों को गिरफ्तार किया गया. जिसमें मुख्य रूप से रिजनल कमिटी मेंबर- 02 जोनल कमांडर- 01, सब जोनल कमांडर- 02 और एरिया कमांडर- 09 शामिल हैं.

जिनमें पुलिस से लूटा गया हथियार-58, रेगुलर हथियार 20 और देसा हथियार- 68 शामिल हैं. इसके अतिरिक्त गोली 11,950, डेटोनेटर- 18,884, विस्फोटक पदार्थ- 394.5 किग्रा, 39,53,547 (उनचालिस लाख तिरपन हजार पांच सौ सैंतालिस) रुपये लेवी की राशि की बरामदगी की गयी. सथ ही नक्सलियों द्वारा बिछाये गये 228 आईईडी को बरामद कर विनिष्ट किया गया और नक्सलियों के 37 बंकर विनिष्ट किया गया.

आईजी अभियान डॉक्टर माइकल राज ने बताया कि साल 2025 का वर्ष नक्सलियों के लिए भयावह साबित हो रहा है. इस वर्ष अब तक 32 नक्सली एनकाउंटर में मारे जा चुके हैं. हथियार और गोला-बारूद रिकवर करने में भी झारखंड पुलिस लगातार कामयाब हो रही है. वर्ष 2025 के माह जनवरी से सितंबर तक नक्सलियों से कुल-157 हथियार बरामद किए गए हैं.

हथियार और गोला-बारूद बरामद कर नक्सलियों पर किया जा रहा दोहरा प्रहार

रांचीः झारखंड में नक्सलियों के खिलाफ लगातार बड़ी कार्रवाई कर रही झारखंड पुलिस अब संगठित अपराधी गिरोहों के खिलाफ भी नकेल कसने में लग गई है. मंगलवार को झारखंड पुलिस मुख्यालय में आईजी अभियान ने वर्ष 2025 की सफलताओं का आंकड़ा पेश किया. वहीं यह भी बताया कि अर्बन पुलिस को मजबूत करने के लिए विशेष तैयारिया की गई हैं.

वर्ष 2025 के अगस्त-सितंबर का महिला के विरूद्ध अपराध पर कार्रवाई

ITSSO (Investigation Tracking System For Sexual Offences) में 60 दिनों के अंदर कुल निष्पादित कांडों की संख्या- 297. वर्ष-2025 के माह अगस्त में कुल प्रतिवेदित/निष्पादित/लंबित कांडों की विवरणी इस प्रकार है.

️माह जुलाई-2025 के अंत में कुल लंबित कांडों की संख्या- 48,808.

️माह अगस्त में कुल प्रतिवेदित कांडों की संख्या- 4926.

माह अगस्त में कुल निष्पादित कांडों की संख्या- 6090.

माह अगस्त में पूर्व के लंबित कांडों की कुल संख्या- 45644.

वर्ष 2025 के माह अगस्त-सितंबर का महत्वपूर्ण अपराध

भदानीनगर (पतरातू) थाना कांड सं0-175/22 में अमन साहु गिरोह के प्रमुख सक्रिय अपराधकर्मी सुनिल कुमार उर्फ सुनील कुमार मीणा उर्फ मयंक सिंह को दिनांक-23.08. 2025 को एटीएस रांची द्वारा गिरफ्तार कर अजरबैजान (बाक) से प्रत्यार्पण कराकर भारत लाया गया एवं उक्त कांड में न्यायिक हिरासत में भेजा गया.

दिल्ली स्पेशल टीम एवं एटीएस, रांची के संयुक्त टीम द्वारा राँची जिला स्थित लोअर बाजार थाना अंतर्गत तबारक लॉज से कट्टरपंथी संगठनों से जुड़े एक व्यक्ति को दिनांक-10.09.2025 को गिरफ्तार किया गया. उसके पास से 01 अवैध हथियार एवं बम बनाने में प्रयुक्त किये जाने वाले रसायनिक पदार्थ बरामद किया गया.

️दिनांक 14.09.2025 को गिरिडीह जिला के निमियाघाट थाना अंतर्गत एटीएस, रांची एवं गिरिडीह पुलिस के संयुक्त टीम द्वारा 05 अभियुक्तों को 41,600 लीटर स्प्रिीट जैसा द्रव्य पदार्थ एवं 02 चारपहिया वाहन के साथ गिरफ्तार किया गया.

️रामगढ़ जिला अंतर्गत डकैती की घटना से संबंधित रामगढ़ थाना कांड सं0-258/25 में एटीएस, रांची एवं रामगढ़ पुलिस के संयुक्त टीम द्वारा दिनांक-23.09.2025 को उक्त कांड में शामिल 04 अभियुक्तों को 04 अवैध हथियार एवं 21 जिन्दा गोली के साथ गिरफ्तार किया गया.

️दिनांक-29.09.2025 को खूंटी पुलिस द्वारा अड़की थाना अंतर्गत कुल-838.33 किग्रा डोडा (अनुमानित कीमत 1,40,74,850/-) जब्त किया गया.

️हजारीबाग जिला के मुफ्फसिल थाना कांड सं0-155/25 दिनांक-15.09.2025 धारा-310(2) बीएनएस कांड का उद्‌भेदन किया गया. इस कांड में संलिप्त 09 अभियुक्तों को 1.1 किग्रा सोना के आभूषण, 25 पीस चांदी का सिक्का, 01 देसी पिस्टल, 02 जिन्दा गोली, 06 मोबाइल एवं 02 बाइक के साथ गिरफ्तार किया गया.

दिनांक-13.09.2025 को बोकारो पुलिस द्वारा लगातार हो रहे गृहभेदन के मामलों का उद्भेदन करते हुए अंतर्राज्यीय गिरोह के कुल-05 अपराधियों को 3,07,600/- रुपये, करीब 100 ग्रा सोना, 01 किलो चांदी, चांदी के कई अन्य आभूषण, सोने का तौलने वाला तराजू, ताला तोड़ने में उपयोग किये जाने वाले औजार, मोटरसाइकिल 02 पीस एवं सोना को गलाने में उपयोग किये जाने वाले गैस सिलेन्डर एवं पाईप के साथ गिरफ्तार किया गया.

️जमशेदपुर जिला के बिष्टुपुर थाना कांड सं0-136/25 दिनांक-04.09.2025 धारा-309 (6) बीएनएस एवं 27 आर्म्स एक्ट का उद्भेदन करते हुए कुल-07 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है. उनके पास से 01 देसी पिस्टल, मैगजीन, नकद-10,69,700/- रुपये, 01 चार चक्का वाहन एवं 04 मोबाइल बरामद कर जब्त किया गया.

️दिनांक-08.08.2025 को दुमका पुलिस द्वारा लूट-डकैती जैसे मामलों में संलिप्त गिरोह के 04 अपराधियों को गिरफ्तार किया. इस कार्रवाई में उनके पास से देसी क‌ट्टा- 04, कारतूस- 02, चाकू- 01, बाइक- 02 एवं नकद 28,600/- रुपये बरामद कर जब्त किया गया.

️गोड्डा जिला के मेहरमा थाना कांड सं0-142/25 दिनांक-30.08.25 गृहभेदन मामले का उद्‌भेदन करते हुए गोड्‌डा पुलिस द्वारा 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया. चोरी गए सामान में नकद 65,600/- रुपये, सोनानुमा झुमका/देला/नाक का बेसर एवं टीका, चांदीनुमा- 08 पीस, सिक्का/कटोरी/100 ग्रा ढेला एवं 01 पीस मछली बरामद कर जब्त किया गया.

️दिनांक-17.08.2025 को बोकारो जिला के जरीडीह थाना क्षेत्र अंतर्गत 02 अभियुक्तों को अवैध गांजा के साथ गिरफ्तार किया गया. उनकी निशानदेही पर अलग-अलग थाना क्षेत्रों से 153 कि०ग्रा० अवैध गांजा एवं 523 लीटर अवैध अंग्रेजी शराब को बरामद किया गया.

️दिनांक-16.08.2025 को बोकारो पुलिस द्वारा बाइक चोरी के विरूद्ध सघन जांच अभियान चलाया गया. जांच के क्रम में मोटरसाइकिल चोर गिरोह के 02 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया. उनकी निशानदेही पर 08 मोटरसाइकिल बरामद किया गया.

️खूंटी पुलिस द्वारा माह अगस्त में 700 ग्राम अफीम, 358 किग्रा डोडा चूर्ण एवं 180 लीटर अवैध महुआ शराब बरामद किया गया.

