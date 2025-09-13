बीजापुर में दो नक्सलियों के शव बरामद, 16 लाख के थे इनामी, मौके से हथियार बरामद
बीजापुर पुलिस मुठभेड़ में दो नक्सली ढेर हुए हैं.जिनके शव पुलिस ने बरामद किए हैं.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : September 13, 2025 at 12:58 PM IST
बीजापुर : बीजापुर में पुलिस ने दो नक्सलियों को ढेर किया है.जिसकी पुष्टि एसपी जितेंद्र यादव ने की है. एसपी के मुताबिक बीजापुर जिले के दक्षिण-पश्चिमी क्षेत्र में नक्सलियों की मौजूदगी की जानकारी मिली थी.इसके बाद टीम गठित करके सर्च ऑपरेशन शुरु किया गया.
12 सितंबर को हुई मुठभेड़ : अभियान के दौरान 12 सितम्बर 2025 की सुबह पुलिस बल और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ शुरु हुई.जिसमें नक्सलियों की ओर से रुक-रुक कर फायरिंग हो रही थी.मुठभेड़ के बाद जब पुलिस की टीम ने तलाशी ली तो टीम को दो नक्सलियों का शव बरामद हुआ.साथ ही मौके से नक्सलियों का सामान और हथियार भी मिले.पुलिस के मुताबिक मौके से 303 रायफल, 12 बोर बंदूक, विस्फोटक सामग्री एवं प्रतिबंधित नक्सल संगठन के अन्य सामान भी बरामद हुए हैं.
मारे गए नक्सलियों के नाम : जिले के दक्षिण-पश्चिम क्षेत्र में नक्सली कैडर की गतिविधियों की विश्वसनीय सूचना के आधार पर डीआरजी बीजापुर की टीम द्वारा सर्च ऑपरेशन चलाया गया.मारे गए नक्सलियों की शिनाख्त हो गई है. मारे गए नक्सलियों पर कुल 16 लाख का इनाम था.दोनों नक्सली कई वारदातों में शामिल थे.
1.हिड़मा पोड़ियाम उम्र 34 वर्ष निवासी बेडसेट इन्द्रावती क्षेत्र, पदनाम-पीपीसीएम कंपनी नम्बर 02, प्लाटून नम्बर 01 का सदस्य, इनाम 08 लाख रूपए
2. मुन्ना मड़कम उम्र 25 वर्ष निवासी कटेकल्याण जिला दंतेवाड़ा, पदनाम- कंपनी नम्बर 02, प्लाटून नम्बर 01 का सदस्य, इनाम 08 लाख रुपए
गंगालूर थाना अंतर्गत जंगल में कंपनी नंबर 2 के कमांडर वेल्ला मुडियाम सहित 40 से 50 नक्सलियों के होने की सूचना मिली थी. जिसके बाद डीआरजी और अन्य बल रवाना हुए थे. सुबह से दोपहर तक जवानों और नक्सलियों की मुठभेड़ जारी रही. सर्चिंग के बाद दो नक्सलियों के शव बरामद हुए हैं. दोनों माओवादी पीपीसीएम और पीसीएम के कमांडर है. दोनों पर 16 लाख रुपये का इनाम था-जितेंद्र यादव, पुलिस अधीक्षक बीजापुर
गरियाबंद एनकाउंटर में 1 करोड़ का इनामी नक्सली ढेर: बता दें कि छत्तीसगढ़ के गरियाबंद जिले में भी गुरुवार को पुलिस नक्सली मुठभेड़ हुई. इस मुठभेड़ में 10 नक्सली मारे गए हैं. जिनमें एक करोड़ का इनामी नक्सली सीसीएम मोडेम बालकृष्णा उर्फ मनोज भी शामिल है. इसके अलावा मारे गए बाकी नक्सली भी कुख्यात है. केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एनकाउंटर में नक्सलियों के मारे जाने पर जवानों की सराहना की है. साथ ही ये भी कहा कि 31 मार्च तक नक्सलियों का नाश निश्चित है.
छत्तीसगढ़ में इस साल अब तक के एनकाउंटर:
- 6 अगस्त : बीजापुर एनकाउंटर में नक्सली ढेर
- 29 जुलाई:सुकमा नक्सल एनकाउंट में एक नक्सली ढेर, 3 जवान घायल
- 27 जुलाई: बीजापुर में बासागुड़ा और गंगलूर में एनकाउंटर, 4 इनामी नक्सली ढेर, भारी संख्या में हथियार मिले
- 18 जुलाई: नारायणपुर एनकाउंटर में 6 माओवादी मारे गए
- 5 जुलाई: बीजापुर में नेशनल पार्क इलाके में मुठभेड़, एक नक्सली ढेर
- 7 जून 2025:बस्तर में एनकाउंटर, 5 नक्सलियों के शव बरामद
- 6 जून 2025: तेलंगाना स्टेट कमेटी सदस्य भास्कर ढेर
- 5 जून 2025: एनकाउंटर में सेंट्रल कमेटी मेंबर सुधाकर उर्फ गौतम ढेर
- 21 मई 2025: नक्सली कमांडर बसवराजू समेत 28 नक्सली ढेर
- 15 मई 2025: कर्रेगुट्टा पहाड़ पर 31 नक्सली ढेर
- 12 अप्रैल 2025: दंतेवाड़ा-बीजापुर बार्डर पर मुठभेड़ में 3 नक्सली ढेर
- 31 मार्च 2025: दंतेवाड़ा बीजापुर बार्डर पर इनामी महिला नक्सली ढेर
- 29 मार्च 2025: सुकमा नक्सली मुठभेड़ में 17 नक्सली मारे गए
- 20 मार्च 2025: बीजापुर और कांकेर में नक्सल एनकाउंटर में 30 नक्सली ढेर
- 9 फरवरी 2025: बीजापुर मुठभेड़ में 31 माओवादी ढेर
- 20-21 जनवरी 2025: गरियाबंद में मुठभेड़, 16 नक्सली ढेर
- 19 जनवरी 2025: केंद्रीय समिति सदस्य जयराम उर्फ चलपथी सहित 14 नक्सली मारे गए
- 16 जनवरी 2025: बीजापुर जिले में मुठभेड़, 18 माओवादी ढेर