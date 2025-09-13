ETV Bharat / state

बीजापुर में दो नक्सलियों के शव बरामद, 16 लाख के थे इनामी, मौके से हथियार बरामद

बीजापुर : बीजापुर में पुलिस ने दो नक्सलियों को ढेर किया है.जिसकी पुष्टि एसपी जितेंद्र यादव ने की है. एसपी के मुताबिक बीजापुर जिले के दक्षिण-पश्चिमी क्षेत्र में नक्सलियों की मौजूदगी की जानकारी मिली थी.इसके बाद टीम गठित करके सर्च ऑपरेशन शुरु किया गया.

12 सितंबर को हुई मुठभेड़ : अभियान के दौरान 12 सितम्बर 2025 की सुबह पुलिस बल और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ शुरु हुई.जिसमें नक्सलियों की ओर से रुक-रुक कर फायरिंग हो रही थी.मुठभेड़ के बाद जब पुलिस की टीम ने तलाशी ली तो टीम को दो नक्सलियों का शव बरामद हुआ.साथ ही मौके से नक्सलियों का सामान और हथियार भी मिले.पुलिस के मुताबिक मौके से 303 रायफल, 12 बोर बंदूक, विस्फोटक सामग्री एवं प्रतिबंधित नक्सल संगठन के अन्य सामान भी बरामद हुए हैं.

मारे गए नक्सलियों के नाम : जिले के दक्षिण-पश्चिम क्षेत्र में नक्सली कैडर की गतिविधियों की विश्वसनीय सूचना के आधार पर डीआरजी बीजापुर की टीम द्वारा सर्च ऑपरेशन चलाया गया.मारे गए नक्सलियों की शिनाख्त हो गई है. मारे गए नक्सलियों पर कुल 16 लाख का इनाम था.दोनों नक्सली कई वारदातों में शामिल थे.









1.हिड़मा पोड़ियाम उम्र 34 वर्ष निवासी बेडसेट इन्द्रावती क्षेत्र, पदनाम-पीपीसीएम कंपनी नम्बर 02, प्लाटून नम्बर 01 का सदस्य, इनाम 08 लाख रूपए

2. मुन्ना मड़कम उम्र 25 वर्ष निवासी कटेकल्याण जिला दंतेवाड़ा, पदनाम- कंपनी नम्बर 02, प्लाटून नम्बर 01 का सदस्य, इनाम 08 लाख रुपए