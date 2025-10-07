ETV Bharat / state

निजी अस्पताल के खिलाफ धरना: उग्र प्रदर्शन पर पुलिस ने किया लाठीचार्ज, कांग्रेस नेता किए डिटेन

बीकानेर: एक निजी अस्पताल के खिलाफ पिछले 28 दिन से चल रहे विरोध-प्रदर्शन के बावजूद भी सुनवाई नहीं होने का आरोप लगाते हुए मंगलवार को जिला कलेक्टर का घेराव किया गया. घेराव के दौरान उग्र हुए विरोध-प्रदर्शन के बाद पुलिस ने लाठीचार्ज किया. इस दौरान कांग्रेस नेताओं को डिटेन किया गया.

अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सौरभ तिवारी का कहना है कि ये लोग कलेक्टर से मिलकर नीचे आए. इस दौरान बैरिकेट्स को गिरा दिया और पत्थरबाजी भी की. इसके बाद पुलिस ने इनको हटाने के लिए लाठीचार्ज किया. कुछ लोगों को चोट आई है, जिनका इलाज पीबीएम अस्पताल में शुरू करवाया गया है. अब कानूनी कार्रवाई की जाएगी. विरोध प्रदर्शन में कांग्रेस के पूर्व मंत्री गोविंद मेघवाल, केश कला बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष महेंद्र गहलोत और आंदोलन का नेतृत्व कर रहे कांग्रेस के प्रदेश सचिव रामनिवास कूकना और किशन कुमार, हरि गोदारा सहित अन्य लोगों को पुलिस ने डिटेन किया है. लाठीचार्ज के दौरान कूकना और अन्य लोगों को चोटें आई.