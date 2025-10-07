ETV Bharat / state

निजी अस्पताल के खिलाफ धरना: उग्र प्रदर्शन पर पुलिस ने किया लाठीचार्ज, कांग्रेस नेता किए डिटेन

बीकानेर में उग्र प्रदर्शन के दौरान पुलिस ने लाठीचार्ज किया. इसमें एक कांग्रेस नेता को चोट आई.

Police lathi-charge protesters
प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज करती पुलिस (ETV Bharat Bikaner)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : October 7, 2025 at 8:06 PM IST

2 Min Read
बीकानेर: एक निजी अस्पताल के खिलाफ पिछले 28 दिन से चल रहे विरोध-प्रदर्शन के बावजूद भी सुनवाई नहीं होने का आरोप लगाते हुए मंगलवार को जिला कलेक्टर का घेराव किया गया. घेराव के दौरान उग्र हुए विरोध-प्रदर्शन के बाद पुलिस ने लाठीचार्ज किया. इस दौरान कांग्रेस नेताओं को डिटेन किया गया.

अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सौरभ तिवारी का कहना है कि ये लोग कलेक्टर से मिलकर नीचे आए. इस दौरान बैरिकेट्स को गिरा दिया और पत्थरबाजी भी की. इसके बाद पुलिस ने इनको हटाने के लिए लाठीचार्ज किया. कुछ लोगों को चोट आई है, जिनका इलाज पीबीएम अस्पताल में शुरू करवाया गया है. अब कानूनी कार्रवाई की जाएगी. विरोध प्रदर्शन में कांग्रेस के पूर्व मंत्री गोविंद मेघवाल, केश कला बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष महेंद्र गहलोत और आंदोलन का नेतृत्व कर रहे कांग्रेस के प्रदेश सचिव रामनिवास कूकना और किशन कुमार, हरि गोदारा सहित अन्य लोगों को पुलिस ने डिटेन किया है. लाठीचार्ज के दौरान कूकना और अन्य लोगों को चोटें आई.

दरअसल पिछले 28 दिनों से एक निजी अस्पताल और चिकित्सक के खिलाफ इलाज में लापरवाही का आरोप लगाते हुए लोग कार्रवाई की मांग को लेकर धरना दे रहे थे. इसी बीच एक दिन पहले मेडिकल बोर्ड ने चिकित्सक को क्लीन चिट दे दी. वहीं दूसरी और विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे रामनिवास कूकना ने मंगलवार को कलेक्ट्रेट पर घेराव की चेतावनी दी थी. देर शाम प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच हुई झड़प और विवाद के बाद प्रदर्शन उग्र हो गया. इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने कलेक्ट्रेट पर लगी बैरिकेट्स को गिरा दिया. जिसके बाद पुलिस ने भीड़ को नियंत्रित करने के लिए लाठीचार्ज किया. इस दौरान पत्थरबाजी की भी घटना हुई.

