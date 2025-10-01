ETV Bharat / state

टीकाराम जूली पहुंचे SMS अस्पताल, घायल छात्रों से मिले, कहा- सरकार के इशारे पर काम कर रही है पुलिस

आरएसएस कार्यक्रम में विरोध कर रहे एनएसयूआई कार्यकर्ताओं पर पुलिस लाठीचार्ज हुआ. कई घायल, विपक्ष ने इसे सरकार की फासीवादी सोच बताया.

टीकाराम जूली लाठीचार्ज में घायल छात्रों से मिले
टीकाराम जूली लाठीचार्ज में घायल छात्रों से मिले (ETV Bharat Jaipur)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : October 1, 2025 at 7:05 AM IST

जयपुर: राजस्थान विश्वविद्यालय में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) के कार्यक्रम के दौरान एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया. विरोध के बीच पुलिस ने लाठीचार्ज किया, जिसमें कई कार्यकर्ता घायल हो गए. एनएसयूआई का आरोप है कि पुलिस की मौजूदगी में आरएसएस कार्यकर्ताओं ने उन पर लाठियों से हमला किया और गाड़ियों में तोड़फोड़ भी की. घायल छात्रों को सवाई मानसिंह (SMS) अस्पताल में भर्ती कराया गया.

गहलोत और पायलट ने की निंदा: पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और पूर्व उपमुख्यमंत्री सचिन पायलट ने इस लाठीचार्ज की निंदा करते हुए इसे भाजपा सरकार की फासीवादी सोच बताया. दोनों नेताओं ने कहा कि छात्रों की आवाज़ दबाने का प्रयास लोकतंत्र के खिलाफ है.

टीकाराम जूली पहुंचे अस्पताल: नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली मंगलवार रात SMS अस्पताल पहुंचे और घायल एनएसयूआई कार्यकर्ताओं से मुलाकात की. उन्होंने उनके स्वास्थ्य की जानकारी ली और विरोध में शामिल कार्यकर्ताओं से बातचीत भी की. जूली ने कहा कि शिक्षा के मंदिर राजस्थान विश्वविद्यालय को आरएसएस द्वारा राजनीतिक अखाड़ा बनाया जा रहा है. उन्होंने आरोप लगाया कि शांतिपूर्ण विरोध कर रहे एनएसयूआई कार्यकर्ताओं पर पुलिस ने बर्बरतापूर्ण लाठीचार्ज किया, जिसमें कई गंभीर रूप से घायल हुए.

‘लोकतंत्र की हत्या’ बताया: टीकाराम जूली ने एक वीडियो संदेश जारी कर कहा कि एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने शांतिपूर्ण विरोध किया था, लेकिन आरएसएस के लोगों ने उन पर हमला किया और पुलिस मूकदर्शक बनी रही. उन्होंने कहा कि यह लोकतंत्र की हत्या है और पुलिस खुद छात्रों की गाड़ियों को तोड़ रही है. जूली ने आरोप लगाया कि यह सब सत्ता के इशारे पर किया जा रहा है और पुलिस आम जनता की सुरक्षा के बजाय सरकार की तानाशाही लागू कर रही है. उन्होंने कहा कि ऐसी तानाशाही ज्यादा दिनों तक नहीं चलेगी.

