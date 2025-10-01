टीकाराम जूली पहुंचे SMS अस्पताल, घायल छात्रों से मिले, कहा- सरकार के इशारे पर काम कर रही है पुलिस
आरएसएस कार्यक्रम में विरोध कर रहे एनएसयूआई कार्यकर्ताओं पर पुलिस लाठीचार्ज हुआ. कई घायल, विपक्ष ने इसे सरकार की फासीवादी सोच बताया.
Published : October 1, 2025 at 7:05 AM IST
जयपुर: राजस्थान विश्वविद्यालय में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) के कार्यक्रम के दौरान एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया. विरोध के बीच पुलिस ने लाठीचार्ज किया, जिसमें कई कार्यकर्ता घायल हो गए. एनएसयूआई का आरोप है कि पुलिस की मौजूदगी में आरएसएस कार्यकर्ताओं ने उन पर लाठियों से हमला किया और गाड़ियों में तोड़फोड़ भी की. घायल छात्रों को सवाई मानसिंह (SMS) अस्पताल में भर्ती कराया गया.
गहलोत और पायलट ने की निंदा: पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और पूर्व उपमुख्यमंत्री सचिन पायलट ने इस लाठीचार्ज की निंदा करते हुए इसे भाजपा सरकार की फासीवादी सोच बताया. दोनों नेताओं ने कहा कि छात्रों की आवाज़ दबाने का प्रयास लोकतंत्र के खिलाफ है.
राजस्थान विश्वविद्यालय में RSS द्वारा शिक्षा के मंदिर को राजनीतिक अखाड़ा बनाए जाने के खिलाफ शांतिपूर्ण विरोध कर रहे NSUI कार्यकर्ताओं और नेताओं पर पुलिस ने बर्बरतापूर्वक लाठीचार्ज किया, जिसमें कई कार्यकर्ता गंभीर रूप से घायल हो गए।— Tika Ram Jully (@TikaRamJullyINC) September 30, 2025
एसएमएस अस्पताल जाकर घायलों से मुलाकात कर उनके… pic.twitter.com/ok0VV5KD9D
इसे भी पढ़ें- RU में हंगामा : एनएसयूआई ने किया RSS के विजयादशमी कार्यक्रम का विरोध, पुलिस का लाठीचार्ज
टीकाराम जूली पहुंचे अस्पताल: नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली मंगलवार रात SMS अस्पताल पहुंचे और घायल एनएसयूआई कार्यकर्ताओं से मुलाकात की. उन्होंने उनके स्वास्थ्य की जानकारी ली और विरोध में शामिल कार्यकर्ताओं से बातचीत भी की. जूली ने कहा कि शिक्षा के मंदिर राजस्थान विश्वविद्यालय को आरएसएस द्वारा राजनीतिक अखाड़ा बनाया जा रहा है. उन्होंने आरोप लगाया कि शांतिपूर्ण विरोध कर रहे एनएसयूआई कार्यकर्ताओं पर पुलिस ने बर्बरतापूर्ण लाठीचार्ज किया, जिसमें कई गंभीर रूप से घायल हुए.
‘लोकतंत्र की हत्या’ बताया: टीकाराम जूली ने एक वीडियो संदेश जारी कर कहा कि एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने शांतिपूर्ण विरोध किया था, लेकिन आरएसएस के लोगों ने उन पर हमला किया और पुलिस मूकदर्शक बनी रही. उन्होंने कहा कि यह लोकतंत्र की हत्या है और पुलिस खुद छात्रों की गाड़ियों को तोड़ रही है. जूली ने आरोप लगाया कि यह सब सत्ता के इशारे पर किया जा रहा है और पुलिस आम जनता की सुरक्षा के बजाय सरकार की तानाशाही लागू कर रही है. उन्होंने कहा कि ऐसी तानाशाही ज्यादा दिनों तक नहीं चलेगी.