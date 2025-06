ETV Bharat / state

साइबर ठगी का नया तरीका: कूरियर डिलीवरी के बहाने खास कोड डायल करा कर रहे खाता खाली, जानिए कैसे बचें... - CYBER FRAUD BY NAME OF COURIER

राजस्थान पुलिस मुख्यालय ( ETV Bharat Jaipur )

By ETV Bharat Rajasthan Team Published : June 18, 2025 at 7:48 AM IST 3 Min Read

जयपुर: साइबर अपराधी ठगी के नित नए तरीके आजमाकर लोगों को शिकार बना रहे हैं. साइबर अपराधी नामी कूरियर कंपनियों के नाम पर मोबाइल में खास कोड डायल करने का दबाव बनाते हैं. यह खास कोड डायल करते ही आपका कॉल और मैसेज साइबर अपराधियों के नंबर पर फॉरवर्ड हो सकता है. ओटीपी का इस्तेमाल कर साइबर अपराधी आपका बैंक अकाउंट खाली कर सकते हैं. साइबर अपराधियों की नई चाल को लेकर राजस्थान पुलिस की साइबर अपराध विंग ने आमजन को एडवाइजरी जारी की. इसमें कूरियर कंपनियों के नाम पर ठगों से सतर्क रहने की अपील की. एसपी (साइबर क्राइम) शांतनु कुमार ने बताया कि साइबर अपराधी लगातार चाल बदलकर अपराध कर रहे हैं.अब नई चाल में वे फोन या वाट्सएप कॉल के जरिए लोगों से संपर्क करते हैं. कॉल करते समय वे कोई कूरियर डिलीवरी आने की बात कहते हैं. इसके बाद ओटीपी पूछने की कोशिश करते हैं. अगर आप उसे ओटीपी बताने से मना करते हैं तो आपको खास नंबर डायल करने को कहता है. यह नंबर आमतौर पर ##21# होता है. इसके साथ ही **, *, या # से शुरू होने वाला कोई दूसरा नंबर डायल करने को भी कहा जा सकता है. जैसे ही मोबाइल में ऐसा कोई नंबर डायल किया जाता है. उस नंबर की कॉल फॉरवर्डिंग एक्टिव हो जाती है. इसके बाद उस नंबर पर आने वाली कॉल और मैसेज साइबर अपराधियों तक पहुंच सकते हैं. इनमें ओटीपी शामिल हो सकता है. कॉल और ओटीपी तक पहुंच होने के बाद साइबर अपराधी पलभर में आपका बैंक खाता खाली कर सकता है. एसपी शांतनु कुमार का कहना है कि इस तरीके से साइबर अपराधी उन लोगों को खासतौर पर निशाना बनाते हैं, जिनके पास वाकई कोई पार्सल या कूरियर डिलीवरी आने वाली होती है. पढ़ें: दुकानों पर असली क्यूआर कोड को रिप्लेस कर साइबर ठगी, पुलिस ने फ्रॉड की नई तरकीब को लेकर किया आगाह

ये सावधानी बरतें अनजान व्यक्ति कॉल कर डिलीवरी आने का हवाला देकर ओटीपी पूछे तो ओटीपी या अन्य जानकारी साझा नहीं करें

डिलीवरी के नाम पर आने वाली किसी भी कॉल के दौरान आपको कोई नंबर डायल करने को कहा जाए तो ऐसा नहीं करें

पार्सल या कूरियर की डिलीवरी के वक्त जब डिलीवरी मैन घर आए तो यह पुख्ता कर लें कि वह कौनसी कंपनी से आया है.

आपका कोई पार्सल आने वाला है तो वह कौनसी कंपनी से आने वाला है

पूरी तरह से आश्वस्त होने के बाद ही डिलीवरी मैन से ओटीपी साझा करें और हो सके तो पैकेट को उसके सामने खोलकर जांच करें पोर्टल और हेल्पलाइन पर करें शिकायत:ऑनलाइन धोखाधड़ी या साइबर फ्रॉड का शिकार होने पर तत्काल इसकी सूचना साइबर हेल्प लाइन नंबर 1930 पर दें. साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल: https://cybercrime.gov.in पर भी शिकायत दर्ज करवाएं. निकटतम पुलिस स्टेशन या साइबर पुलिस स्टेशन को सूचित करें. एसपी शांतनु कुमार ने लोगों को खुद सतर्क रहने और अपने परिजनों-परिचितों को भी ऐसी घटनाओं के प्रति सावधान करने की अपील की.