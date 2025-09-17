ETV Bharat / state

रांची के बुंडू में अफीम की खेती और नशे के खिलाफ अभियान, ग्रामीणों के साथ पुलिस ने किया जागरूकता संवाद

नशे की लत के खिलाफ पुलिस का अभियान ( Etv Bharat )

रांचीः बुंडू अनुमंडल क्षेत्र में अवैध अफीम की खेती लगातार चुनौती बनी हुई है. साल 2024 में राज्य के डीजीपी और मुख्य सचिव खुद बुंडू अनुमंडल कार्यालय पहुंचे थे और उच्चस्तरीय बैठक के बाद प्रशासन ने कई जगहों पर खड़ी अफीम की फसल को नष्ट कराया था. इसी पृष्ठभूमि में इस बार भी पुलिस एक्शन मोड में है. प्रशासन का लक्ष्य है कि बुंडू अनुमंडल क्षेत्र में किसी भी कीमत पर अफीम की खेती न हो पाए. इसके लिए पुलिस प्रशासन की ओर से ग्रामीणों के साथ सीधा संवाद किया जा रहा है.

SDPO ओम प्रकाश की अगुवाई में जन-जागरूकता

बुंडू SDPO ओम प्रकाश के नेतृत्व में पुलिस की टीम राहे थाना क्षेत्र के सिरिडीह और सोनाहातू थाना क्षेत्र के जामुदाग गांव पहुंची. इस दौरान दोनों थाना प्रभारी भी मौजूद थे. पुलिस पदाधिकारियों ने ग्रामीणों के बीच बैठक कर अफीम की खेती के दुष्परिणाम बताए और चेतावनी दी कि पैसों की लालच में इस गैरकानूनी खेती से दूर रहें, वरना कानूनी कार्रवाई तय है.

जानकारी देते बुंडू एसडीपीओ ओम प्रकाश (Etv Bharat)

अफीम समाज को बर्बाद कर रही है– SDPO

एसडीपीओ ओम प्रकाश ने कहा कि 'अफीम की खेती एक बड़ा अपराध है. ऐसा करना समाज के लिए घातक है. यह नशे की जड़ है और युवाओं को बर्बादी की ओर धकेलती है. लोग नशामुक्त समाज बनाने में पुलिस का सहयोग करें और इस अवैध काम से पूरी तरह दूरी बनाएं'.

NDPS एक्ट के तहत सख्त कार्रवाई

ग्रामीणों को बताया गया कि NDPS एक्ट के तहत अफीम की खेती करना संगीन अपराध है. इसके लिए लंबी सजा और भारी जुर्माना दोनों का प्रावधान है. पकड़े जाने पर किसान और कारोबारी किसी भी सूरत में कानून से नहीं बच पाएंगे. इसलिए इससे बचना जरूरी है.