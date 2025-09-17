ETV Bharat / state

रांची के बुंडू में अफीम की खेती और नशे के खिलाफ अभियान, ग्रामीणों के साथ पुलिस ने किया जागरूकता संवाद

राज्य में अफीम की खेती एक निरंतर चुनौती बनी हुई है. रांची पुलिस भी इसे जड़ से खत्म करने के लिए सक्रिय है.

OPIUM CULTIVATION IN JHARKHAND
नशे की लत के खिलाफ पुलिस का अभियान (Etv Bharat)
By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : September 17, 2025 at 1:19 PM IST

3 Min Read
रांचीः बुंडू अनुमंडल क्षेत्र में अवैध अफीम की खेती लगातार चुनौती बनी हुई है. साल 2024 में राज्य के डीजीपी और मुख्य सचिव खुद बुंडू अनुमंडल कार्यालय पहुंचे थे और उच्चस्तरीय बैठक के बाद प्रशासन ने कई जगहों पर खड़ी अफीम की फसल को नष्ट कराया था. इसी पृष्ठभूमि में इस बार भी पुलिस एक्शन मोड में है. प्रशासन का लक्ष्य है कि बुंडू अनुमंडल क्षेत्र में किसी भी कीमत पर अफीम की खेती न हो पाए. इसके लिए पुलिस प्रशासन की ओर से ग्रामीणों के साथ सीधा संवाद किया जा रहा है.

SDPO ओम प्रकाश की अगुवाई में जन-जागरूकता

बुंडू SDPO ओम प्रकाश के नेतृत्व में पुलिस की टीम राहे थाना क्षेत्र के सिरिडीह और सोनाहातू थाना क्षेत्र के जामुदाग गांव पहुंची. इस दौरान दोनों थाना प्रभारी भी मौजूद थे. पुलिस पदाधिकारियों ने ग्रामीणों के बीच बैठक कर अफीम की खेती के दुष्परिणाम बताए और चेतावनी दी कि पैसों की लालच में इस गैरकानूनी खेती से दूर रहें, वरना कानूनी कार्रवाई तय है.

जानकारी देते बुंडू एसडीपीओ ओम प्रकाश (Etv Bharat)

अफीम समाज को बर्बाद कर रही है– SDPO

एसडीपीओ ओम प्रकाश ने कहा कि 'अफीम की खेती एक बड़ा अपराध है. ऐसा करना समाज के लिए घातक है. यह नशे की जड़ है और युवाओं को बर्बादी की ओर धकेलती है. लोग नशामुक्त समाज बनाने में पुलिस का सहयोग करें और इस अवैध काम से पूरी तरह दूरी बनाएं'.

NDPS एक्ट के तहत सख्त कार्रवाई

ग्रामीणों को बताया गया कि NDPS एक्ट के तहत अफीम की खेती करना संगीन अपराध है. इसके लिए लंबी सजा और भारी जुर्माना दोनों का प्रावधान है. पकड़े जाने पर किसान और कारोबारी किसी भी सूरत में कानून से नहीं बच पाएंगे. इसलिए इससे बचना जरूरी है.

ग्रामीणों की मनोवृत्ति और पुलिस की रणनीति

पुलिस का मानना है कि कई ग्रामीण ज्यादा मुनाफे के लालच में अफीम की खेती की ओर आकर्षित हो जाते हैं. इस बार पुलिस ने अफीम की खेती शुरु होने से पहले ही जन-जागरूकता शुरु कर दी है ताकि ग्रामीण समझ सकें कि यह खेती न सिर्फ गैरकानूनी है, बल्कि समाज और आने वाली पीढ़ियों के लिए भी खतरनाक है.

अवैध फसल को नष्ट करने के लिए चलेगा अभियान

SDPO ओम प्रकाश ने साफ किया कि जहां भी अफीम की अवैध फसल खड़ी पाई जाएगी, उसे तुरंत नष्ट किया जाएगा. साथ ही इसमें शामिल लोगों को किसी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा. बता दें कि बुंडू अनुमंडल क्षेत्र में अफीम की खेती लंबे समय से सुरक्षा एजेंसियों के लिए चुनौती रही है. लेकिन इस बार अनुमंडल पुलिस की सीधी पहल और सक्रियता साफ संकेत देती है कि इस अवैध कारोबार को जड़ से खत्म करने की तैयारी है.

