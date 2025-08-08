जींद: हरियाणा के जींद में बदमाशों के हौसले बुलंद है. बेखौफ बदमाशों ने इस बार पुलिस से ही लूटपाट कर ली. दरअसल, जींद में एक पुलिस सब इंस्पेक्टर को लिफ्ट लेना भारी पड़ गया. जब बदमाशों ने उसे कार में बैठाकर जबरन 4700 रुपये लूट लिए. इसके बाद आरोपी पुलिस इंस्पेक्टर को नए बस स्टैंड के पास उतारकर फरार हो गए. सदर थाना पुलिस ने चार नामजद युवकों के खिलाफ केस दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया है.

पुलिस इंस्पेक्टर को बनाया निशाना: सदर थाना पुलिस को दी शिकायत में पीड़ित अनूप सिंह ने बताया कि वह पुलिस विभाग में रोहतक में थाना शिवाजी कॉलोनी में सब इंस्पेक्टर के पद पर तैनात है. 7 अगस्त को उसे हाई कोर्ट एनडीपीएस एक्ट के मामले में रिप्लाई देना था. वहां रोहतक की तरफ से एक स्कॉर्पियो गाड़ी आकर उसके पास रुकी. जिसमें 4 लड़के बैठे थे. उन्होंने कहा कि वे भी जींद की तरफ ही जा रहे हैं, इसलिए उसे भी ले चलेंगे. जिसके बाद इंस्पेक्टर गाड़ी में बैठ गया.

हद हो गई! बेखौफ बदमाशों ने पुलिस को बनाया निशाना (Etv Bharat)

बदमाशों ने पुलिस से की लूट: अनूप सिंह ने गाड़ी में बैठे चार युवकों को नाम पूछे, तो गाड़ी चलाने वाले युवक ने अपना नाम हैप्पी बताया और कहा कि वे शामली खुर्द गांव में रहने वाला है. दूसरे लड़के ने अपना नाम अंकित बताया और तीसरे ने राहुल, चौथे ने सूरज नाम बताया. जब वह जींद नया बाईपास पर हवेली के पास पहुंचे तो चारों ने अपनी गाड़ी रोक दी और उससे कहने लगे कि जो भी कैश या सामान उसके पास है, निकाल दे. मना करने पर अनूप को चारों युवकों ने पकड़ लिया और जबरन उसकी जेब से 4700 रुपये लूट लिए और उसे गाड़ी से बाहर निकाल दिया.

पुलिस को दी धमकी: अनूप ने कहा कि उसे हाईकोर्ट जाना है. इसलिए ऐसा न करें. लेकिन आरोपी नहीं माने और उसे नया बस स्टैंड के पास उतारकर फरार हो गए. इतना ही नहीं जाते समय आरोपियों ने पुलिस इंस्पेक्टर अनूप को धमकी भी दी कि घटना के बारे में किसी को बताया तो जान से मार देंगे. इसके बाद अनूप ने डायल 112 पर कॉल की और पुलिस मौके पर पहुंची. डायल 112 को सूचना देने के बाद वे हाईकोर्ट चला गया.

पुलिस कर रही मामले की जांच: वापस आने के बाद अनूप ने पुलिस को मामले की शिकायत दी. सदर थाना पुलिस ने अनूप सिंह की शिकायत पर हैप्पी, अंकित, राहुल और सूरज के खिलाफ केस दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया है. मामले की जांच शुरू कर दी है.

ये भी पढ़ें: इंस्टा रील्स ने सलाखों के पीछे पहुंचाया, कार से स्टंट कर किया था द्वारका एक्सप्रेसवे जाम, तीन युवक गिरफ्तार

ये भी पढ़ें: कुरुक्षेत्र में बदमाशों का आतंक: सामने आया सीसीटीवी वीडियो, मुंह पर कपड़ा बांध कर मार्केट में तोड़फोड़ करते दिखे आरोपी