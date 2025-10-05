ETV Bharat / state

अलीगढ़ में दरोगा की सड़क हादसे में मौत; तेज रफ्तार पिकअप की बाइक से टक्कर, 50 मीटर तक घसीटा

क्षेत्राधिकारी खैर वरुण कुमार सिंह ने बताया कि बहुत ही दुखद घटना हुई है.

अलीगढ़ में दरोगा की सड़क हादसे में मौत
अलीगढ़ में दरोगा की सड़क हादसे में मौत
October 5, 2025

अलीगढ़ : जिले के थाना टप्पल क्षेत्र के अलीगढ़-पलवल मार्ग पर भीषण सड़क हादसा हो गया. रविवार को तेज रफ्तार पिकअप ने बाइक सवार दरोगा राहुल बालियान को टक्कर मार दी. गंभीर रूप से घायल दरोगा को अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया. पुलिस ने मौके से सबूत जुटाकर चालक की तलाश शुरू कर दी है.

अलीगढ़ में दरोगा की सड़क हादसे में मौत

घायल दरोगा को ले जाया गया अस्पताल : पुलिस के मुताबिक, दरोगा अपनी बुलेट मोटरसाइकिल से दुकान पर दही लेने जा रहे थे कि अचानक सामने से आ रही तेज रफ्तार पिकअप गाड़ी ने जोरदार टक्कर मार दी. टक्कर इतनी भीषण थी कि पिकअप उन्हें करीब 50 मीटर तक सड़क पर घसीटता हुआ ले गया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गए. घटना के बाद आस-पास के लोगों में हड़कंप मच गया. राहगीरों ने तत्काल पुलिस को सूचना दी और घायल दरोगा को आनन-फानन में कैलाश अस्पताल ले जाया गया, वहां डॉक्टरों ने जांच के बाद उन्हें मृत घोषित कर दिया.

कैलाश अस्पताल के चिकित्सा अधीक्षक डॉ. एके सिंह ने बताया कि दरोगा राहुल बालियान को गंभीर अवस्था में अस्पताल लाया गया था. उनके सिर और शरीर पर अत्यधिक चोटें थीं. उन्होंने बताया कि डॉक्टरों की पूरी टीम ने प्रयास किया, लेकिन गंभीर चोटों के कारण उन्हें बचाया नहीं जा सका. हादसे का एक सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया है. सहकर्मियों का कहना है कि दरोगा राहुल बालियान कर्तव्यनिष्ठ, शांत स्वभाव और मिलनसार पुलिसकर्मी थे. पुलिस ने मौके से सबूत जुटाकर पिकअप वाहन और चालक की तलाश शुरू कर दी है. फरार आरोपी के खिलाफ जांच शुरू कर दी गई है.

