जयपुर में आपराधिक रिकॉर्ड वाले ड्राइवर्स की छंटनी, नहीं चला सकेंगे कैब, डिलीवरी बॉयज का भी सत्यापन

जयपुर पुलिस कमिश्नरेट

जयपुर: राजधानी जयपुर में आपराधिक रिकॉर्ड वाले चालक ऑटो, बस और कैब नहीं चला सकेंगे. अगर किसी के खिलाफ मुकदमा दर्ज है तो वह डिलीवरी बॉय बनकर घर-घर ऑर्डर डिलीवरी भी नहीं कर सकेगा. शहर में महिलाओं के खिलाफ अपराध पर अंकुश लगाने की दिशा में कवायद कर रही पुलिस ने इस दिशा में ठोस कदम उठाने शुरू कर दिए हैं. इसके तहत बस, ऑटो और कैब चालकों का पुलिस वैरिफिकेशन किया जा रहा है. ऑनलाइन डिलीवरी कंपनियों के डिलीवरी बॉयज का भी पुलिस सत्यापन किया जा रहा है. जिन लोगों के खिलाफ पुराने मुकदमे हैं, उन्हें कंपनियों से कहकर बाहर का रास्ता दिखाया जा रहा है. इसके साथ ही पुलिस ऐसे लोगों पर लगातार नजर रख रही है. जयपुर पुलिस कमिश्नर बीजू जॉर्ज जोसफ ने बताया कि जयपुर शहर में करीब 7,500 बस, ऑटो व कैब चालकों का पुलिस सत्यापन करवाया गया है. इनमें से 200 लोगों का आपराधिक रिकॉर्ड होने की जानकारी सामने आई है. कमिश्नर बीजू जॉर्ज जोसफ बताते हैं कि इनकी सेवा प्रदाता कंपनियों से कहकर आपराधिक रिकॉर्ड वाले लोगों को काम से हटवाया गया है. यह कवायद आगे भी जारी रहेगी. इसका अगला कदम यह है कि विभिन्न ऑनलाइन सेवा प्रदाता कंपनियों के डिलीवरी बॉयज का भी पुलिस वेरिफिकेशन करवाया जाएगा. पढ़ें:डिलीवरी बॉय पैकेट में से मोबाइल निकालकर उसमें रख देता था पत्थर, पुलिस ने किया गिरफ्तार इनका डाटा पुलिस को मिल चुका है. अब इनका सत्यापन किया जा रहा है. आपराधिक रिकॉर्ड पाए जाने पर सेवा प्रदाता कंपनियों से कहकर आपराधिक रिकॉर्ड वाले डिलीवरी बॉयज को भी बाहर किया जाएगा. उनका कहना है कि जयपुर पुलिस सशक्त नारी जिम्मेदारी हमारी मुहिम चला रही है. इसके तहत महिलाओं को उनके अधिकारों और कानूनों की जानकारी दी जा रही है. चालकों और डिलीवरी बॉयज का पुलिस सत्यापन भी करवाया जा रहा है.