धौलपुर: लूट गैंग का पर्दाफाश, चार आरोपी हत्थे चढ़े, 20 वारदातों को दे चुके अंजाम

पुलिस ने फाइनेंसकर्मियों को लूटने वाले चार बदमाशों को गिरफ्तार किया. पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है.

लूट के आरोपी पुलिस गिरफ्त में (ETV Bharat Dholpur)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : September 22, 2025 at 4:54 PM IST

धौलपुर: जिले की कंचनपुर थाना पुलिस ने तीन थाना क्षेत्रों में हुई 20 से अधिक लूट की वारदातों का खुलासा करते हुए चार शातिर बदमाशों को गिरफ्तार किया है. गिरफ्तारी के दौरान एक आरोपी ने भागने की कोशिश की, जिससे उसके पैर में चोट आ गई. पुलिस के मुताबिक ये सभी आरोपी मिलकर फाइनेंस कंपनियों के कर्मचारियों को लूटा करते थे.

जिला पुलिस अधीक्षक विकास सांगवान ने बताया कि कंचनपुर, सैंपऊ, बसेड़ी और कौलारी क्षेत्र में पिछले कुछ दिनों से फाइनेंस कर्मचारियों के साथ लूट की वारदातें सामने आ रही थीं. इन मामलों की जांच के लिए कंचनपुर थाना प्रभारी अनूप सिंह की अगुआई में एक विशेष टीम गठित की गई थी. इस टीम ने साइबर सेल की मदद से लूट के मामलों का पता लगाया.

जिला पुलिस अधीक्षक विकास सांगवान (ETV Bharat Dholpur)

पढ़ें: इनामी बदमाश गिरफ्तार, अंतरराज्यीय एटीएम लूट गैंग के मुखिया हैं दोनों

सांगवान ने बताया कि सभी आरोपियों को अर्रूआ नाले के पास से गिरफ्तार किया गया है. गिरफ्तार आरोपियों में गौरव(19) पुत्र भवानी सिंह, राहुल (19) पुत्र राकेश जोगेश (24) पुत्र पृथ्वीराज निवासी चंदे का पुरा, कौलारी और विवेक उर्फ रामलखन उर्फ विष्णु (24) पुत्र रामनिवास निवासी बंडा पुरा, तसीमों है. चारों आरोपियों से जिले में हुई करीब 40 लाख रुपए और इलेक्ट्रॉनिक सामान की 20 लूटों का खुलासा हुआ है. एसपी ने यह भी बताया कि गैंग के अन्य सदस्यों की तलाश जारी है.

इस तरह करते थे लूट: पुलिस अधीक्षक ने बताया कि फाइनेंस कर्मचारी अधिकतर ग्रामीण इलाकों में रिकवरी करते हैं और शाम को ऑफिस लौटते समय ये बदमाश उन्हें निशाना बनाते थे. बदमाश पहले से ही लक्ष्य का पीछा करते थे और सुनसान जगह पर हथियार दिखाकर लूटपाट की घटना को अंजाम देते थे. वारदात के बाद वे फरार हो जाते थे. बदमाशों ने 1 अप्रैल 2024 से 6 अगस्त 2025 तक 20 लूट की घटनाओं को अंजाम दिया है. पुलिस अधीक्षक ने बताया कि लंबे समय से इलाके में हो रही ये घटनाएं पुलिस के लिए एक बड़ी चुनौती बनी हुई थीं. कंचनपुर थाना प्रभारी अनूप सिंह चौधरी को मामला सुलझाने की जिम्मेदारी दी गई. साइबर तकनीक और मुखबिरों की सूचना के आधार पर चारों बदमाशों को गिरफ्तार किया गया. सांगवान ने बताया कि चारों गिरफ्तार बदमाशों से पूछताछ जारी है. उन्होंने कहा कि अनुसंधान के दौरान इस गैंग की अन्य बड़ी वारदातों के खुलासे होने की संभावना है.

