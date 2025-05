ETV Bharat / state

Published : May 6, 2025 at 12:28 PM IST | Updated : May 6, 2025 at 1:58 PM IST

पटना: जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद बिहार पुलिस ने राज्य के सभी जिलों के संवेदनशील स्थल के लिए हाई अलर्ट जारी कर दिया है. पुलिस मुख्यालय ने सभी जिलाधिकारियों और पुलिस अधीक्षकों को संवेदनशील स्थानों की सुरक्षा बढ़ाने के निर्देश दिए हैं. इसके साथ ही, धार्मिक स्थलों, हवाई अड्डों, रेलवे स्टेशनों, तेल रिफाइनरियों और अन्य महत्वपूर्ण इंफ्रास्ट्रक्चर सुविधाओं पर विशेष सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करने को कहा गया है. बिहार में बढ़ाई गई सुरक्षा व्यवस्था: जम्मू-कश्मीर के पहलगाम इलाके में हाल ही में आतंकी हमला हुआ, जिसमें कई पर्यटक शहीद हुए. इस घटना के बाद पूरे देश में सुरक्षा एजेंसियों ने अलर्ट जारी किया है. बिहार पुलिस ने भी पाकिस्तान समर्थक आतंकी संगठनों की गतिविधियों को देखते हुए राज्य में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी है. बिहार में बढ़ाई गई सुरक्षा व्यवस्था (ETV Bharat) हाई लेवल मीटिंग: सचिवालय, विधानसभा और पुलिस मुख्यालय की सुरक्षा बढ़ा दी गई है. सुरक्षा कर्मियों की संख्या में इजाफा किया गया है. छुट्टी का दिन है बावजूद इसके अंदर एंट्री लेने वालों की गहन जांच की जा रही है. सचिवालय के अंदर जिलाधिकारी समेत कई अधिकारी दाखिल हुए और बैठकों का दौर भी चल रहा है. बिहार में हाई अलर्ट (ETV Bharat) "हम लोग पूरी तरह से तैयार हैं और अंदर आने जाने वालों की कड़ी जांच की जा रही है. मुख्यालय की ओर से हम लोगों को हाई अलर्ट पर रखा गया है. किसी को भी बिना जांच के सचिवालय के अंदर एंट्री नहीं दी जा रही है."- सुधीर कुमार, पुलिसकर्मी बिहार में इन जगहों पर लगा हाई अलर्ट: बिहार पुलिस मुख्यालय ने सभी जिलों के लिए हाई अलर्ट जारी करते हुए बिहार पुलिस मुख्यालय की ओर से निर्देश जारी किया है. बिहार राज्य के प्रमुख धार्मिक स्थलों, जैसे पटना साहिब गुरुद्वारा, महाबोधि मंदिर (बोधगया), पटना का हनुमान मंदिर और अन्य संवेदनशील मंदिर-मस्जिदों पर पुलिस की तैनाती बढ़ाने को कहा है.

बिहार के सुरक्षा व्यवस्था में बढ़ोतरी (ETV Bharat) दरभंगा एयरपोर्ट के लिए निर्देश जारी: पटना जंक्शन, दरभंगा एयरपोर्ट, गया एयरपोर्ट और पटना एयरपोर्ट पर सुरक्षा चौकसी बढ़ाई गई है. यात्रियों की जांच के लिए अतिरिक्त फोर्स तैनात करने को कहा गया है. ऊर्जा संयंत्रों और तेल रिफाइनरियों की सुरक्षा बरौनी रिफाइनरी, बरौनी पाइपलाइन, एनटीपीसी बाढ़ और इंडियन ऑयल टर्मिनल सिपारा जैसे संवेदनशील स्थानों पर सुरक्षा व्यवस्था और मजबूत करने को कहा है. सीमावर्ती जिलों पर खास नजर: वहीं नेपाल सहित अन्य राज्यों से लगे सीमावर्ती जिलों में अतिरिक्त सुरक्षा बलों की तैनात की जाएगी ताकि अवैध घुसपैठ और आतंकी गतिविधियों पर नजर रखी जा सके. अक्सर नेपाल के रास्ते और बांग्लादेश के रास्ते बिहार में घुसपैठ की संभावना बनी रहती है. सचिवालय, विधानसभा और पुलिस मुख्यालय की सुरक्षा बढ़ी (ETV Bharat) इन स्थलों पर मंडरा रहा खतरा: सुरक्षा एजेंसियों को मिली खुफिया जानकारी के अनुसार, पाकिस्तानी आतंकी संगठन भारत के विभिन्न हिस्सों में हमले की योजना बना रहे हैं. पहलगाम हमले के बाद से ही केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों को सतर्क रहने के निर्देश दिए हैं. बिहार में कई संवेदनशील धार्मिक और आर्थिक स्थल हैं, जिन पर आतंकी हमले का खतरा बना हुआ है. इन स्थलों पर क्यों हमला कर सकते हैं आतंकी: महाबोधि मंदिर, बोधगया यह बौद्ध धर्म का प्रमुख तीर्थ स्थल है और विदेशी पर्यटकों के लिए भी आकर्षण का केंद्र है. पटना साहिब गुरुद्वारा सिख समुदाय के लिए एक पवित्र स्थल है, जहां हजारों श्रद्धालु आते हैं. पटना जंक्शन और हवाई अड्डे ये परिवहन के प्रमुख केंद्र हैं, जहां भीड़भाड़ के कारण सुरक्षा जोखिम अधिक है. बरौनी रिफाइनरी और पाइपलाइन यह देश की प्रमुख तेल आपूर्ति इकाई है, जिस पर आतंकी हमले की आशंका हमेशा बनी रहती है. बिहार पुलिस ने की जनता से अपील: बिहार पुलिस ने आम जनता से अपील की है कि वह किसी भी संदिग्ध गतिविधि या व्यक्ति की सूचना तुरंत पुलिस को दें. पुलिस ने हेल्पलाइन नंबर 112 और स्थानीय थानों के संपर्क नंबर जारी किए हैं. बिहार सरकार ने केंद्रीय गृह मंत्रालय के साथ समन्वय बनाए रखने का निर्देश दिया है. राज्य के मुख्य सचिव और डीजीपी ने सुरक्षा बैठक कर सभी संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया है कि वे किसी भी लापरवाही को बर्दाश्त न करें. सुरक्षा एजेंसियों का कहना है कि जनता का सहयोग इस मामले में अहम भूमिका निभा सकता है. क्या कहते हैं पूर्व आईपीएस?: अपर पुलिस महानिदेशक ने सभी जिलों के एसएसपी और रेल एसपी को पत्र लिखकर सतर्कता बरतने और सुरक्षा बढ़ाने के निर्देश दिए हैं. भारत-नेपाल सीमा पर भी जांच और निगरानी बढ़ाने को कहा गया है. वहीं पूर्व आईपीएस अमिताभ कुमार दास का मानना है कि जब अंतरिक सुरक्षा को लेकर केंद्र सरकार की ओर से अलर्ट जारी की जाती है तो उस आधार पर राज्य सरकार भी अलर्ट जारी करती है. इसलिए पड़ोसी देश पाकिस्तान के साथ बढ़ते तनाव को लेकर राज्य सरकार ने भी अलर्ट जारी किया है. "पड़ोसी देश पाकिस्तान के साथ तनाव जैसी स्थिति है, उसे लेकर अलर्ट जारी किया गया है ताकि बाहर से किसी आतंकी का प्रवेश न हो सके, क्योंकि आतंकी सार्वजनिक स्थलों को निशाना बना सकते हैं."-अमिताभ कुमार दास, पूर्व आईपीएस पढ़ें-'आतंकवाद को मिलेगा करारा जवाब', पहलगाम आतंकी हमले पर बोलीं श्रेयसी सिंह, निकाला केंडिल मार्च

