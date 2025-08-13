कुचामनसिटी: पुलिस ने संगठित साइबर अपराध सिंडिकेट के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए तीन युवकों को गिरफ्तार किया है. ये युवक साइबर ठगी करने वाले गिरोह के लिए काम करते हुए आम लोगों को ठग रहे थे.

जिला पुलिस अधीक्षक ऋचा तोमर ने बताया कि अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक नेमीचंद खारिया और वृत्ताधिकारी अरविंद विश्नोई की देखरेख तथा थानाधिकारी सतपाल सिंह के नेतृत्व में गठित टीम ने यह सफलता हासिल की. गश्त के दौरान हेड कांस्टेबल रामदेव पूरी को सूचना मिली थी कि बूड़सू चौराहे के पास होटल के आसपास कुछ युवक ऑनलाइन ठगी का काम कर रहे हैं. पुलिस टीम ने मौके पर पहुंचकर संदिग्ध हालत में बैठे तीन युवकों को घेराबंदी कर दबोच लिया. ये युवक पुलिस को देखकर मोबाइल छिपाने की कोशिश कर रहे थे.

पढ़ें: साइबर ठगी में लिप्त पांच आरोपी गिरफ्तार, सात मोबाइल फोन व फर्जी सिम कार्ड बरामद

मोबाइल, एटीएम कार्ड और पासबुकें मिली: उन्होंने बताया कि तलाशी के दौरान आरोपियों के पास से 8 मोबाइल फोन, 11 विभिन्न बैंकों के एटीएम कार्ड, बैंक पासबुक, एक चेकबुक, एक कियोस्क कार्ड और 2 लाख 30 हजार रुपए नकद बरामद हुए. मोबाइल और दस्तावेजों की जांच में करोड़ों रुपए के संदिग्ध लेन-देन का पता चला. एक खाते में 39 लाख 70 हजार रुपए और दूसरे खाते में 2 करोड़ 24 लाख 92 हजार 319 रुपए के ट्रांजेक्शन दर्ज पाए गए. जांच में पता चला कि आरोपी कमीशन के आधार पर साइबर ठगों के लिए काम करते थे. ठगी की रकम साइबर ठग आरोपियों के खातों में डालते थे, जिसे वे तुरंत एटीएम से निकालकर अपने गिरोह के सरगना को सौंप देते थे और इसके बदले तय कमीशन लेते थे.

ये हैं आरोपी: गिरफ्तार आरोपियों की पहचान हरेंद्र गोदारा निवासी ईटावा, मनीष मुवाल निवासी बूड़सू और सुनील प्रजापत निवासी धनकोली के रूप में हुई है. इनके खिलाफ गिरोह के रूप में अपराध करने के तहत मामला दर्ज किया गया है. अनुसंधान सहायक उपनिरीक्षक जगदीश प्रसाद दवे को मामले की जांच सौंपी गई है.

एसपी की अपील: पुलिस अधीक्षक तोमर ने जिलेवासियों से अपील की है कि वे किसी भी अनजान व्यक्ति को अपना बैंक खाता, एटीएम कार्ड, पासबुक या मोबाइल वॉलेट इस्तेमाल करने न दें और न ही कमीशन के लालच में अपने खाते का लेन-देन किसी और को सौंपें. उन्होंने कहा कि ऐसे कार्य कानूनन अपराध हैं. इसमें शामिल पाए जाने पर कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी.