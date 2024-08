ETV Bharat / state

पेंसिल जॉब के नाम पर करते थे ठगी, 5 आरोपी गिरफ्तार - cheating in the name of pencil job

By ETV Bharat Rajasthan Team Published : 21 hours ago

पेंसिल जॉब के नाम पर ठगी करने वाले 5 आरोपी गिरफ्तार. ( ETV Bharat deeg )

भरतपुर/डीगः डीग जिले के खोह थाना क्षेत्र के साइबर अपराधी पेंसिल जॉब के नाम पर भोले भाले लोगों को ठगी का शिकार बना रहे हैं. पुलिस ने इस मामले में 5 ठगों को गिरफ्तार किया है. वहीं, तीन ठग भागने में सफल रहे. पुलिस ने साइबर ठगों से मोबाइल, फर्जी सिम, एटीएम कार्ड समेत नकदी भी बरामद की है. ऑनलाइन ठगी कर रहे थेः डीग जिले की खोह थाना पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि गांव जटेरी व हयातपुर के बीच पहाड़ के पास कुछ लड़के ऑनलाइन ठगी का कार्य कर रहे हैं. सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची तो 7-8 लड़के पुलिस को देखकर भागने लगे. पुलिस टीम ने पीछा कर 5 लड़कों को दबोच लिया, लेकिन तीन लड़के भागने में सफल रहे. पुलिस पूछताछ में पकड़े गए लड़कों ने अपना नाम खोह थाना क्षेत्र के गांव टोडा निवासी जाहुल खान (25), नासिर (19), राहुल (27), जुरसैद (24) और हरियाणा के नूंह निवासी जाफिल (20) बताया. वहीं, भागने में सफल रहे तीन लड़कों की पहचान असरफ, इन्साफ और अमजद के रूप में की गई है.