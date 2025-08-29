झालावाड़: पुलिस ने 'एक अभियान आमजन के नाम' के तहत 20-दिवसीय विशेष अभियान चलाकर बीते दिनों जिले के विभिन्न थाना क्षेत्रों से गुमशुदा हुए 246 मोबाइलों को बरामद करने में सफलता हासिल की है. पुलिस ने बरामद मोबाइलों की कीमत करीब 75 लाख रुपए बताई है. एसपी अमित कुमार ने शुक्रवार को परिवादियों को बुलाकर चोरी हुए मोबाइलों को उन्हें फिर से सौंपे. अपने खोए मोबाइल को पाकर उनके चेहरे खुशी से खिल गए.

एसपी अमित कुमार ने बताया कि जिले के विभिन्न थाना क्षेत्रों में मोबाइल गुमशुदगी की रिपोर्ट आई थी, जिसके बाद मामले में प्रत्येक थाने के प्रशिक्षित कांस्टेबलों के साथ 20-दिवसीय विशेष अभियान चलाया गया. इसमें तकनीकी संसाधनों और मानवीय सहायता की मदद लेते हुए टीम ने कुल 246 गुमशुदा मोबाइल बरामद किए.

एसपी अमित कुमार. (ETV Bharat Jhalawar)

उन्होंने बताया कि ये मोबाइल उनके मालिकों को लौटाए गए हैं. इस दौरान पुलिस अधीक्षक ने अभियान को साकार करने वाली पुलिस की विशेष प्रशिक्षित टीम की भी सराहना की. एसपी ने कहा कि इन मोबाइलों को अलग-अलग क्षेत्र से डिकोड किया गया है. उन्होंने कहा कि कई मोबाइल बिहार, उत्तर प्रदेश जैसे कई राज्यों में संचालित किए जा रहे थे. पुलिस पोर्टल की सहायता से इन मोबाइल को ट्रेस कर उनके मालिकों को सौंपा गया है.