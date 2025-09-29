ETV Bharat / state

UKSSSC पेपर लीक: भूख हड़ताल पर बैठे युवक को जबरन अस्पताल ले गई पुलिस, महिलाओं ने लगाए गंभीर आरोप

हल्द्वानी: उत्तराखंड में यूकेएसएसएससी पेपर लीक मामले में हल्द्वानी के बुद्ध पार्क में 5 दिनों से प्रदर्शन और भूख हड़ताल में बैठे युवक को आज पुलिस प्रशासन ने जबरन उठा लिया. इस दौरान पुलिस प्रशासन की प्रदर्शनकारियों के साथ नोक-झोंक भी हुई. प्रदर्शनकारियों का कहना है कि अब आंदोलन को उग्र किया जाएगा. हालांकि, उधर सीएम पुष्कर धामी ने पेपर लीक मामले की सीबीआई जांच की संस्तुति दे दी है. जिसके बाद माना जा रहा है कि युवाओं का धरना प्रदर्शन समाप्त हो जाएगा.

पुलिस पर लगे गंभीर आरोप: उत्तराखंड में पेपर लीक मामले को लेकर आज यानी 29 सितंबर को हल्द्वानी में उस समय बबाल मच गया, जब भूख हड़ताल पर बैठे भूपेंद्र कोरंगा को हल्द्वानी पुलिस उठाने के लिए धरनास्थल पहुंच गई. इस दौरान पुलिस और आंदोलनकारियों में जमकर नोक-झोंक हुई. आरोप है कि पुलिस ने आंदोलन में हिस्सा ले रही महिलाओं को घसीटा. पुलिस ने भीड़ को तितर-बितर करने की कोशिश की, लेकिन बबाल चलता रहा. आरोप है कि बबाल में महिलाओं के कपड़े भी फटे.

भूपेंद्र कोरंगा को इलाज के लिए अस्पताल ले गई पुलिस: वहीं, भारी बवाल के बीच भूपेंद्र कोरंगा को पुलिस इलाज के लिए अस्पताल ले गई. बावजूद इसके धरनास्थल पर बवाल चलता रहा. आंदोलनकारियों ने धामी सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की. महिलाओं ने धामी सरकार पर नारी शक्ति का अपमान करने का आरोप लगाया. उन्होंने कहा 'धामी सरकार आंदोलन को डिस्टर्ब करने के लिए किसी भी हद तक जाए, लेकिन हम पीछे हटने वाले नहीं हैं.'