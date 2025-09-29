UKSSSC पेपर लीक: भूख हड़ताल पर बैठे युवक को जबरन अस्पताल ले गई पुलिस, महिलाओं ने लगाए गंभीर आरोप
हल्द्वानी में पेपर लीक मामले को लेकर जारी धरने में पहुंची पुलिस, भूख हड़ताल में बैठे युवक को जबरन उठाया, जमकर हुआ बवाल
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : September 29, 2025 at 5:55 PM IST
हल्द्वानी: उत्तराखंड में यूकेएसएसएससी पेपर लीक मामले में हल्द्वानी के बुद्ध पार्क में 5 दिनों से प्रदर्शन और भूख हड़ताल में बैठे युवक को आज पुलिस प्रशासन ने जबरन उठा लिया. इस दौरान पुलिस प्रशासन की प्रदर्शनकारियों के साथ नोक-झोंक भी हुई. प्रदर्शनकारियों का कहना है कि अब आंदोलन को उग्र किया जाएगा. हालांकि, उधर सीएम पुष्कर धामी ने पेपर लीक मामले की सीबीआई जांच की संस्तुति दे दी है. जिसके बाद माना जा रहा है कि युवाओं का धरना प्रदर्शन समाप्त हो जाएगा.
पुलिस पर लगे गंभीर आरोप: उत्तराखंड में पेपर लीक मामले को लेकर आज यानी 29 सितंबर को हल्द्वानी में उस समय बबाल मच गया, जब भूख हड़ताल पर बैठे भूपेंद्र कोरंगा को हल्द्वानी पुलिस उठाने के लिए धरनास्थल पहुंच गई. इस दौरान पुलिस और आंदोलनकारियों में जमकर नोक-झोंक हुई. आरोप है कि पुलिस ने आंदोलन में हिस्सा ले रही महिलाओं को घसीटा. पुलिस ने भीड़ को तितर-बितर करने की कोशिश की, लेकिन बबाल चलता रहा. आरोप है कि बबाल में महिलाओं के कपड़े भी फटे.
भूपेंद्र कोरंगा को इलाज के लिए अस्पताल ले गई पुलिस: वहीं, भारी बवाल के बीच भूपेंद्र कोरंगा को पुलिस इलाज के लिए अस्पताल ले गई. बावजूद इसके धरनास्थल पर बवाल चलता रहा. आंदोलनकारियों ने धामी सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की. महिलाओं ने धामी सरकार पर नारी शक्ति का अपमान करने का आरोप लगाया. उन्होंने कहा 'धामी सरकार आंदोलन को डिस्टर्ब करने के लिए किसी भी हद तक जाए, लेकिन हम पीछे हटने वाले नहीं हैं.'
वहीं, प्रदर्शन कर रहे प्रदर्शनकारियों ने बताया कि पेपर लीक मामले को लेकर वो पिछले पांच दिनों से अनिश्चितकालीन धरना और भूख हड़ताल पर बैठे हैं. प्रदर्शनकारी सभी छात्र हैं. तीन सूत्रीय मांग को लेकर सभी शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन आज पुलिस प्रशासन ने प्रदर्शनकारियों के साथ अभद्रता करते हुए भूख हड़ताल में बैठे साथी को जबरन उठा लिया.
सीएम धामी ने दी सीबीआई जांच की संस्तुति: उधर, उत्तराखंड में पेपर लीक प्रकरण का मुद्दा तूल पकड़ता और युवाओं का आंदोलन उग्र होता देखे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी देहरादून स्थित धरना स्थल पहुंचे. जहां उन्होंने धरनारत युवाओं से बातचीत की. जिसके बाद सीएम धामी पेपर लीक मामले की सीबीआई यानी सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन जांच की संस्तुति दी.
सीएम पुष्कर धामी ने युवाओं को संबोधित करते हुए कहा कि युवाओं को किसी प्रकार का कोई संदेह और अविश्वास न हो, इसके लिए सरकार पेपर लीक मामले की सीबीआई जांच की संस्तुति देती है. मामले में रिटायर्ड जज यूसी ध्यानी की अध्यक्षता में एसआईटी यानी स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम) जांच जारी है. सभी तथ्य एकत्रित किए जा रहे हैं.
ये भी पढ़ें-
- UKSSSC पेपर लीक CBI जांच: 8 दिन का आंदोलन और दबाव में आ गई सरकार, जानें कब क्या हुआ
- UKSSSC पेपर लीक की होगी CBI जांच, सीएम ने कहा हां, धरनास्थल पर युवाओं से मिलने पहुंचे धामी
- 'जब तक जिंदा हूं, छात्रों को न्याय दिलाना मेरी जिम्मेदारी', UKSSSC पेपर लीक प्रकरण पर सीएम धामी
- UKSSSC पेपर लीक पर सियासत! कांग्रेस बोली- बीजेपी से जुड़े तार, भाजपा ने भी दिया जवाब