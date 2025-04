ETV Bharat / state

यूपी में जुमे की नमाज पर लखनऊ-संभल समेत कई शहरों में पुलिस चौकस, सड़क पर जवान-आसमान में ड्रोन - HIGH ALERT IN UP FOR FRIDAY

लखनऊ में मस्जिद के बाहर फोर्स तैनात ( Photo Credit; ETV Bharat )

Published : Apr 4, 2025, 1:32 PM IST

लखनऊ: वक्फ संशोधन विधेयक पारित होने के बाद पहले जुमा के नमाज को लेकर पूरे उत्तर प्रदेश में प्रशासन हाई अलर्ट पर है. राजधानी लखनऊ सहित प्रदेश के संवेदनशील जिलों में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है. मस्जिदों के बाहर पुलिस और अर्धसैनिक बल तैनात किए गए हैं, सीसीटीवी और ड्रोन से निगरानी रखी जा रही है साथ ही सोशल मीडिया पर भी नजर रखी जा रही है.खास कर भड़काऊ पोस्ट करने वालों पर विशेष नजर रखी जा रही है. राजधानी लखनऊ में टीले वाली मस्जिद, दरिया वाली मस्जिद, घंटाघर और बाड़ा इमाम बाड़ा सहित कई संवेदनशील मस्जिदों के बाहर पीएसी, आरएएफ और स्थानीय पुलिस बल की तैनाती की गई है. इन मस्जिदों के आसपास सुरक्षा व्यवस्था को चाक-चौबंद बनाया गया है ताकि किसी भी अप्रिय स्थिति से निपटा जा सके. समाजवादी पार्टी की राष्ट्रीय प्रवक्ता सुमैया राणा ने पहले ऐलान किया था कि वे टीले वाली मस्जिद पर जुमे की नमाज के बाद प्रदर्शन करेंगी. लेकिन ईटीवी भारत से बातचीत में उन्होंने कहा कि अब कोई विरोध कार्यक्रम नहीं किया जा रहा है. वहीं टीले वाली मस्जिद के शाही इमाम मौलाना फज़्लूल मन्नान ने ईटीवी भारत से बातचीत में स्पष्ट किया है कि इस मुद्दे पर वे सुमैया राणा से बातचीत करेंगे कि आखिर बिना इजाजत के मस्जिद के बाहर प्रदर्शन का ऐलान क्यों किया गया.