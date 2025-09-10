ETV Bharat / state

फिर मुश्किलों में विधायक उमेश कुमार, पुलिस ने दर्ज किया मुकदमा, जानिए पूरा मामला

विधायक उमेश कुमार (फाइल फोटो) ( ETV Bharat )

September 10, 2025 at 5:47 PM IST

लक्सर: हरिद्वार जिले के लक्सर में बीते दिनों रायसी-बालावाली मार्ग पर हुए बवाल के मामले में पुलिस ने खानपुर विधायक उमेश कुमार समेत 101 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है. खानपुर विधायक उमेश कुमार समेत 11 लोग नामजद हैं. वहीं 90 लोग अज्ञात हैं. बता दें कि बीते सोमवार 8 सितंबर को खानपुर थाना क्षेत्र में पिकअप गाड़ी की टक्कर से गौवंश की मौत हो गई थी. इसके बाद इलाके में कुछ लोगों ने हंगामा किया था. साथ ही पिकअप वाहन में भी तोड़फोड़ करते हुए उसमें आग भी लगा दी थी. वहीं जब पुलिस मौके पर पहुंची तो उपद्रवियों ने उन पर भी पथराव कर दिया था. वहीं इस मामले पर खानपुर एसओ धर्मेंद्र राठी ने बताया कि उन्हें किसी मुखबिर ने सोमवार तड़के सूचना दी कि रायसी-बालावाली मार्ग पर वाहन ने गौवंश को टक्कर मार दी है, जिससे गौवंश की मौत हो गई. गौवंश की मौत से गुस्साए लोगों ने रोड जाम कर रखा है. मामले की सूचना मिलते ही खानपुर एसओ धर्मेंद्र राठी अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे तो देखा कि भीड़ ने एक पिकअप वाहन को घेर रखा है. भीड़ ने वाहन में तोड़फोड़ भी की थी. वाहन में मांस लदा था. इसके बाद मौके पर पशु चिकित्साधिकारी को बुलाया गया था. भीड़ में मौजूद लोग पुलिस के खिलाफ भी नारेबाजी कर रहे थे. पुलिस ने बताया कि भीड़ ने रोड जाम किया हुआ था. पुलिस जाम को खुलवाने का प्रयास कर रही थी, तभी उग्र भीड़ ने गाड़ी में तोड़फोड़ करते हुए पुलिस टीम के साथ भी धक्का मुक्की की. इस वजह से दो सिपाही भी घायल हो गए थे.