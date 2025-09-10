ETV Bharat / state

फिर मुश्किलों में विधायक उमेश कुमार, पुलिस ने दर्ज किया मुकदमा, जानिए पूरा मामला

खानपुर विधायक उमेश कुमार एक बार फिर से सुर्खियों में है. इस बार खुद पुलिस ने ही विधायक उमेश कुमार पर मुकदमा दर्ज किया है.

Etv Bharat
विधायक उमेश कुमार (फाइल फोटो) (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : September 10, 2025 at 5:47 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

लक्सर: हरिद्वार जिले के लक्सर में बीते दिनों रायसी-बालावाली मार्ग पर हुए बवाल के मामले में पुलिस ने खानपुर विधायक उमेश कुमार समेत 101 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है. खानपुर विधायक उमेश कुमार समेत 11 लोग नामजद हैं. वहीं 90 लोग अज्ञात हैं.

बता दें कि बीते सोमवार 8 सितंबर को खानपुर थाना क्षेत्र में पिकअप गाड़ी की टक्कर से गौवंश की मौत हो गई थी. इसके बाद इलाके में कुछ लोगों ने हंगामा किया था. साथ ही पिकअप वाहन में भी तोड़फोड़ करते हुए उसमें आग भी लगा दी थी. वहीं जब पुलिस मौके पर पहुंची तो उपद्रवियों ने उन पर भी पथराव कर दिया था.

वहीं इस मामले पर खानपुर एसओ धर्मेंद्र राठी ने बताया कि उन्हें किसी मुखबिर ने सोमवार तड़के सूचना दी कि रायसी-बालावाली मार्ग पर वाहन ने गौवंश को टक्कर मार दी है, जिससे गौवंश की मौत हो गई. गौवंश की मौत से गुस्साए लोगों ने रोड जाम कर रखा है.

मामले की सूचना मिलते ही खानपुर एसओ धर्मेंद्र राठी अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे तो देखा कि भीड़ ने एक पिकअप वाहन को घेर रखा है. भीड़ ने वाहन में तोड़फोड़ भी की थी. वाहन में मांस लदा था. इसके बाद मौके पर पशु चिकित्साधिकारी को बुलाया गया था. भीड़ में मौजूद लोग पुलिस के खिलाफ भी नारेबाजी कर रहे थे.

पुलिस ने बताया कि भीड़ ने रोड जाम किया हुआ था. पुलिस जाम को खुलवाने का प्रयास कर रही थी, तभी उग्र भीड़ ने गाड़ी में तोड़फोड़ करते हुए पुलिस टीम के साथ भी धक्का मुक्की की. इस वजह से दो सिपाही भी घायल हो गए थे.

वहीं उपद्रवी भीड़ ने गाड़ी में भी आग लगा दी थी. आग पर काबू पाने के लिए फायर ब्रिगेड को मौके पर बुलाया गया था. फायर ब्रिगेड की टीम ने ही आग पर काबू पाया था. अपने इलाके में हंगामे की खबर सुनकर क्षेत्रीय विधायक उमेश कुमार भी मौके पर पहुंच गए थे. कई घंटे के हंगामे के बाद मामला शांत हुआ था.

वहीं अब इस मामले में पुलिस ने भीड़ द्वारा बलवा कर सरकारी काम में बाधा डालने के आरोप में मुकदमा दर्ज किया है. खानपुर एसओ धर्मेंद्र राठी ने बताया कि मामले में खानपुर विधायक उमेश कुमार, शुभम, विनोद, अरूण, निवासीगण डुमनपुरी, सुनील, दीपक, जगपाल, निवासीगण कलसिया, सब्जपाल, अंकुश, गौरव निवासीगण बालावाली और नब्बे अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है.

वहीं इस मामले पर विधायक उमेश शर्मा से बात की गई तो उन्होंने कहा कि वाहन की टक्कर से गौवंश की मौत हो गई थी. वाहन पीछे से जब खोला गया तो उसमें काफी मात्रा में मांस बरामद हुआ, जिसको देखकर वहां लोग आग बबूला हो गए. देखते ही देखते लोगों की काफी संख्या में भीड़ जमा हो गई और हंगामा शुरू कर दिया था, वो भी मौके पर पहुंचे और लोगों को समझाया बुझाया शांत कराया. इसी बीच भीड़ में किसी अज्ञात व्यक्ति ने वाहन में आग लगा दी थी. उनकी तरफ से भी पुलिस को तहरीर देकर मांस की जांच कर कर कार्रवाई की मांग की गई है. पुलिस द्वारा भी क्षेत्र के लोगों के नाम मुकदमा दर्ज किया गया है, जिसमें उनका नाम भी है. हम पुलिस कार्रवाई में सहयोग कर रहे हैं.

पढ़ें--

For All Latest Updates

TAGGED:

KHANPUR MLA UMESH KUMARLAKSAR RUCKUS CASEखानपुर विधायक उमेश कुमारलक्सर बवाल हंगामाFIR AGAINST MLA UMESH KUMAR

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

हिमालयी क्षेत्रों में आपदा के लिए वैज्ञानिकों ने मानवीय कारणों को ठहराया ज्यादा जिम्मेदार, इन राज्यों में मचा है हाहाकार

उत्तराखंड में हेलमेट न पहनने पर एक शख्स का 42 बार चालान, ऐसे लोगों के खिलाफ RTO ने ढूंढा नया इलाज!

पहली बार नक्शे पर उतरेगा उत्तराखंड का रोमांच, ट्रैकिंग रूट्स की होगी डिजिटल पहचान

आजकल हार्ट अटैक का खतरा क्यों बढ़ रहा है? जाने-माने हार्ट डॉक्टर से जानें इसके कारण और बचाव के तरीके

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.