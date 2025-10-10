ETV Bharat / state

एक साल से लापता बेटी को नहीं खोज पाई पुलिस, मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने मांग ली स्टेटस रिपोर्ट

हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस संजीव सचदेवा तथा जस्टिस डीडी बंसल की युगलपीठ ने पुलिस को निर्देशित किया है कि लापता लड़की की तलाशी में तेजी लाए और अगली सुनवाई के दौरान स्टेटस रिपोर्ट पेश करे.

एक शख्स ने मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में दायर बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका दायर कर कहा था कि दो व्यक्तियों के उसकी बेटी को बंधक बनाकर रखा है. उसकी बेटी एक साल से लापता है परंतु पुलिस अभी तक उसकी तलाश नहीं कर पाई है.

जबलपुर: मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने एक साल से लापता एक लड़की के मामले में पुलिस को उसकी तलाशी में तेजी लाने और अगली सुनवाई तिथि पर कोर्ट में स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने को कहा है. युगलपीठ ने सुनवाई के बाद आदेश जारी करते हुए अगली सुनवाई 25 नवम्बर को निर्धारित की है.

जबलपुर के घमापुर क्षेत्र निवासी शख्स ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की बंदी प्रत्यक्षीकरण

जबलपुर के घमापुर क्षेत्र निवासी शख्स ने हाईकोर्ट में बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका दाखिल की. याचिका में कहा गया था कि उनकी बेटी का एक साल पहले लापता हो गयी थी. याचिका में दो व्यक्तियों द्वारा उसकी बेटी का अपहरण करने की संभावना व्यक्त की गयी थी. पुलिस ने उन दोनों व्यक्तियों तथा उनके रिश्तेदारों से सिर्फ औपचारिकता निभाने के लिए पूछताछ की. एक साल पूर्व लापता बेटी को पुलिस अभी तक तलाश नहीं कर पाई है.

लड़की के पिता ने कहा- पुलिस ने अभी तक बेटी की कॉल डिटेल की जांच तक नहीं की

याचिका की सुनवाई के दौरान पीड़ित पिता की तरफ से युगलपीठ को बताया गया कि पुलिस द्वारा अभी तक उसकी बेटी की कॉल डिटेल की जांच तक नहीं की गई है. बेटी के आधार नंबर का ऑनलाइन लेनदेन में इस्तेमाल किया गया है, इस संबंध में भी कोई जांच नहीं की गई है. याचिका की सुनवाई के दौरान सरकार की तरफ से लापता लड़की का अभी तक कोई सुराग नहीं मिल पाया है. पुलिस की तरफ से लापता लड़की की तलाश के लिए आवश्यक कदम उठाने के लिए समय प्रदान करने का आग्रह किया गया.