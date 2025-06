ETV Bharat / state

भाजपा नेता के हत्यारोपी पुलिस मुठभेड़ में घायल, दोनों को एम्स में किया गया भर्ती, बॉर्डर पर अलर्ट - BJP LEADER MURDER CASE

पुलिस मुठभेड़ में आरोपी घायल ( Photo-ETV Bharat )

By ETV Bharat Uttarakhand Team Published : June 6, 2025 at 8:35 AM IST | Updated : June 6, 2025 at 8:50 AM IST 4 Min Read

देहरादून: थाना प्रेमनगर क्षेत्र के अंतर्गत भाजपा पूर्व मंडल अध्यक्ष रोहित नेगी हत्याकांड के मुख्य दो आरोपियों के साथ पुलिस की मुठभेड़ हो गई. मुठभेड़ बीती रात मुजफ्फरनगर मंगलौर बॉर्डर के पास हुई. इस दौरान पुलिस की जवाबी फायरिंग में दो आरोपियों के पैर में गोली लग गई. गंभीर रूप से घायल दोनों आरोपियों को सीएचसी गुरुकुल नारसन भेजा गया. जिसके बाद बाद दोनों आरोपियों की गंभीर स्थिति को देखते हुए एम्स ऋषिकेश के लिए रेफर किया गया. पुलिस को देखकर भागने लगे आरोपी: गौर हो कि 3 मई को प्रेमनगर थाना क्षेत्र स्थित मांडूवाला के पीपल चौक पर देर रात राेहित नेगी की बाइक सवार युवकों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी. जिसके बाद से दून पुलिस दोनों आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पश्चिमी यूपी के कई जगहों पर लगातार दबिश दे रही थी. इसी बीच देर रात मोहम्मद अजहर त्यागी निवासी थाना पुरकाजी जिला मुजफ्फरनगर और आयुष कुमार उर्फ सिकंदर निवासी मालैन्डी शामली को मुजफ्फरनगर मंगलौर बॉर्डर पर पर देखे गए. दोनों आरोपी पुलिस को देखकर भागने लगे और फायरिंग करने लगे, जिसके बाद पुलिस द्वारा जवाबी फायरिंग में दोनों बदमाशों के पैर में गोली लग गई. गंभीर रूप से घायल दोनों आरोपियों को सीएचसी गुरुकुल नारसन भेजा गया. जिसके बाद बाद दोनों आरोपियों की गंभीर स्थिति को देखते हुए एम्स ऋषिकेश के लिए रेफर किया गया. दोनों आरोपियों के घायल होने पर एम्स ऋषिकेश में भर्ती कराया गया और उनका इलाज चल रहा है. पुलिस द्वारा दोनों आरोपियों से पूछताछ की जा रही है. साथ ही एक समुदाय विशेष से संबंधित होने के कारण बॉर्डर को अलर्ट किया गया था. पुलिस द्वारा घटना के संबध में अग्रिम कार्रवाई जारी है. उत्तराखंड में इस तरह की आपराधिक घटना करने वालों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा.

अजय सिंह, एसएसपी

Last Updated : June 6, 2025 at 8:50 AM IST