राहुल दुबे गैंग के साथ पुलिस का एनकाउंटर, दो अपराधी घायल, भारी मात्रा में हथियार बरामद

रांची के रातू इलाके में पुलिस और कुख्यात राहुल दुबे गिरोह के अपराधियों के बीच भीषण मुठभेड़ हुई, जिसमें दो कुख्यात अपराधी घायल हो गए.

मुठभेड़ स्थल पर मौजूद ग्रामीण एसपी और पुलिस की टीम (Etv Bharat)
By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : October 10, 2025 at 8:03 AM IST

3 Min Read
रांचीः राज्य की राजधानी रांची के रातू इलाके में पुलिस और कुख्यात राहुल दुबे गैंग के अपराधियों के बीच जबरदस्त मुठभेड़ हुई है. इस मुठभेड़ में पुलिस की तरफ से हुई गोलीबारी में राहुल दुबे गिरोह के दो कुख्यात अपराधी घायल हुए हैं जिन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है. वहीं दो अपराधियों को पुलिस की टीम ने खदेड़ कर धर दबोच लिया है.

सटीक सूचना पर कारवाई

रांची के ग्रामीण एसपी प्रवीन पुष्कर ने बताया कि अपराधियों के जमा होने की सूचना पर पुलिस की टीम ठाकुर गांव ,खलारी और रातू थाना क्षेत्र के सीमा पर पहुंची थी, पुलिस को देखकर अपराधियों ने ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी जवाबी फायरिंग में दो अपराधियों को गोली लगी है जिन्हें घायल अवस्था में ही गिरफ्तार कर इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया है. वही दो अपराधियों को पुलिस ने खदेड़ कर गिरफ्तार किया है.

घटनास्थल पर मौजूद पुलिस की टीम (Etv Bharat)

8 पिस्टल बरामद

एनकाउंटर के बाद सर्च अभियान के दौरान रांची पुलिस के द्वारा भारी मात्रा में हथियार बरामद किए गए हैं. मौके से 8 बेहतरीन पिस्टल ,दर्जनों कारतूस बरामद किए गए हैं. पूरे मामले में अभी भी तफ्तीश जारी है. मौके पर एफएसएल की टीम को भी बुलाया गया है ताकि हथियारों की विधिवत जब्ती की जा सके.

घायलों में साजन अंसारी और अमित शामिल

जिन अपराधियों को गोली लगी है उनकी पहचान कुख्यात साजन अंसारी और अमित गुप्ता के रूप में हुई है. दोनों राहुल दुबे गैंग के लिए काम किया करते हैं. वहीं अन्य गिरफ्तार दो अपराधियों से पुलिस की टीम पूछताछ कर रही है.

कोयला पर वर्चस्व को लेकर हुआ था जुटान

पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार अमन साहू के एनकाउंटर में मारे जाने के बाद राहुल दुबे ही गैंग की कमान संभाल रहा है. हाल के दिनों में रांची के कोयलांचल इलाके से इस गैंग को रंगदारी की रकम मिलनी बंद हो गई थी. दहशत फैलाने और दोबारा खौफ कायम करने के लिए ही राहुल दुबे के निर्देश पर गिरोह के एक दर्जन सदस्य दर्जन भर हथियारों के साथ खलारी के लिए निकले थे. लेकिन पुलिस को अपराधियों के मूवमेंट की सूचना मिल गई. जिसके बाद चार थानों की टीम ने ग्रामीण एसपी प्रवीन पुष्कर के नेतृत्व में कार्रवाई कर की.

दो अपराधी पकड़े गए

ठाकुर गांव रातू थाने की सीमा पर अपराधी और पुलिस आमने-सामने हो गए. पुलिस को देखकर अपराधियों ने फायरिंग शुरू कर दी. जिसके बाद पुलिस ने भी जवाबी कार्रवाई की जिसमें दो अपराधियों को गोली लगी. पुलिस को भारी पड़ता देख अपराधी खेत की तरफ फरार होने लगे, जिसमे से दो को दौड़ा कर गिरफ्तार किया गया. वहीं दो अपराधी गोली लगने से घायल होने के बाद पकड़े गए.

