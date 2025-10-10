ETV Bharat / state

राहुल दुबे गैंग के साथ पुलिस का एनकाउंटर, दो अपराधी घायल, भारी मात्रा में हथियार बरामद

मुठभेड़ स्थल पर मौजूद ग्रामीण एसपी और पुलिस की टीम ( Etv Bharat )

रांचीः राज्य की राजधानी रांची के रातू इलाके में पुलिस और कुख्यात राहुल दुबे गैंग के अपराधियों के बीच जबरदस्त मुठभेड़ हुई है. इस मुठभेड़ में पुलिस की तरफ से हुई गोलीबारी में राहुल दुबे गिरोह के दो कुख्यात अपराधी घायल हुए हैं जिन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है. वहीं दो अपराधियों को पुलिस की टीम ने खदेड़ कर धर दबोच लिया है.

सटीक सूचना पर कारवाई

रांची के ग्रामीण एसपी प्रवीन पुष्कर ने बताया कि अपराधियों के जमा होने की सूचना पर पुलिस की टीम ठाकुर गांव ,खलारी और रातू थाना क्षेत्र के सीमा पर पहुंची थी, पुलिस को देखकर अपराधियों ने ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी जवाबी फायरिंग में दो अपराधियों को गोली लगी है जिन्हें घायल अवस्था में ही गिरफ्तार कर इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया है. वही दो अपराधियों को पुलिस ने खदेड़ कर गिरफ्तार किया है.

घटनास्थल पर मौजूद पुलिस की टीम (Etv Bharat)

8 पिस्टल बरामद

एनकाउंटर के बाद सर्च अभियान के दौरान रांची पुलिस के द्वारा भारी मात्रा में हथियार बरामद किए गए हैं. मौके से 8 बेहतरीन पिस्टल ,दर्जनों कारतूस बरामद किए गए हैं. पूरे मामले में अभी भी तफ्तीश जारी है. मौके पर एफएसएल की टीम को भी बुलाया गया है ताकि हथियारों की विधिवत जब्ती की जा सके.

घायलों में साजन अंसारी और अमित शामिल

जिन अपराधियों को गोली लगी है उनकी पहचान कुख्यात साजन अंसारी और अमित गुप्ता के रूप में हुई है. दोनों राहुल दुबे गैंग के लिए काम किया करते हैं. वहीं अन्य गिरफ्तार दो अपराधियों से पुलिस की टीम पूछताछ कर रही है.