ETV Bharat / state

महिला की हत्याकर शव नहर में फेंकने का आरोपी मुठभेड़ में गिरफ्तार

बाराबंकी: जिला पुलिस ने 19 सितंबर को महिला की हत्या कर शव नहर में फेंकने के आरोपी को मुठभेड़ में गिरफ्तार कर लिया है. बदमाश के पैर में गोली लगी है. उसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है. बदमाश के कब्जे से अवैध हथियार और एक मोटरसाइकिल बरामद की गई है.



एडिशनल एसपी विकास चन्द्र त्रिपाठी ने बताया कि मसौली थाना क्षेत्र में शनिवार को एक महिला का शव मिला था. मृतका के सिर पर चोट के निशान थे. इस मामले में मुकदमा दर्ज कर आरोपी की तलाश की जा रही थी.



छानबीन में पता चला कि शुक्रवार (19 सितंबर) की दोपहर महिला डाक्टर से चेकअप करवाने के लिए घर से निकली थी. देर शाम वह घर नहीं पहुंची थी. परिजनों ने देर रात तक महिला की खोजबीन की लेकिन उसका कहीं पता नहीं चला था.





एडिशनल एसपी ने बताया कि मामले की जानकारी मिलते ही पुलिस ने डिजिटल डाटा के आधार पर घटना में संलिप्त आरोपी की तलाश की. आरोपी को पुलिया के पास पुलिस ने घेरा तो उसने फायरिंग शुरू कर दी. जवाबी फायरिंग में उसके पैर में गोली लग गई. इससे वह घायल हो गया.



उन्होंने बताया कि घायल बदमाश की पहचान राजू निवासी बाराबंकी के रूप में हुई. पुलिस ने घायल को उपचार के लिए अस्पताल भेजा है. बदमाश ने महिला की हत्या की बात कुबूल की है. उसके साथ इस वारदात में अन्य आरोपी विपेंद्र कुमार रावत निवासी फतेहपुर को भी गिरफ्तार किया गया है.

