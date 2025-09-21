महिला की हत्याकर शव नहर में फेंकने का आरोपी मुठभेड़ में गिरफ्तार
बाराबंकी पुलिस ने किया खुलासा, कब्जे से तमंचा और बाइक बरामद की.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : September 21, 2025 at 12:07 PM IST
बाराबंकी: जिला पुलिस ने 19 सितंबर को महिला की हत्या कर शव नहर में फेंकने के आरोपी को मुठभेड़ में गिरफ्तार कर लिया है. बदमाश के पैर में गोली लगी है. उसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है. बदमाश के कब्जे से अवैध हथियार और एक मोटरसाइकिल बरामद की गई है.
एडिशनल एसपी विकास चन्द्र त्रिपाठी ने बताया कि मसौली थाना क्षेत्र में शनिवार को एक महिला का शव मिला था. मृतका के सिर पर चोट के निशान थे. इस मामले में मुकदमा दर्ज कर आरोपी की तलाश की जा रही थी.
छानबीन में पता चला कि शुक्रवार (19 सितंबर) की दोपहर महिला डाक्टर से चेकअप करवाने के लिए घर से निकली थी. देर शाम वह घर नहीं पहुंची थी. परिजनों ने देर रात तक महिला की खोजबीन की लेकिन उसका कहीं पता नहीं चला था.
एडिशनल एसपी ने बताया कि मामले की जानकारी मिलते ही पुलिस ने डिजिटल डाटा के आधार पर घटना में संलिप्त आरोपी की तलाश की. आरोपी को पुलिया के पास पुलिस ने घेरा तो उसने फायरिंग शुरू कर दी. जवाबी फायरिंग में उसके पैर में गोली लग गई. इससे वह घायल हो गया.
उन्होंने बताया कि घायल बदमाश की पहचान राजू निवासी बाराबंकी के रूप में हुई. पुलिस ने घायल को उपचार के लिए अस्पताल भेजा है. बदमाश ने महिला की हत्या की बात कुबूल की है. उसके साथ इस वारदात में अन्य आरोपी विपेंद्र कुमार रावत निवासी फतेहपुर को भी गिरफ्तार किया गया है.
एसपी ने बताया कि दोनों आरोपी राजू और विपेंद्र कुमार रावत का महिला से परिचय था. पूछताछ में पता चला है कि 19 सितंबर की शाम को राजू महिला को अपनी मोटरसाइकिल पर बैठाकर घर पहुंचाने के लिए निकला था. आरोपी राजू वर्मा के खिलाफ थाना जहांगीराबाद पर पहले से जघन्य अपराध के दो मामले दर्ज हैं. इनमें वह जेल गया था. पूछताछ में आरोपी राजू ने महिला की हत्याकर शव नहर में फेंकने की बात कबूली है. इसकी जांच की जा रही है. महिला की पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है. इस मामले में विधिक कार्रवाई की जा रही है.
