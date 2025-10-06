ETV Bharat / state

यूपी में 24 घंटे के अंदर दूसरा बड़ा एनकाउंटर; सहारनपुर में 1 लाख का इनामी इमरान ढेर, दरोगा के हाथ में लगी गोली

सहारनपुर : यूपी में 24 घंटे के भीतर दूसरा बड़ा एनकाउंटर पुलिस ने किया है. रविवार देर रात सहारनपुर में एक लाख के इनामी बदमाश इमरान को पुलिस ने एनकाउंटर में ढेर कर दिया. इमरान के खिलाफ हत्या-लूट समेत दर्जन भर से ज्यादा मुकदमे दर्ज थे. इस मुठभेड़ में गागलहेड़ी के थानाध्यक्ष हाथ में गोली लगने से घायल हो गए.

बता दें कि रविवार देर शाम थाना गागलहेडी इलाके में बदमाशों ने बाइक लूट की घटना को अंजाम दिया था. लूट की सूचना मिली तो पुलिस ने बदमाशों की तलाश शुरू कर दी. सरसावा और गागलहेड़ी पुलिस ने संयुक्त रूप से पीछा करते हुए बदमाशों को गागलहेडी इलाके में घेर लिया. जहां पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई. बदमाशों ने पुलिस टीम पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी. थानाध्यक्ष गागलहेड़ी प्रवेश शर्मा बाजू में गोली लगने से घायल हो गए. सरसवा के थाना प्रभारी विनोद कुमार के भी बुलेटप्रूफ जैकेट में गोली लगी है.

सहारनपुर में पुलिस मुठभेड़. (Video Credit; ETV BHARAT)

एसएसपी आशीष तिवारी ने बताया कि शामली के थाना भवन क्षेत्र में गांव सोंटा रसूलपुर निवासी बदमाश इमरान पुत्र रज्जाक को मुठभेड़ में मार गिराया गया है. इमरान पर कईं जनपदों में करीब 13 मुकदमे दर्ज हैं. यह रविवार को भी गागलहेड़ी क्षेत्र में मोटरसाइकिल लूटकर भाग रहा था. जिसका पीछा करते हुए पुलिस टीम ने देहरादून-अम्बाला हाईवे पर घेराबंदी कर ली और इसे ढेर कर दिया. बताया जा रहा है कि इमरान महताब का साथी था, जो हाल ही में मुजफ्फरनगर एनकाउंटर में मारा गया था. पुलिस ने मौके से दो पिस्टल और 10 जिंदा कारतूस समेत एक लूटी गई बाइक भी बरामद की है. घायल थाना प्रभारी को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है.