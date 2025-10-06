ETV Bharat / state

यूपी में 24 घंटे के अंदर दूसरा बड़ा एनकाउंटर; सहारनपुर में 1 लाख का इनामी इमरान ढेर, दरोगा के हाथ में लगी गोली

पश्चिमी यूपी के कई जिलों में हत्या-लूट समेत दर्जनों मुकदमे थे दर्ज.

Etv Bharat
सहारनपुर में एनकाउंटर. (Photo Credit; Saharanpur Police)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : October 6, 2025 at 8:56 AM IST

Updated : October 6, 2025 at 9:54 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

सहारनपुर : यूपी में 24 घंटे के भीतर दूसरा बड़ा एनकाउंटर पुलिस ने किया है. रविवार देर रात सहारनपुर में एक लाख के इनामी बदमाश इमरान को पुलिस ने एनकाउंटर में ढेर कर दिया. इमरान के खिलाफ हत्या-लूट समेत दर्जन भर से ज्यादा मुकदमे दर्ज थे. इस मुठभेड़ में गागलहेड़ी के थानाध्यक्ष हाथ में गोली लगने से घायल हो गए.

बता दें कि रविवार देर शाम थाना गागलहेडी इलाके में बदमाशों ने बाइक लूट की घटना को अंजाम दिया था. लूट की सूचना मिली तो पुलिस ने बदमाशों की तलाश शुरू कर दी. सरसावा और गागलहेड़ी पुलिस ने संयुक्त रूप से पीछा करते हुए बदमाशों को गागलहेडी इलाके में घेर लिया. जहां पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई. बदमाशों ने पुलिस टीम पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी. थानाध्यक्ष गागलहेड़ी प्रवेश शर्मा बाजू में गोली लगने से घायल हो गए. सरसवा के थाना प्रभारी विनोद कुमार के भी बुलेटप्रूफ जैकेट में गोली लगी है.

सहारनपुर में पुलिस मुठभेड़. (Video Credit; ETV BHARAT)

एसएसपी आशीष तिवारी ने बताया कि शामली के थाना भवन क्षेत्र में गांव सोंटा रसूलपुर निवासी बदमाश इमरान पुत्र रज्जाक को मुठभेड़ में मार गिराया गया है. इमरान पर कईं जनपदों में करीब 13 मुकदमे दर्ज हैं. यह रविवार को भी गागलहेड़ी क्षेत्र में मोटरसाइकिल लूटकर भाग रहा था. जिसका पीछा करते हुए पुलिस टीम ने देहरादून-अम्बाला हाईवे पर घेराबंदी कर ली और इसे ढेर कर दिया. बताया जा रहा है कि इमरान महताब का साथी था, जो हाल ही में मुजफ्फरनगर एनकाउंटर में मारा गया था. पुलिस ने मौके से दो पिस्टल और 10 जिंदा कारतूस समेत एक लूटी गई बाइक भी बरामद की है. घायल थाना प्रभारी को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है.

पुलिस के मुताबिक, इमरान के खिलाफ सहारनपुर, मेरठ, शामली और मुजफ्फरनगर जिलों के विभिन्न थानों में लूट और डकैती के मामले दर्ज हैं. मुठभेड़ की सूचना मिलने पर एसएसपी आशीष तिवारी और एसपी ग्रामीण सागर जैन मौके पर पहुंचे.

बता दें कि एक दिन पहले ही फिरोजाबाद में पुलिस कस्टडी से फरार दो करोड़ रुपये की लूट में शामिल बदमाश नरेश का पुलिस ने एनकाउंटर किया था. मुठभेड़ में एएसपी अनुज चौधरी बाल-बाल बच गए. उनकी बुलेटप्रूफ जैकेट पर गोली लगी थी. वहीं रामगढ़ थाने के SHO गोली लगने से घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है.

एसएसपी सौरव दीक्षित के मुताबिक, मक्खनपुर इलाके में राष्ट्रीय राजमार्ग पर गांव घुनपई के पास 30 सितंबर को बदमाशों ने एक वैन को लूट लिया था. मामले में 6 बदमाशों को पकड़ा गया था. गिरफ्तार बदमाशों में कुछ दिल्ली और हरियाणा के रहने वाले हैं. नरेश नाम का बदमाश अलीगढ़ का रहने वाला था. रविवार दोपहर पुलिस नरेश को घटना स्थल पर लेकर जा रही थी. रास्ते में पेट दर्द का बहाना बनाया और पुलिस को चकमा देकर हथकड़ी समेत फरार हो गया था.

यह भी पढ़ें: फिरोजाबाद में पुलिस कस्टडी से फरार बदमाश का एनकाउंटर, एएसपी अनुज चौधरी बाल-बाल बचे, SHO को भी लगी गोली

यह भी पढ़ें: मुजफ्फरनगर में पुलिस एनकाउंटर; 1 लाख का इनामी नईम कुरैशी ढेर, हत्या के 6 और लूट के 20 मुकदमे दर्ज, कांस्टेबल को भी लगी गोली

Last Updated : October 6, 2025 at 9:54 AM IST

For All Latest Updates

TAGGED:

SAHARANPUR MISCREANT ENCOUNTERSAHARANPUR 1 LAKH REWARD ENCOUNTERSAHARANPUR CRIMINAL IMRAN KILLEDसहारनपुर में एनकाउंटरPOLICE ENCOUNTER IN SAHARANPUR

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

कब से शुरू हो रहा कार्तिक मास?, जानिए किन चीजों का पालन करना जरूरी...

लखनऊ-कानपुर के बीच 15 मेमू ट्रेनों का फिर से होगा संचालन, 32 हजार यात्रियों को मिलेगी राहत, कोरोना काल में हो गईं थी बंद

बनारसी सिल्क से सिर्फ साड़ी नहीं, होम डेकोर आईटम भी होते तैयार; युवा एंटरप्रेन्योर ने जानिए कैसे बदली पहचान

ये हर्बल नुस्खा बड़ा कारगर; सुपारी-पान मसाला खाने से मुंह की होने वाली बीमारी का आयुर्वेद में सटीक इलाज

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.