ETV Bharat / state

सोनभद्र में पुलिस एनकाउंटर, जवाबी फायरिंग में दो पशु तस्करों के पैर में लगी गोली, 6 गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक अभिषेक वर्मा ने बताया कि सोनभद्र में 25 हजार के इनामी बदमाश संजय समेत छह पशु तस्करों को गिरफ्तार किया गया है.

Photo Credit: Sonbhadra Police
सोनभद्र में पुलिस मुठभेड़ (Photo Credit: Sonbhadra Police)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : October 12, 2025 at 11:52 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

सोनभद्र: SOG और थाना पन्नूगंज पुलिस ने छह गो-तस्करों को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया. पुलिस की जवाबी फायरिंग में दोनों पशु तस्करों के पैर में गोली लगी. पुलिस ने दोनों अभियुक्तों के कब्जे से 02 अवैध तमंचे 315 बोर, 2 खोखे, कारतूस और 03 जिंदा कारतूस बरामद किये. इसके अलावा इनके पास से 30 गोवंश को बरामद किए गये.

25 हजार रुपये के इनामी संजय गिरफ्तार: पुलिस अधीक्षक अभिषेक वर्मा ने कहा कि थाना पन्नूगंज पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि थाना पन्नूगंज में पंजीकृत मुकदमे में वांछित 25 हजार रुपये के इनामी संजय राम उर्फ संजय दिवाना पुत्र रामकुंवर निवासी सरईगढ़ थाना रायपुर जनपद सोनभद्र सिलहट पीएसी कैंप से 1 किमी दूर मांची रोड पर छिपा है. पुलिस के पहुंचने पर उससे मुठभेड़ हुई.

कोन थानाक्षेत्र में 5 पशु तस्कर अरेस्ट: इसके बाद पुलिस ने उसको गिरफ्तार कर लिया. वहीं कोन थाना क्षेत्र के क्षेत्राधिकारी हर्ष पांडे ने बताया कि पुलिस ने बाद 22 गोवंश को बरामद करते हुए कुल 5 तस्करों को गिरफ्तार किया है. इनमें से एक बदमाश रफीक काफी शातिर है. उसके ऊपर कई मुकदमे दर्ज हैं. उसके पास से एक बाइक बरामद की गयी. उसको सीज कर दिया गया है.

बिहार-झारखंड बॉर्डर पर पुलिस का एक्शन: बिहार और झारखंड बॉर्डर दोनों जगह पर एक साथ कार्रवाई पुलिस ने की. दो पशु तस्करों के पैर में गोली लगी है. वाकी चार को गिफ्तार किया जा चुका है. जबकि शेष चार गिरफ्तार हैं अन्य फरार अभियुक्तों की तलाश की जा रही है. रफीक के खिलाफ कई मुकदमे दर्ज हैं. पुलिस ने दोनों घायल तस्करों को जिला अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया है.

गैंग का सरगना झारखंड में रहता है: गिरफ्तार तस्करों ने बताया कि उनके गैंग का सरगना रईस पुत्र महरूम निवासी झारखंड है. वह लोग उसके कहने पर मध्य प्रदेश से और आसपास के क्षेत्र से सस्ते दामों में गोवंश खरीद कर दूसरे राज्य में बेचते थे. गिरफ्तार पशु तस्कर संजय दीवाना पर 25 हजार का इनाम घोषित था. रफीक भी शातिर पशु तस्कर है, उसके खिलाफ कई मुकदमे दर्ज हैं. इन दोनों को ही पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान पैर में गोली मारी थी.

यह भी पढ़ें- लखनऊ से 50 हजार का इनामी बदमाश गिरफ्तार; नाबालिग से रेप का आरोप, UPSTF के हत्थे चढ़ा

For All Latest Updates

TAGGED:

CATTLE SMUGGLERS SHOT INJUREDTWO CATTLE SMUGGLERS ARRESTEDSMUGGLERS SHOT INJURED IN FIRINGPOLICE ENCOUNTER IN SONBHADRA

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

कब से शुरू हो रहा कार्तिक मास?, जानिए किन चीजों का पालन करना जरूरी...

लखनऊ-कानपुर के बीच 15 मेमू ट्रेनों का फिर से होगा संचालन, 32 हजार यात्रियों को मिलेगी राहत, कोरोना काल में हो गईं थी बंद

बनारसी सिल्क से सिर्फ साड़ी नहीं, होम डेकोर आईटम भी होते तैयार; युवा एंटरप्रेन्योर ने जानिए कैसे बदली पहचान

ये हर्बल नुस्खा बड़ा कारगर; सुपारी-पान मसाला खाने से मुंह की होने वाली बीमारी का आयुर्वेद में सटीक इलाज

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.