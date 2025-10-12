ETV Bharat / state

सोनभद्र में पुलिस एनकाउंटर, जवाबी फायरिंग में दो पशु तस्करों के पैर में लगी गोली, 6 गिरफ्तार

सोनभद्र में पुलिस मुठभेड़ ( Photo Credit: Sonbhadra Police )

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team Published : October 12, 2025 at 11:52 PM IST 2 Min Read

सोनभद्र: SOG और थाना पन्नूगंज पुलिस ने छह गो-तस्करों को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया. पुलिस की जवाबी फायरिंग में दोनों पशु तस्करों के पैर में गोली लगी. पुलिस ने दोनों अभियुक्तों के कब्जे से 02 अवैध तमंचे 315 बोर, 2 खोखे, कारतूस और 03 जिंदा कारतूस बरामद किये. इसके अलावा इनके पास से 30 गोवंश को बरामद किए गये. 25 हजार रुपये के इनामी संजय गिरफ्तार: पुलिस अधीक्षक अभिषेक वर्मा ने कहा कि थाना पन्नूगंज पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि थाना पन्नूगंज में पंजीकृत मुकदमे में वांछित 25 हजार रुपये के इनामी संजय राम उर्फ संजय दिवाना पुत्र रामकुंवर निवासी सरईगढ़ थाना रायपुर जनपद सोनभद्र सिलहट पीएसी कैंप से 1 किमी दूर मांची रोड पर छिपा है. पुलिस के पहुंचने पर उससे मुठभेड़ हुई. कोन थानाक्षेत्र में 5 पशु तस्कर अरेस्ट: इसके बाद पुलिस ने उसको गिरफ्तार कर लिया. वहीं कोन थाना क्षेत्र के क्षेत्राधिकारी हर्ष पांडे ने बताया कि पुलिस ने बाद 22 गोवंश को बरामद करते हुए कुल 5 तस्करों को गिरफ्तार किया है. इनमें से एक बदमाश रफीक काफी शातिर है. उसके ऊपर कई मुकदमे दर्ज हैं. उसके पास से एक बाइक बरामद की गयी. उसको सीज कर दिया गया है.