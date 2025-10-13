यूपी पुलिस का ताबड़तोड़ एक्शन; लखनऊ में 1 लाख और मेरठ में 25 हजार के इनामी बदमाश एनकाउंटर में ढेर
लखनऊ में मारे गए गुरुसेवक पर कैब चालक की हत्या और मेरठ के शहजाद पर दुष्कर्म का है आरोप.
लखनऊ: यूपी पुलिस फुल एक्शन में है. रविवार रात से सोमवार सुबह के बीच अलग-अलग मुठभेड़ में पुलिस ने दो बदमाशों को मार गिराया है. इसमें पहला एनकाउंटर लखनऊ में हुआ, जिसमें 1 लाख रुपये के इनामी बदमाश गुरुसेवक को पुलिस ने ढेर कर दिया है. जबकि सोमवार भोर मेरठ में पुलिस ने 25 हजार के इनामी शहजाद उर्फ निक्की का एनकाउंटर कर दिया.
उन्नाव के एक कैब ड्राइवर के अपहरण और सीतापुर में हत्या के मामले में वांछित गुरुसेवक से लखनऊ पुलिस की आगरा एक्सप्रेस-वे के जीरो प्वाइंट की सर्विस लेन पर मुठभेड़ हुई. जबकि दूसरी मुठभेड़ मेरठ के सरुरपुर क्षेत्र के जंगल में हुई. दोनों बदमाश शातिर थे और उन पर हत्या-रेपसमेत कई मुकदमे दर्ज थे.
लखनऊ के डीसीपी विश्वजीत श्रीवास्तव ने बताया कि पुलिस को रविवार शाम इनामी बदमाश गुरुसेवक के लखनऊ में होने की सूचना मिली थी. पारा थाना क्षेत्र में पुलिस ने उसे रोकने का प्रयास किया. पुलिस से घिरता देख गुरुसेवक और उसके एक साथी ने 4 से 5 राउंड फायरिंग शुरू कर दी.
बदमाशों की फायरिंग में एक गोली क्राइम ब्रांच के इंस्पेक्टर को लगी, लेकिन बुलेटप्रूफ जैकेट पहने होने के कारण उनकी जान बच गई. वहीं, एक गोली पुलिस की जीप पर भी लगी, जिससे उसका शीशा क्षतिग्रस्त हो गया.
पुलिस की जवाबी फायरिंग में इनामी बदमाश गुरुसेवक को गोली लगी और वह घायल हो गया. उसे तुरंत अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया. हालांकि, गुरुसेवक का एक साथी अंधेरे का फायदा उठाकर मौके से भागने में सफल रहा. पुलिस भागे हुए अपराधी की तलाश में जुटी हुई है.
बता दें कि मृतक गुरुसेवक पर उन्नाव के कैब ड्राइवर का अपहरण करने और फिर उसकी हत्या कर शव को सीतापुर में फेंकने का आरोप था. वह इस जघन्य अपराध का मुख्य आरोपी था. पुलिस इस मामले में पहले ही बड़ी कार्रवाई कर चुकी है. गुरुसेवक के एक साथी को पहले 'हाफ एनकाउंटर' (पैर में गोली मारकर) के बाद गिरफ्तार किया गया था, जबकि एक अन्य आरोपी पहले ही पकड़ा जा चुका है.
मेरठ में 25 हजार का इनामी मुठभेड़ में ढेर
मेरठ के सरुरपुर थाना क्षेत्र में पुलिस ने 25 हजार के इनामी बदमाश शहजाद उर्फ निक्की को मार गिराया. सरुरपुर के जंगल में सोमवार सुबह पुलिस औऱ बदमाश के बीच मुठभेड़ हुई. पुलिस शहजाद के आपराधिक रिकॉर्ड खंगाल रही है. पुलिस की मानें तो उस पर आपराधिक वारदातों के करीब सात मुकदमे दर्ज थे.
सरूरपुर थाना प्रभारी ने बताया कि शहजाद शातिर बदमाश था और दुष्कर्म के मामले में फरार चल रहा था. बदमाश से मुठभेड़ की सूचना पर एसपी देहात अभिजीत कुमार औऱ सीओ सरधना भी मौके पर पहुंचे. एसपी अभिजीत कुमार ने बताया कि जवाबी फायरिंग में बदमाश को गोली लगी थी. उसे घायल अवस्था में अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन वहां उसे डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया.
बताया कि शहजाद उर्फ निक्की बहसूमा का रहने है. उसकी क्रिमिनल हिस्ट्री निकाली जा रही है. मौके से पुलिस ने एक बाइक औऱ तमंचा भी बरामद किया है.
