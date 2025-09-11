कुरुक्षेत्र में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, पैर में गोली लगने से एक घायल, दूसरा गिरफ्तार
Police Encounter In Kurukshetra: कुरुक्षेत्र में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, एक घायल, दूसरा गिरफ्तार. बदमाशों पर पहले भी कई आपराधिक मामले दर्ज हैं.
कुरुक्षेत्र: बुधवार शाम एक बड़ी पुलिस कार्रवाई देखने को मिली, जब सीआईए-2 की टीम और दो बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई. पुलिस को पहले से सूचना मिली थी कि कुछ संदिग्ध गांव तिगरी खालसा के पास बाइक पर घूम रहे हैं. जैसे ही टीम मौके पर पहुंची, बदमाशों ने पुलिस पर 2 से 3 राउंड फायरिंग कर दी. जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने भी फायरिंग की, जिसमें एक बदमाश के पैर में गोली लग गई. दूसरा आरोपी मौके पर ही पकड़ लिया गया. घायल बदमाश को इलाज के लिए तुरंत एलएनजेपी अस्पताल ले जाया गया है.
कुरुक्षेत्र में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़: घायल हुए बदमाश की पहचान रवि के रूप में हुई है, जिसकी उम्र लगभग 25 साल है और वह करनाल के रंबा गांव का रहने वाला है. रवि इस समय एलएनजेपी अस्पताल में भर्ती है और पुलिस की कड़ी निगरानी में उसका इलाज किया जा रहा है. दूसरा आरोपी शनटी है, जो कुरुक्षेत्र के गांव कवारखेती का निवासी है. दोनों आरोपियों को घटनास्थल से देसी पिस्तौल और बाइक के साथ पकड़ा गया है. पुलिस के मुताबिक रवि वही अपराधी है, जिसने कुछ दिन पहले करनाल के हाईवे स्थित शराब के ठेके पर गोली चलाई थी.
पुरानी वारदातों से जुड़ रहा है मामला: सीआईए-2 प्रभारी मोहनलाल ने जानकारी दी कि "रवि और उसके दो साथियों ने हाल ही में करनाल में एक शराब के ठेके पर गोलीबारी की थी. पुलिस ने बीती रात उस केस से जुड़े दो अन्य बदमाशों को भी गिरफ्तार किया है. रवि को इस घटना का मुख्य साजिशकर्ता माना जा रहा है. रवि और उसके साथी पहले भी कई आपराधिक मामलों में शामिल रह चुके हैं. अब पुलिस इनसे पूछताछ कर रही है ताकि इनसे जुड़ी अन्य वारदातों की जानकारी जुटाई जा सके."
पुलिस के हाथ लगे अहम सबूत: इस मुठभेड़ के बाद पुलिस ने दोनों आरोपियों से एक बाइक और एक देसी पिस्तौल बरामद की है. यह बरामदगी आगे की जांच में काफी मददगार साबित हो सकती है. सीआईए-2 की टीम ने पूरे मामले को गंभीरता से लेते हुए विस्तृत जांच शुरू कर दी है. पुलिस अब यह पता लगाने में जुटी है कि इन बदमाशों का संबंध किसी बड़े गिरोह से तो नहीं है. साथ ही, इनके पुराने अपराधों की भी गहन पड़ताल की जा रही है. कुरुक्षेत्र और आसपास के जिलों में इनकी आपराधिक गतिविधियों की कड़ियों को जोड़ा जा रहा है.
