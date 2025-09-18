बरेली में फिल्म एक्ट्रेस दिशा पटानी के घर की सुरक्षा बढ़ाई गई; पिता ने सीएम योगी को दिया धन्यवाद
गोल्डी बराड़ गैंग के सदस्यों के पास मिली तुर्किए मेड जिगाना, अतीक-अशरफ की हत्या में भी यही इस्तेमाल हुई.
Published : September 18, 2025 at 8:02 AM IST|
Updated : September 18, 2025 at 9:04 AM IST
बरेली: दिशा पटानी के घर पर फायरिंग करने वाले मुख्य आरोपियों रविंद्र और अरुण के पुलिस मुठभेढ़ में ढेर होने के बाद बरेली में फिल्म अभिनेत्री के घर की सुरक्षा बढ़ा दी गई है. वहीं, दिशा पटानी के पिता जगदीश सिंह पटानी ने एक वीडियो जारी कर सीएम योगी आदित्यनाथ का आभार जताया है. एसटीएफ सूत्रों के मुताबिक, मारे गए दोनों बदमाश गोल्डी बराड़ गैंग के सदस्य हैं.
सात दिन पहले 12 सितंबर की सुबह करीब 3.45 बजे हुई ताबड़तोड़ फायरिंग की घटना के बाद बदमाशों की जोर-शोर से तलाश की जा रही थी. सीएम योगी ने भी फोन पर अभिनेत्री के पिता से बात कर सुरक्षा का भरोसा दिया था. यह मुठभेड़ गाजियाबाद के ट्रॉनिका सिटी थाना क्षेत्र में हुई है. इसे यूपी एसटीएफ की नोएडा यूनिट और सीआई यूनिट दिल्ली की संयुक्त टीम ने अंजाम दिया है. बदमाशों के पास से जो जिगाना पिस्टल बरामद हुई है, वह तुर्किए की बनी है. अतीक-अशरफ की हत्या में भी जिगाना का ही इस्तेमाल किया गया था.
रोहतक और सोनीपत के रहने वाले हैं मारे गए आरोपी: एसटीएफ से मिली जानकारी के मुताबिक सीसीटीवी फुटेज, आसपास के प्रदेशों के क्राइम रिकॉर्ड्स से मिलान और तकनीकी विश्लेषण के बाद घटना को अंजाम देने वाले दोनों बदमाशों की पहचान रविन्द्र (पुत्र कल्लू निवासी कहनी, रोहतक) और अरुण (पुत्र राजेंद्र निवासी इंडियन कॉलोनी, गोहना रोड, सोनीपत) के रूप में हुई थी.
#UPDATE मुठभेड़ के दौरान दिल्ली पुलिस के सब इंस्पेक्टर रोहित के बाएँ हाथ में गोली लगी, जबकि हेड कांस्टेबल कैलाश के दाएँ हाथ में चोट आई। यूपी एसटीएफ के दो हेड कांस्टेबल अंकुर और जय भी घायल हुए हैं : दिल्ली पुलिस https://t.co/hRVWag4xae— ANI_HindiNews (@AHindinews) September 17, 2025
नोएडा में स्पेशल टास्क फोर्स (एसटीएफ) के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (एडिशनल एसपी) राज कुमार मिश्रा ने बताया कि, अपराधियों की गतिविधि दिल्ली और हरियाणा में है, इसलिए हरियाणा एसटीएफ और काउंटर-इंटेलिजेंस दिल्ली यूनिट की मदद ली गई. जब हमने उन्हें गाजियाबाद में रोकने की कोशिश की, तो उन्होंने पुलिस टीमों पर गोलीबारी की. इस घटना में दो पुलिसकर्मी भी घायल हुए हैं.
#WATCH | Uttar Pradesh | Bodies of accused in the case of firing outside actor Disha Patani's father Jagdish Patani's residence, brought for postmortem to postmortem house in Ghaziabad." https://t.co/qiUvxSxSJE pic.twitter.com/T5gKLNHanf— ANI (@ANI) September 17, 2025
दिशा पटानी के पिता ने सीएम-पुलिस का आभार जताया: गोल्डी बराड़ गैंग के दोनों आरोपियों को मुठभेड़ में मार गिराने के बाद दिशा पटानी के पिता जगदीश ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और पुलिस का धन्यवाद करते हुए एक वीडियो जारी किया है. कहा है कि सीएम योगी ने भरोसा दिलाया था. उसी के तहत इतनी जल्दी यूपी पुलिस ने आरोपियों पर इतनी बड़ी कार्रवाई की. जगदीश ने बताया कि उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से फोन पर बातचीत कर उनका धन्यवाद किया है.
बदमाशों की इस तरह हुई पहचान: 12 सितंबर 2025 की सुबह लगभग 3.45 बजे बरेली में अभिनेत्री दिशा पटानी के घर ताबड़तोड़ फायरिंग हुई थी. जिसके संबंध में थाना कोतवाली बरेली पर मुक़दमा पंजीकृत हुआ. एसटीएफ से मिली जानकारी के मुताबिक अभिसूचना संकलन, आने-जाने वाले रूट के सीसीटीवी फुटेज और आसपास के प्रदेशों के क्राइम रिकॉर्ड्स से मिलान और तकनीकी विश्लेषण से घटना को अंजाम देने वाले दोनों बदमाशों की पहचान हुई थी.
जिगाना पिस्टल भी बरामद: एसटीएफ से मिली जानकारी के मुताबिक, मुठभेड़ में घायल बदमाशों को उपचार के लिए अस्पताल रवाना किया गया. जहां उनकी मौत हो गई. दोनों बदमाश रोहित गोदारा-गोल्डी बराड़ गैंग के सक्रिए सदस्य हैं. रविन्द्र कई घटनाओं में शामिल रहा है. मौके से ग्लॉक-जिगाना पिस्टल तथा काफ़ी कारतूस बरामद हुए हैं. बता दें कि प्रयागराज में 15 अप्रैल 2023 को अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी. इस हत्या में भी तुर्किए की बनी जिगाना पिस्टल का इस्तेमाल हुआ था. यही जिगाना दिशा पटानी के घर फायरिंग करने वालों के पास से भी बरामद हुई है.
बता दें कि अभिनेत्री दिशा पटानी का परिवार बरेली के सिविल लाइंस इलाके में रहता है. यहां पर पुलिस विभाग से रिटायर्ड उनके पिता जगदीश पटानी, मां और आर्मी से रिटायर्ड मेजर बहन खुशबू पटानी रहती हैं. घटना को लेकर जगदीश पटानी ने बताया कि कुत्तों के भौंकने की आवाज सुनकर जैसे ही कमरे का दरवाजा खोला, तभी बाइक सवार बदमाशों ने फायरिंग शुरू कर दी थी.
