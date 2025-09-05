हत्या के दो बड़े मामलों में समय पर चार्जशीट नहीं, आरोपियों को मिल गया लाभ, जानें पूरा माजरा - CHARGESHEET IN MURDER CASES
हजारीबाग एसपी ने डीजीपी को पत्र लिखा है. जिसमें उन्होंने एक पुलिस पदाधिकारी की शिकायत की है.
Published : September 5, 2025 at 4:15 PM IST
रांचीः झारखंड में ऐसे मामले सामने आ रहे हैं जिसमें समय पर चार्जशीट दायर नहीं करने की वजह से आरोपियों को राहत मिल जा रही है. झारखंड के हजारीबाग जिले में तो हत्या जैसे जघन्य अपराध में समय पर चार्जशीट दायर नहीं करने की वजह से आरोपियों को राहत मिल गई है. मामले को लेकर हजारीबाग एसपी ने डीजीपी को पत्र लिखा है.
जिला से हटाने के लिए एसपी ने लिखा पत्र
हत्या जैसे अपराध में तय समय पर चार्जशीट दायर नहीं करने की वजह से आरोपियों को राहत देने का सनसनीखेज मामला सामने आया है. हजारीबाग के लोहसींघना थाने के तत्कालीन प्रभारी संदीप कुमार ने एक नहीं, बल्कि हत्या के दो अलग-अलग कांडों में चार्जशीट दायर नहीं कर आरोपियों को राहत पहुंचाई है.
मामला सामने आने के बाद थाना प्रभारी संदीप कुमार को निलंबित कर दिया गया, लेकिन अब हजारीबाग एसपी अंजनी अंजन ने पूरे मामले में प्रशासनिक दृष्टिकोण से लापरवाह थानेदार संदीप कुमार को जिला से हटाने के लिए पुलिस मुख्यालय को पत्र भेजा है. पुलिस मुख्यालय से मिली जानकारी के अनुसार डीजीपी इस मामले को लेकर बेहद गंभीर हैं. उन्होंने भी तत्काल समीक्षा के बाद थानेदार पर कार्रवाई का फैसला लिया है.
इन दो बड़े मामलों में दाखिल नहीं किया चार्जशीट
पहला मामलाः हजारीबाग के तत्कालीन एसडीओ अशोक कुमार और उनके परिजनों पर उनकी पत्नी अनिता कुमारी का हत्या का आरोप लगा था. केस का अनुसंधान तत्कालीन थानेदार संदीप कुमार ने किया था. हजारीबाग के सदर डीएसपी ने केस की समीक्षा में पाया कि आरोपी एसडीओ के खिलाफ ससमय चार्जशीट दायर नहीं किया गया था. जिसका एसडीओ को लाभ मिला.
दूसरा मामलाः इसके अलावा 2 सितंबर 2024 को लोहसींघना थाना क्षेत्र के सरस्वती अपार्टमेंट के पास उदय कुमार साहू नाम के व्यक्ति की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी. हत्याकांड में पुलिस के द्वारा दो आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था, लेकिन तत्कालीन थानेदार और केस के अनुसंधान पदाधिकारी (आईओ) संदीप कुमार ने इस केस में भी आरोपी संतोष कुमार मेहता पर चार्जशीट दायर नहीं की. जिसकी वजह से आरोपी को जमानत मिल गई.
