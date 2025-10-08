पटना एयरपोर्ट से संदिग्ध महिला को पकड़ा गया, बैग से मिले ये सामान
पटना एयरपोर्ट पर एक संदिग्ध महिला को पुलिस ने पकड़ा है. दो दिनों से लगातार वह एयरपोर्ट के आसपास मंडरा रही थी.
पटना: राजधानी पटना के जयप्रकाश नारायण अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर सुरक्षा एजेंसियों के होश तब उड़ गए, जब एक संदिग्ध महिला के बैग से ऐसा सामान मिला, जिसे देखकर CISF के जवान भी पल भर के लिए हैरान रह गए.
हिरासत में संदिग्ध महिला: एयरपोर्ट सुरक्षा में तैनात जवानों ने संदिग्ध महिला को हिरासत में लिया है, जो पिछले दो दिनों से लगातार एयरपोर्ट परिसर में घूमती नजर आ रही थी. महिला की हरकतों पर संदेह होने के बाद एयरपोर्ट थाने की पुलिस ने उसे पकड़ा और पूछताछ शुरू कर दी है.
दो दिन से पटना एयरपोर्ट पर घूम रही थी: सूत्रों के मुताबिक, यह महिला रोजाना एयरपोर्ट आती थी और घंटों तक टर्मिनल भवन के आसपास बैठी रहती थी. प्रारंभिक जांच में सामने आया कि महिला के पास से कुछ अजीबो-गरीब सामान मिला है, जिनमें माचिस की तीलियां, एक छोटी गुड़िया और पूजा-पाठ से जुड़ी सामग्री शामिल है.
सुरक्षा एजेंसियां हुईं सतर्क: जब एयरपोर्ट सुरक्षा एजेंसियों को इस बात की जानकारी मिली कि महिला पिछले दो दिनों से लगातार वहां मौजूद है, तो तुरंत सतर्कता बढ़ा दी गई. एयरपोर्ट के मुख्य प्रवेश द्वार और पार्किंग क्षेत्र में सुरक्षा जांच को और कड़ा कर दिया गया है. सीआईएसएफ और एयरपोर्ट थाना पुलिस ने संयुक्त रूप से महिला को हिरासत में लिया है.
पुलिस कर रही इन बिंदुओं पर जांच: पूछताछ के दौरान महिला ने किसी भी सवाल का जवाब देने से इनकार कर दिया है. पुलिस का कहना है कि महिला का व्यवहार असामान्य प्रतीत हो रहा है, इसलिए जांच की जा रही है कि कहीं वह किसी मानसिक परेशानी से तो नहीं जूझ रही या इसके पीछे कोई और बड़ा मकसद तो नहीं है.
"महिला ने पूछताछ के दौरान अपना नाम बताया है. प्रारंभिक जांच में पता चला है कि वह पटना के गर्दनीबाग थाना क्षेत्र की रहने वाली है. हालांकि, महिला के पास कोई पहचान पत्र या आधार कार्ड नहीं मिला है. एक मोबाइल फोन मिला है."- जितेंद्र राणा, एयरपोर्ट थाना प्रभारी
परिजनों को दी गई सूचना: थाना प्रभारी ने कहा महिला के परिजनों को सूचना दे दी गई है. फिलहाल सभी बिंदुओं पर जांच की जा रही है. यह देखा जा रहा है कि महिला किसी संगठन या समूह से जुड़ी तो नहीं है, या फिर किसी निजी कारण से एयरपोर्ट परिसर में लगातार आ रही थी.
खुफिया एजेंसियां भी जांच में जुटी: घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस के साथ-साथ खुफिया एजेंसियां भी सक्रिय हो गई हैं. एयरपोर्ट जैसे संवेदनशील स्थल पर एक संदिग्ध व्यक्ति की मौजूदगी ने सुरक्षा तंत्र की चिंता बढ़ा दी है. सुरक्षा एजेंसियों ने महिला से मिले सामान की जांच शुरू कर दी है, ताकि यह पता लगाया जा सके कि इन वस्तुओं का कोई विशेष या प्रतीकात्मक महत्व तो नहीं है.
एयरपोर्ट पर सुरक्षा बढ़ाई गई: एयरपोर्ट थाने की टीम महिला के मोबाइल रिकॉर्ड, आसपास के सीसीटीवी फुटेज और पिछले दो दिनों के मूवमेंट की भी जांच कर रही है. घटना के बाद पटना एयरपोर्ट पर सुरक्षा को लेकर चौकसी और बढ़ा दी गई है. यात्रियों की तलाशी, सामान की स्कैनिंग और प्रवेश बिंदुओं पर निगरानी को और सख्त कर दिया गया है.
हिरासत में रहेगी संदिग्ध महिला: पुलिस का कहना है कि अभी यह कहना जल्दबाजी होगी कि महिला किसी साजिश या आपराधिक गतिविधि में शामिल थी या नहीं. फिलहाल मामला जांच के अधीन है और महिला से लगातार पूछताछ जारी है. पुलिस सूत्रों के अनुसार, मामले की सच्चाई सामने आने तक महिला को हिरासत में ही रखा जाएगा और अगर मानसिक अस्थिरता की पुष्टि होती है, तो उसे चिकित्सकीय जांच के लिए भेजा जाएगा.
एयरपोर्ट प्रशासन की अपील: फिलहाल, इस घटना के बाद पटना एयरपोर्ट प्रशासन ने यात्रियों से अपील की है कि किसी भी संदिग्ध गतिविधि की तुरंत सूचना सुरक्षा कर्मियों को दें, ताकि किसी भी संभावित खतरे को टाला जा सके. वहीं एयरपोर्ट ऑथोरिटी के साथ ही यात्री भी इस घटना के बाद सतर्क हो गए हैं.
