पटना एयरपोर्ट से संदिग्ध महिला को पकड़ा गया, बैग से मिले ये सामान

पटना: राजधानी पटना के जयप्रकाश नारायण अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर सुरक्षा एजेंसियों के होश तब उड़ गए, जब एक संदिग्ध महिला के बैग से ऐसा सामान मिला, जिसे देखकर CISF के जवान भी पल भर के लिए हैरान रह गए.

हिरासत में संदिग्ध महिला: एयरपोर्ट सुरक्षा में तैनात जवानों ने संदिग्ध महिला को हिरासत में लिया है, जो पिछले दो दिनों से लगातार एयरपोर्ट परिसर में घूमती नजर आ रही थी. महिला की हरकतों पर संदेह होने के बाद एयरपोर्ट थाने की पुलिस ने उसे पकड़ा और पूछताछ शुरू कर दी है.

दो दिन से पटना एयरपोर्ट पर घूम रही थी: सूत्रों के मुताबिक, यह महिला रोजाना एयरपोर्ट आती थी और घंटों तक टर्मिनल भवन के आसपास बैठी रहती थी. प्रारंभिक जांच में सामने आया कि महिला के पास से कुछ अजीबो-गरीब सामान मिला है, जिनमें माचिस की तीलियां, एक छोटी गुड़िया और पूजा-पाठ से जुड़ी सामग्री शामिल है.

सुरक्षा एजेंसियां हुईं सतर्क: जब एयरपोर्ट सुरक्षा एजेंसियों को इस बात की जानकारी मिली कि महिला पिछले दो दिनों से लगातार वहां मौजूद है, तो तुरंत सतर्कता बढ़ा दी गई. एयरपोर्ट के मुख्य प्रवेश द्वार और पार्किंग क्षेत्र में सुरक्षा जांच को और कड़ा कर दिया गया है. सीआईएसएफ और एयरपोर्ट थाना पुलिस ने संयुक्त रूप से महिला को हिरासत में लिया है.

पुलिस कर रही इन बिंदुओं पर जांच: पूछताछ के दौरान महिला ने किसी भी सवाल का जवाब देने से इनकार कर दिया है. पुलिस का कहना है कि महिला का व्यवहार असामान्य प्रतीत हो रहा है, इसलिए जांच की जा रही है कि कहीं वह किसी मानसिक परेशानी से तो नहीं जूझ रही या इसके पीछे कोई और बड़ा मकसद तो नहीं है.

"महिला ने पूछताछ के दौरान अपना नाम बताया है. प्रारंभिक जांच में पता चला है कि वह पटना के गर्दनीबाग थाना क्षेत्र की रहने वाली है. हालांकि, महिला के पास कोई पहचान पत्र या आधार कार्ड नहीं मिला है. एक मोबाइल फोन मिला है."- जितेंद्र राणा, एयरपोर्ट थाना प्रभारी

परिजनों को दी गई सूचना: थाना प्रभारी ने कहा महिला के परिजनों को सूचना दे दी गई है. फिलहाल सभी बिंदुओं पर जांच की जा रही है. यह देखा जा रहा है कि महिला किसी संगठन या समूह से जुड़ी तो नहीं है, या फिर किसी निजी कारण से एयरपोर्ट परिसर में लगातार आ रही थी.

खुफिया एजेंसियां भी जांच में जुटी: घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस के साथ-साथ खुफिया एजेंसियां भी सक्रिय हो गई हैं. एयरपोर्ट जैसे संवेदनशील स्थल पर एक संदिग्ध व्यक्ति की मौजूदगी ने सुरक्षा तंत्र की चिंता बढ़ा दी है. सुरक्षा एजेंसियों ने महिला से मिले सामान की जांच शुरू कर दी है, ताकि यह पता लगाया जा सके कि इन वस्तुओं का कोई विशेष या प्रतीकात्मक महत्व तो नहीं है.