कोल कर्मी ने की आत्मदाह की कोशिश, पुलिस ने लिया हिरासत में

धनबाद में कोलकर्मी द्वारा आत्मदाह की कोशिश करने पर पुलिस ने उन्हें हिरासत में लिया है.
Published : September 5, 2025 at 9:18 PM IST
धनबादः बीसीसीएल मुनीडीह कोलवाशरी में काम करने वाले कर्मी राजेन्द्र सिंह ने कंपनी के गेट के सामने आत्मदाह करने की कोशिश की. ऐसा करते हुए सीआईएसएफ और पुलिस ने उन्हें देखा और किसी तरह पकड़ आत्मदाह करने से रोका.
पदनाम के अनुरूप कार्य से वंचित करने पर बीसीसीएल कर्मी राजेंद्र सिंह ने शुक्रवार को अपने तय कार्यक्रम के तहत आत्मदाह करने पहुंचा था. जहां पहले से तैनात मूनीडीह पुलिस व सीआईएसएफ की टीम ने हिरासत मे लेकर थाना ले आई.
वहीं राजेंद्र सिंह ने बीसीसीएल प्रबंधन पर कई गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि प्रबंधक अपनी मनमानी रवैया अपनाए हुए है. हमें अपने पदनाम के अनुरूप कार्य से वंचित किया जा रहा है जिसका मै विरोध करता हूं. बता दें कि वो 1998 से मूनीडीह के कोल वासरी ने स्टोर में कार्यरत हैं.
इस बाबत बीसीसीएल प्रबंधन ने अपने ऊपर लगाए गए आरोपों को बेबुनियाद बताते हुए कहा कि कोल कर्मी काफी मानसिक तनाव मे रहते हैं. उनसे पदनाम के अनुरूप ही काम लिया जाता है. वो हमेशा अन्य कर्मियों से गाली गलौज करते हैं. हम लोग पूरे मामले को लेकर कोयला भवन मुख्यालय में अधिकारियों को सूचना दे दिए हैं, जांच के बाद ही आगे की कार्रवाई की जाएगी.
बता दें कि पिछले दिनों बीसीसीएल की मोनेट वाशरी पाथरडीह में रैयत जादू महतो के द्वारा आत्मदाह किया गया. जिनकी इलाज के दौरान मौत हो गई थी. जादू महतो की मौत के बाद आक्रोशित परिजन व स्थानीय लोगों ने जमकर आंदोलन किया. स्थानीय लोग व जनप्रतिनिधियों के कड़े रवैया के बाद मृतक रैयत जादू महतो के आश्रित को नौकरी भी मिली.
इसे भी पढे़ं- धनबाद में BCCL प्रबंधन के रवैये से परेशान रैयत ने किया आत्मदाह, शव के साथ परिजन दे रहे धरना
इसे भी पढ़ें- आत्मदाह करने वाले रैयत के परिजनों से मिलीं पूर्व विधायक, कहा- अब नहीं होगा दूसरा जादू महतो कांड
इसे भी पढ़ें- धनबाद निगम कार्यालय में संवेदकों का हंगामा, बिल भुगतान नहीं होने पर आत्मदाह की चेतावनी