प्रेमिका पूजा का सिर काटने वाले मुस्ताक के घर पर चला बुलडोजर, जानिए क्या था पूरा मामला - POOJA VISHWAS MURDER CASE

आरोपी के घर पर चली जेसीबी. ( ETV Bharat )

खटीमा: उधम सिंह नगर जिले के खटीमा में बीते दिनों पूजा नाम की महिला की हत्या की गई थी. अब इस मामले में पुलिस ने हत्यारोपी मुस्ताक अहमद के घर को जेसीबी से तोड़ दिया. आरोपी ने पूजा का गला काट उसका शव खटीमा में छिपा दिया था. पूजा की गुमशुदगी हरियाणा में दर्ज हुई थी, इसीलिए हत्यारोपी हरियाणा पुलिस की गिरफ्त में है. पूजा और मुस्ताक लिव इन रिलेशनशिप में रहते थे. पूजा से पीछा छुड़ाने के लिए मुस्ताक ने उसकी हत्या कर दी थी. पुलिस का कहना है कि पूजा हत्याकांड के आरोपी मुस्ताक अहमद निवासी गांव गौरीखेड़ा सितारगंज का घर जमीन पर अतिक्रमण कर बनाया गया था. इसीलिए उसका घर गिराया गया है. सोमवार को जिलाधिकारी ऊधम सिंह नगर नितिन भदौरिया और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक उधम सिंह नगर मणिकांत मिश्रा के निर्देश पर अतिक्रमण और अवैध निर्माण के खिलाफ अभियान चलाया गया. आरोपी के पिता ने जमीन कब्जा कर बनाया था घर: पुलिस ने बताया कि सितारगंज कोतवाली के गौरीखेडा गांव में एसटी वर्ग की जमीन पर भूमाफियाओं की ओर से अवैध कब्जा कर अतिक्रमण करने का मामला आया था. जिला प्रशासन ने जब मामले की जांच की तो पता चला कि मथुरा सिंह पुत्र नारायण सिंह निवासी गांव थारू गौरीखेड़ा कोतवाली सितारगंज की भूमि पर अली अहमद ने मकान बनाया हुआ था. मथुरा सिंह एसटी वर्ग के व्यक्ति है. पिता के मृत्यु के बाद वो जमीन मथुरा प्रसाद के नाम पर दर्ज है. नोटिस के बाद की कार्रवाई: जिला प्रशासन ने जमीन खाली करने के लिए अली अहमद को नोटिस भी जारी किया था, जिसका अली अहमद ने कोई जवाब नहीं दिया. इसके बाद आगे की कार्रवाई करते हुए पुलिस-प्रशासन की टीम ने अली अहमद का घर आज जेसीबी से ध्वस्त कर दिया. बता दें कि अली अहमद का बेटा मुस्ताक अहमद है. नानकमत्ता की रहने वाली पूजा विश्वास के मुस्ताक अहमद के साथ संबंध थे. दोनों लिव इन रिलेशनशिप में भी रहते थे.

