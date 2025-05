ETV Bharat / state

पुलिस का धरपकड़ अभियान: अजमेर में पकड़े गए छह अवैध बांग्लादेशी - POLICE ACTION IN AJMER

अजमेर में पकड़े गए अवैध बांग्लादेशी ( ETV Bharat Ajmer )

By ETV Bharat Rajasthan Team Published : May 3, 2025 at 12:32 PM IST | Updated : May 3, 2025 at 12:42 PM IST 3 Min Read

अजमेर: जिले में अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशी और रोहिंग्या नागरिकों की धरपकड़ अभियान के तहत पुलिस ने 2151 संदिग्धों से पूछताछ की. इनमें छह बांग्लादेशी नागरिक पाए गए. अवैध रूप से चार बांग्लादेशी जहां दरगाह थाना क्षेत्र में तो दो सरवाड़ थाना क्षेत्र में मिले. पुलिस अधीक्षक वन्दिता राणा ने बताया कि रोहिग्या, अवैध बांगलादेशी और संदिग्ध लोगों के विरूद्ध विशेष अभियान चला रखा है. सीआईडी. जोन, वृताधिकारी और विभिन्न थानाधिकारियों के नेतृत्व में विशेष टीमें बनाई है, जो जिले भर की होटलों, धर्मशालाओं, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, ईंट भट्टा, कारखानों, कच्ची बस्तियों, दरगाह क्षेत्र और धर्मस्थलों से 2151 संदिग्धों को डिटेन किया. जांच में दरगाह थाना क्षेत्र से चार बांग्लादेशी और सरवाड़ क्षेत्र से 2 बांग्लादशी नागरिकों के अवैध रूप से रहना पाया. इनमें जमीर शाह (30), झरनाबेगम उर्फ मीर मरिया बेगम, कादर इकबाल उर्फ बाबू चिश्ती (47) ढाका, मोहम्मद रफीकुल इस्लाम उर्फ बाबू चिश्ती (56) ढाका, मंजरूल इस्लाम (30),अब्दुल कादिर (63) व खलीकुल इस्लाम (35) शामिल हैं. पढ़ें: पहलगाम हमले के बाद अलर्ट मोड में जैसलमेर-बाड़मेर पुलिस, बाहरी लोगों की जांच तेज

इन्होंने दस्तावेज के आधार पर देश के विभिन्न राज्यों से यहां आकर बसना बताया. पुलिस संदिग्धों के दस्तावेज जांच रही है. एसपी राणा ने आमजन से अपील की कि संदिग्ध या अवैध नागरिक की सूचना तुरंत नजदीकी पुलिस स्टेशन या जिला पुलिस कंट्रोल रूप को दें. दरगाह थाना अधिकारी दिनेश जीवनानी ने बताया कि जालियान कब्रिस्तान, अंदकोट, नई सड़क, तारागढ़ की पहाड़ी, सोहल खभ्भा दरगाह इलाका व बड़े पीर का चिल्ला, लोगियां मोहल्ला, ताराशाह नगर, नागफणी इलाकों में तलाशी ली गई. 50 संदिग्ध डिटेन किए, जिनमें चार बांग्लादेशी मिले. धरम पूनिया, पुलिस उपाधीक्षक, डीडवाना (ETV Bharat, Kuchaman City) कुचामन में दस्तावेज की जांच करते पुलिसकर्मी (ETV Bharat Kuchaman City) कुचामन में बाहरियों की जांच : डीडवाना-कुचामन पुलिस ने अवैध रूप से रहने वाले बांग्लादेशियों की जांच का अभियान शुरू किया. जिले में रहने वाले बाहरी नागरिकों की पहचान की जा रही है. उनके दस्तावेज व चरित्र सत्यापन की जांच की जा रही है. पुलिस उपाधीक्षक धरम पूनिया ने बताया कि पुलिस की अलग-अलग टीमें विभिन्न थाना क्षेत्रों में रहने वाले बाहरी लोग खासकर बांग्लादेशियाें व रोहिंग्याओं की पहचान कर रही है. पुलिस ने मिठाई के विभिन्न कारखानों व ज्वेलर्स की दुकानों पर पहुंचकर काम करने वालों की जांच की. उन इलाकों में भी पुलिस ने जांच की, जहां अन्य प्रदेशों के लोग रहते हैं. उन्होंने बताया कि पश्चिम बंगाल से बड़ी संख्या में लोग डीडवाना में आकर व्यवसाय व मजदूरी करते हैं. इनकी आड़ में कई बांग्लादेशी भी घुसपैठ कर सकते हैं. इसके लिए अन्य प्रदेशों के सभी लोगों के दस्तावेज की जांच की जा रही है. जांच में किसी बाहरी के पास वैध दस्तावेज नहीं मिला या बांग्लादेशी अवैध रूप से भारत में रहता मिला तो कार्रवाई की जाएगी.

Last Updated : May 3, 2025 at 12:42 PM IST