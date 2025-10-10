ETV Bharat / state

करवाचौथ के दिन म​हिला का उजड़ा सुहाग, पुलिसकर्मी ने की आत्महत्या

करौली: जिले की पुलिस लाइन में शुक्रवार को करवा चौथ के दिन एक महिला का सुहाग उजड़ गया. उसके पति ने आत्महत्या कर ली. वह पुलिस में कांस्टेबल था. पुलिस के अनुसार गृह क्लेश से तंग आकर उसने यह कदम उठाया. उसे नशे की लत भी बताई जा रही है.

पुलिस अधीक्षक लोकेश सोनवाल ने बताया कि मृतक कांस्टेबल जीतेंद्र सिंह था. वह खेड़ी सूरौठ थाना इलाके के हवैत गांव का रहने वाला था और यहां पुलिस लाइन के क्वार्टर में रहता था. शुक्रवार शाम को परिवार वाले उससे मिलने कमरे में गए. वहां कमरा अंदर से बंद था. कमरे की खिड़की से झांका तो वह लटका हुआ था. परिजनों ने पुलिस को सूचना दी. पुलिस ने मौके पर पहुंच कर शव उतरवाया और अस्पताल भिजवाया, जहां उसे मृत घोषित कर दिया.