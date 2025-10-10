करवाचौथ के दिन महिला का उजड़ा सुहाग, पुलिसकर्मी ने की आत्महत्या
पुलिस अधीक्षक ने बताया कि घटना की हर दृष्टि से जांच की जा रही है. सुबह शव के पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जाएगी.
Published : October 10, 2025 at 8:49 PM IST
करौली: जिले की पुलिस लाइन में शुक्रवार को करवा चौथ के दिन एक महिला का सुहाग उजड़ गया. उसके पति ने आत्महत्या कर ली. वह पुलिस में कांस्टेबल था. पुलिस के अनुसार गृह क्लेश से तंग आकर उसने यह कदम उठाया. उसे नशे की लत भी बताई जा रही है.
पुलिस अधीक्षक लोकेश सोनवाल ने बताया कि मृतक कांस्टेबल जीतेंद्र सिंह था. वह खेड़ी सूरौठ थाना इलाके के हवैत गांव का रहने वाला था और यहां पुलिस लाइन के क्वार्टर में रहता था. शुक्रवार शाम को परिवार वाले उससे मिलने कमरे में गए. वहां कमरा अंदर से बंद था. कमरे की खिड़की से झांका तो वह लटका हुआ था. परिजनों ने पुलिस को सूचना दी. पुलिस ने मौके पर पहुंच कर शव उतरवाया और अस्पताल भिजवाया, जहां उसे मृत घोषित कर दिया.
पुलिस अधीक्षक ने बताया कि कांस्टेबल जीतेंद्र सिंह के परिवार में घरेलू झगड़े होते रहते थे. वह शराब सहित अन्य नशे का भी आदी था. साथ ही वह पुलिस लाइन में भी अक्सर गैर-हाजिर रहता था. इस घटना की हर दृष्टि से जांच की जा रही है. शनिवार सुबह शव के पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जाएगी. इधर, घटना की जानकारी मिलने पर उसकी पत्नी सहित अन्य परिजनों का रो रोकर बुरा हाल हो गया.